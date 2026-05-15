الجيش الإسرائيلي يعلن منطقة الشريط الساحلي في رأس الناقورة "منطقة عسكرية مغلقة"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، منطقة الشريط الساحلي في رأس الناقورة على الحدود الشمالية للبلاد "منطقة عسكرية مغلقة" حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب هجوم... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-15T20:33+0000
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "بناء على تقييم الوضع، تم إعلان منطقة رأس الناقورة ومنطقة البحر الممتدة من شواطئ الزيب، بأنها منطقة عسكرية مغلقة حتى إشعار آخر".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، دوت صافرات الإنذار في مدينة كريات شمونة وبلدات أخرى في شمال إسرائيل، تحسبا لتسلل مسيّرة من الأراضي اللبنانية، وقال الجيش الإسرائيلي إن "عدة مسيّرات سقطت في مناطق مفتوحة واعتراض اثنتين".وأعلن الجيش الإسرائيلي "مهاجمة أكثر من "440 هدفا" وقتل أكثر من 220 عنصرا لـ"حزب الله"، في هجمات على عدة بلدات ومواقع في جنوب لبنان في الأسبوع الأخير"، وفق ما جاء في بيان له مساء الجمعة.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، منطقة الشريط الساحلي في رأس الناقورة على الحدود الشمالية للبلاد "منطقة عسكرية مغلقة" حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب هجوم لـ"حزب الله" وقع بالمنطقة وأسفر عن إصابات بينها خطيرة.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "بناء على تقييم الوضع، تم إعلان منطقة رأس الناقورة ومنطقة البحر الممتدة من شواطئ الزيب، بأنها منطقة عسكرية مغلقة حتى إشعار آخر".
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الدخول إلى المنطقة محظور بشكل كامل، مؤكداً استمرار استعداد قواته وجهوزيتها للدفاع عن المنطقة.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، دوت صافرات الإنذار في مدينة كريات شمونة وبلدات أخرى في شمال إسرائيل، تحسبا لتسلل مسيّرة من الأراضي اللبنانية، وقال الجيش الإسرائيلي إن "عدة مسيّرات سقطت في مناطق مفتوحة واعتراض اثنتين".
وتحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن "تنفيذ "حزب الله" هجوما واسعا تضمن نحو 10 مسيرات نحو الشمال".
وأعلن الجيش الإسرائيلي "مهاجمة أكثر من "440 هدفا"
وقتل أكثر من 220 عنصرا لـ"حزب الله"، في هجمات على عدة بلدات ومواقع في جنوب لبنان في الأسبوع الأخير"، وفق ما جاء في بيان له مساء الجمعة.