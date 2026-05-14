نتنياهو يكشف أسرار حالته الصحية ويحسم جدل إصابته بسرطان البنكرياس

مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
نتنياهو يكشف أسرار حالته الصحية ويحسم جدل إصابته بسرطان البنكرياس
سبوتنيك عربي
وعُقدت الجلسة بداية أمام محكمة الصلح في الرملة قبل نقلها إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، لأسباب أمنية، فيما غادر نتنياهو الجلسة بعد نحو نصف ساعة لحضور مراسم رسمية، على أن يتم تحديد موعد جديد لاستكمال شهادته. وأوضح نتنياهو أنه عانى لسنوات من تضخم حميد في البروستات، قبل أن يكشف فحص إضافي أواخر عام 2025، عن ورم سرطاني صغير في مراحله المبكرة، مضيفًا أن حجمه بلغ "8 ملليمترات" فقط، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وأشار نتنياهو إلى أنه خضع لخمس جلسات علاج إشعاعي خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين، قبل أن تؤكد الفحوصات إزالة الورم بالكامل وعدم انتشاره. وتتعلق الدعوى القضائية، التي يطالب فيها نتنياهو بتعويض قدره 500 ألف شيكل، بمنشورات تعود إلى مايو/ أيار 2024، تضمنت مزاعم عن إصابته بسرطان البنكرياس وعدم أهليته الصحية لتولي منصبه. وخلال الجلسة، شدد نتنياهو على أن الدعوى القضائية تمثل "أفضل رد" على تلك الادعاءات، نافيًا أيضا تقارير تحدثت عن طلبه من جهاز الأمن العام "الشاباك" التحرك ضد أحد المدعى عليهم. وكان القاضي مناحيم مزراحي، طلب الأسبوع الماضي، من نتنياهو تقديم ملفه الطبي المحدّث في ظرف مغلق للاطلاع القضائي فقط، بهدف تحديد توقيت تشخيص إصابته بسرطان البروستات، في وقت يواصل فيه المدعى عليهم نفي تهمة التشهير، والتأكيد أن ما نشراه "يندرج ضمن النقاش العام حول صحة مسؤول منتخب".
12:43 GMT 14.05.2026
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال جلسة استماع عقدت اليوم الخميس، في إطار دعوى التشهير التي رفعها ضد المحامي غونين بن إسحاق، والصحفيين أوري مسغاف، وبن كاسبيت، أن حالته الصحية "جيدة وممتازة"، نافيًا إصابته بسرطان البنكرياس أو معاناته من أمراض خطيرة كما ورد في منشورات تناولت وضعه الصحي ولياقته البدنية.
وعُقدت الجلسة بداية أمام محكمة الصلح في الرملة قبل نقلها إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، لأسباب أمنية، فيما غادر نتنياهو الجلسة بعد نحو نصف ساعة لحضور مراسم رسمية، على أن يتم تحديد موعد جديد لاستكمال شهادته.

وقال نتنياهو أمام المحكمة: "لم أُصب بسرطان البنكرياس، ولو كان ذلك صحيحًا لما كنت بينكم الآن"، مشيرًا إلى أنه يمارس الرياضة بانتظام ويخضع لفحوصات طبية دورية، وأن مؤشراته الصحية "طبيعية تمامًا"، وفق تعبيره.

وأوضح نتنياهو أنه عانى لسنوات من تضخم حميد في البروستات، قبل أن يكشف فحص إضافي أواخر عام 2025، عن ورم سرطاني صغير في مراحله المبكرة، مضيفًا أن حجمه بلغ "8 ملليمترات" فقط، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وأشار نتنياهو إلى أنه خضع لخمس جلسات علاج إشعاعي خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين، قبل أن تؤكد الفحوصات إزالة الورم بالكامل وعدم انتشاره.

كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن جهاز تنظيم ضربات القلب الذي زُرع له عام 2023، "لم يُفعّل مطلقًا"، بسبب استقرار حالته الصحية، مشددًا على أن ما تم تداوله بشأن إصابته بأمراض خطيرة "عارٍ عن الصحة"، على حد قوله.

وتتعلق الدعوى القضائية، التي يطالب فيها نتنياهو بتعويض قدره 500 ألف شيكل، بمنشورات تعود إلى مايو/ أيار 2024، تضمنت مزاعم عن إصابته بسرطان البنكرياس وعدم أهليته الصحية لتولي منصبه.
وخلال الجلسة، شدد نتنياهو على أن الدعوى القضائية تمثل "أفضل رد" على تلك الادعاءات، نافيًا أيضا تقارير تحدثت عن طلبه من جهاز الأمن العام "الشاباك" التحرك ضد أحد المدعى عليهم.
وكان القاضي مناحيم مزراحي، طلب الأسبوع الماضي، من نتنياهو تقديم ملفه الطبي المحدّث في ظرف مغلق للاطلاع القضائي فقط، بهدف تحديد توقيت تشخيص إصابته بسرطان البروستات، في وقت يواصل فيه المدعى عليهم نفي تهمة التشهير، والتأكيد أن ما نشراه "يندرج ضمن النقاش العام حول صحة مسؤول منتخب".
