قائد "سنتكوم": واشنطن دمرت معظم الألغام البحرية الإيرانية

سبوتنيك عربي

أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، اليوم الخميس، أن "الولايات المتحدة دمرت أكثر من 90% من مخزون إيران من...

وأوضح كوبر أن الضربات الأمريكية قضت على الجزء الأكبر من مخزون الألغام البحرية الإيراني، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول عدد الألغام المزروعة فعليا في مضيق هرمز، مقابل تلك التي دُمّرت في المخازن أو على متن السفن، كما لم يتطرق إلى استمرار سيطرة طهران على الممر الملاحي الحيوي. كما أضاف كوبر في بيانه، اليوم الخميس، أن قدرة إيران على تهديد جيرانها ومصالح أمريكا في المنطقة قد تراجعت بشكل كبير.وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.

