https://sarabic.ae/20260515/باكستان-إعادة-11-مواطنا-و20-إيرانيا-كانوا-على-متن-سفن-احتجزتها-أمريكا-1113453992.html
باكستان: إعادة 11 مواطنا و20 إيرانيا كانوا على متن سفن احتجزتها أمريكا
باكستان: إعادة 11 مواطنا و20 إيرانيا كانوا على متن سفن احتجزتها أمريكا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، اليوم الجمعة، أن بلاده استعادت 11 مواطنا باكستانيا و20 إيرانيا من سفن احتجزتها الولايات المتحدة في أعالي البحار. 15.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-15T16:14+0000
2026-05-15T16:14+0000
2026-05-15T16:14+0000
باكستان
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101970/78/1019707885_0:282:3068:2008_1920x0_80_0_0_5077ad2f9856682b12042f6cda89bb9f.jpg
وأضاف دار في منشور على موقع "إكس"، أنه تم نقل الأفراد عبر سنغافورة إلى بانكوك، ومنها إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مساء الجمعة، على أن يكمل الإيرانيون رحلتهم إلى بلادهم. وقال الوزير الباكستاني: "جميع من تم إعادتهم بصحة جيدة ومعنويات عالية"، فيما لم يتضح على الفور أي السفن كانوا على متنها". وكانت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في فبراير/ شباط 2026، تم تعليقها الشهر الماضي بعد اتفاق لوقف إطلاق النار، إلا أن واشنطن وطهران انخرطتا في مواجهات بحرية واحتجاز سفن من قبل كل منهما، في سعيهما للتوصل إلى اتفاق سلام. وتتوسط باكستان بين الولايات المتحدة وإيران.وأغلقت إيران فعليا مضيق هرمز أمام معظم السفن بعد بدء الحرب، وهو الممر البحري الذي ينقل عادة نحو خُمس إمدادات النفط والغاز المنقولة بحرا في العالم.
https://sarabic.ae/20260514/باكستان-توضح-موقفها-من-أداء-الصين-دور-وسيط-محتمل-بين-واشنطن-وطهران-1113423544.html
باكستان
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101970/78/1019707885_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7ed916e2ac37643b67732aa818bbf023.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
باكستان, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان: إعادة 11 مواطنا و20 إيرانيا كانوا على متن سفن احتجزتها أمريكا
أعلن وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، اليوم الجمعة، أن بلاده استعادت 11 مواطنا باكستانيا و20 إيرانيا من سفن احتجزتها الولايات المتحدة في أعالي البحار.
وأضاف دار في منشور على موقع "إكس"، أنه تم نقل الأفراد عبر سنغافورة إلى بانكوك، ومنها إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مساء الجمعة، على أن يكمل الإيرانيون رحلتهم إلى بلادهم.
وقال الوزير الباكستاني: "جميع من تم إعادتهم بصحة جيدة ومعنويات عالية"، فيما لم يتضح على الفور أي السفن كانوا على متنها".
وكانت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في فبراير/ شباط 2026، تم تعليقها الشهر الماضي بعد اتفاق لوقف إطلاق النار، إلا أن واشنطن وطهران انخرطتا في مواجهات بحرية واحتجاز سفن من قبل كل منهما، في سعيهما للتوصل إلى اتفاق سلام.
وتتوسط باكستان بين الولايات المتحدة وإيران.
وأغلقت إيران فعليا مضيق هرمز أمام معظم السفن بعد بدء الحرب، وهو الممر البحري الذي ينقل عادة نحو خُمس إمدادات النفط والغاز المنقولة بحرا في العالم.