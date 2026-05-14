نتنياهو يكشف أسرار حالته الصحية ويحسم جدل إصابته بسرطان البنكرياس

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال جلسة استماع عقدت اليوم الخميس، في إطار دعوى التشهير التي رفعها ضد المحامي غونين بن إسحاق، والصحفيين أوري...

وعُقدت الجلسة بداية أمام محكمة الصلح في الرملة قبل نقلها إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، لأسباب أمنية، فيما غادر نتنياهو الجلسة بعد نحو نصف ساعة لحضور مراسم رسمية، على أن يتم تحديد موعد جديد لاستكمال شهادته. وأوضح نتنياهو أنه عانى لسنوات من تضخم حميد في البروستات، قبل أن يكشف فحص إضافي أواخر عام 2025، عن ورم سرطاني صغير في مراحله المبكرة، مضيفًا أن حجمه بلغ "8 ملليمترات" فقط، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وأشار نتنياهو إلى أنه خضع لخمس جلسات علاج إشعاعي خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين، قبل أن تؤكد الفحوصات إزالة الورم بالكامل وعدم انتشاره. وتتعلق الدعوى القضائية، التي يطالب فيها نتنياهو بتعويض قدره 500 ألف شيكل، بمنشورات تعود إلى مايو/ أيار 2024، تضمنت مزاعم عن إصابته بسرطان البنكرياس وعدم أهليته الصحية لتولي منصبه. وخلال الجلسة، شدد نتنياهو على أن الدعوى القضائية تمثل "أفضل رد" على تلك الادعاءات، نافيًا أيضا تقارير تحدثت عن طلبه من جهاز الأمن العام "الشاباك" التحرك ضد أحد المدعى عليهم. وكان القاضي مناحيم مزراحي، طلب الأسبوع الماضي، من نتنياهو تقديم ملفه الطبي المحدّث في ظرف مغلق للاطلاع القضائي فقط، بهدف تحديد توقيت تشخيص إصابته بسرطان البروستات، في وقت يواصل فيه المدعى عليهم نفي تهمة التشهير، والتأكيد أن ما نشراه "يندرج ضمن النقاش العام حول صحة مسؤول منتخب".

