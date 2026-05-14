باكستان توضح موقفها من أداء الصين دور وسيط محتمل بين واشنطن وطهران
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، اليوم الخميس، أن إسلام آباد تدعم مشاركة الصين في جهود الوساطة لحل النزاع بين الولايات المتحدة...
2026-05-14T18:11+0000
إسلام آباد - سبوتنيك. يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة دولة إلى الصين في الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، حيث أجرى محادثات مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، ومن المقرر أن يجتمع الزعيمان على مأدبة غداء عمل في وقت لاحق من يوم غد الجمعة. وقال أندرابي، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "نحن نتابع عن كثب سير المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، وندعم مشاركة بكين في جهود الوساطة لحل النزاع بين واشنطن وطهران". وقبل مغادرته واشنطن متجها إلى بكين، أعرب ترامب عن توقعه بنتائج إيجابية من الزيارة، قائلا إنه يعتزم خلالها إجراء محادثات مطولة مع الرئيس الصيني لبحث حل الأزمة المتعلقة بإيران.وقال الرئيس الأمريكي إن نظيره الصيني، شي جين بينغ، أبلغه أن بلاده لن تزود إيران بمعدات عسكرية، وذلك وفقا لمقتطفات من مقابلة أجراها مع وسائل إعلام غربية، ونُشرت اليوم الخميس.وفي 28 فبراير/ شباط 2026، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على الأراضي الإيرانية، وأعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار في 7 نيسان/ أبريل الماضي، إلا أن الولايات المتحدة فرضت حصارا على الموانئ الإيرانية، في حين أعلنت إيران عن قواعد عبور خاصة لمضيق هرمز.
