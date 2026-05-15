باكستان: إعادة 11 مواطنا و20 إيرانيا كانوا على متن سفن احتجزتها أمريكا

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، اليوم الجمعة، أن بلاده استعادت 11 مواطنا باكستانيا و20 إيرانيا من سفن احتجزتها الولايات المتحدة في أعالي البحار.

وأضاف دار في منشور على موقع "إكس"، أنه تم نقل الأفراد عبر سنغافورة إلى بانكوك، ومنها إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مساء الجمعة، على أن يكمل الإيرانيون رحلتهم إلى بلادهم. وقال الوزير الباكستاني: "جميع من تم إعادتهم بصحة جيدة ومعنويات عالية"، فيما لم يتضح على الفور أي السفن كانوا على متنها". وكانت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في فبراير/ شباط 2026، تم تعليقها الشهر الماضي بعد اتفاق لوقف إطلاق النار، إلا أن واشنطن وطهران انخرطتا في مواجهات بحرية واحتجاز سفن من قبل كل منهما، في سعيهما للتوصل إلى اتفاق سلام. وتتوسط باكستان بين الولايات المتحدة وإيران.وأغلقت إيران فعليا مضيق هرمز أمام معظم السفن بعد بدء الحرب، وهو الممر البحري الذي ينقل عادة نحو خُمس إمدادات النفط والغاز المنقولة بحرا في العالم.

