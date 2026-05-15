الوفد اللبناني في واشنطن: تمديد الهدنة يفتح مسارا سياسيا نحو "استقرار دائم"

سبوتنيك عربي

اعتبر الوفد اللبناني المفاوض في واشنطن، الجمعة، أن تمديد وقف إطلاق النار مع إسرائيل وإطلاق مسار أمني برعاية وتسهيل من الولايات المتحدة، يمهدان الطريق نحو... 15.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-15T22:28+0000

وجاء في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية، بعد تمديد وقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية مع "حزب الله" لمدة 45 يومًا إضافية: "تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مسار أمني برعاية أمريكية يوفّران هامشًا ضروريًا من الاستقرار لشعبنا، ويعززان مؤسسات الدولة، ويفتحان مسارًا سياسيًا نحو تهدئة واستقرار دائمين".لكن الوفد أشار إلى أنه "لتفادي إخفاقات الترتيبات السابقة، يتمسك لبنان بآلية تنفيذ مرحلية وقابلة للتحقق، مدعومة بضمانات أمريكية، بما يضمن تنفيذ جميع الالتزامات من دون المساس بالسيادة اللبنانية".وفي وقت سابق، الجمعة، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما، لإتاحة المجال أمام إحراز مزيد من التقدم في المفاوضات.وكتب بيغوت، في منشور عبر منصة "إكس": "الولايات المتحدة استضافت يومي 14 و15مايو/أيار يومين من المحادثات المثمرة للغاية بين إسرائيل ولبنان، وسيتم تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ في 16 أبريل/نيسان لمدة 45 يوما إضافية لضمان استمرار التقدم".ويخيّم التصعيد العسكري على المشهد بين لبنان وإسرائيل، بعد غارات إسرائيلية دامية على لبنان وقعت، يوم أمس، أسفرت عن مقتل 22 شخصًا على الأقل بينهم 8 أطفال، جنوبي البلاد وعلى الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب.يأتي ذلك في وقت اختُتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعات اليوم الأول من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والتي تُعقد برعاية أمريكية وسط مساع لبحث ملفات أمنية وسياسية بين الجانبين.وتأتي هذه الجولة، وهي الثالثة من نوعها، رغم استمرار وقف إطلاق النار المعلن في أبريل/نيسان الماضي بوساطة أمريكية، ما يضع علامات استفهام حول مدى صمود المسار التفاوضي في ظل التوتر الميداني المتصاعد.وتُشرف الولايات المتحدة على هذه الجولة عبر مفاوضات تمتد ليومي 14 و15 مايو/أيار الجاري، بهدف "الدفع" نحو اتفاق أوسع يتعلق بالسلام والأمن بين الطرفين، استكمالًا لجولات سابقة عُقدت في أبريل/نيسان الماضي.

