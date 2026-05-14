قائد "سنتكوم": واشنطن دمرت معظم الألغام البحرية الإيرانية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
قائد "سنتكوم": واشنطن دمرت معظم الألغام البحرية الإيرانية
سبوتنيك عربي
أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، اليوم الخميس، أن "الولايات المتحدة دمرت أكثر من 90% من مخزون إيران من...
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
مضيق هرمز
وأوضح كوبر أن الضربات الأمريكية قضت على الجزء الأكبر من مخزون الألغام البحرية الإيراني، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول عدد الألغام المزروعة فعليا في مضيق هرمز، مقابل تلك التي دُمّرت في المخازن أو على متن السفن، كما لم يتطرق إلى استمرار سيطرة طهران على الممر الملاحي الحيوي. كما أضاف كوبر في بيانه، اليوم الخميس، أن قدرة إيران على تهديد جيرانها ومصالح أمريكا في المنطقة قد تراجعت بشكل كبير.وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
سبوتنيك عربي
15:12 GMT 14.05.2026
أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، اليوم الخميس، أن "الولايات المتحدة دمرت أكثر من 90% من مخزون إيران من الألغام البحرية، الذي يقدّر بنحو 8000 لغم، وذلك عبر أكثر من 700 غارة جوية استهدفت قدرات عسكرية إيرانية"، وذلك وفق بيان مكتوب قدّمه أمام المشرعين.
وأوضح كوبر أن الضربات الأمريكية قضت على الجزء الأكبر من مخزون الألغام البحرية الإيراني، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول عدد الألغام المزروعة فعليا في مضيق هرمز، مقابل تلك التي دُمّرت في المخازن أو على متن السفن، كما لم يتطرق إلى استمرار سيطرة طهران على الممر الملاحي الحيوي.
وأضاف قائد القيادة المركزية الأمريكية أن العمليات العسكرية ركزت على تقليص القدرات التقليدية الإيرانية، مع التقليل من تأثير ما وصفه بالقدرات "غير المتكافئة" مثل هجمات الطائرات المسيّرة واستهداف السفن ومنشآت الطاقة في المنطقة، وهي الهجمات التي قال إنها لا تزال قادرة على "إحداث إزعاج" عبر عمليات محدودة أو دعم وكلاء، لكنها لم تعد، بحسب تعبيره، قادرة على تهديد العمليات الإقليمية الكبرى أو تقييد حرية الملاحة الأمريكية في الجو والبحر.
كما أضاف كوبر في بيانه، اليوم الخميس، أن قدرة إيران على تهديد جيرانها ومصالح أمريكا في المنطقة قد تراجعت بشكل كبير.

وأوضح أمام لجنة في مجلس الشيوخ، قائلا: "لقد تراجعت قدرة إيران على التهديد بشكل ملحوظ، ولم تعد تشكل تهديدا للشركاء الإقليميين أو للولايات المتحدة بالطريقة التي كانت قادرة عليها سابقا، في جميع المجالات، لقد تراجعت قدرتها بشكل كبير".

سفن في مضيق هرمز، مسندم، عمان، 6 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
"سنتكوم" تكشف حصيلة الحصار البحري على إيران
14:44 GMT
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
