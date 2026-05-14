باكستان توضح موقفها من أداء الصين دور وسيط محتمل بين واشنطن وطهران

مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
باكستان توضح موقفها من أداء الصين دور وسيط محتمل بين واشنطن وطهران
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، اليوم الخميس، أن إسلام آباد تدعم مشاركة الصين في جهود الوساطة لحل النزاع بين الولايات المتحدة... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
إسلام آباد - سبوتنيك. يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة دولة إلى الصين في الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، حيث أجرى محادثات مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، ومن المقرر أن يجتمع الزعيمان على مأدبة غداء عمل في وقت لاحق من يوم غد الجمعة. وقال أندرابي، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "نحن نتابع عن كثب سير المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، وندعم مشاركة بكين في جهود الوساطة لحل النزاع بين واشنطن وطهران". وقبل مغادرته واشنطن متجها إلى بكين، أعرب ترامب عن توقعه بنتائج إيجابية من الزيارة، قائلا إنه يعتزم خلالها إجراء محادثات مطولة مع الرئيس الصيني لبحث حل الأزمة المتعلقة بإيران.وقال الرئيس الأمريكي إن نظيره الصيني، شي جين بينغ، أبلغه أن بلاده لن تزود إيران بمعدات عسكرية، وذلك وفقا لمقتطفات من مقابلة أجراها مع وسائل إعلام غربية، ونُشرت اليوم الخميس.وفي 28 فبراير/ شباط 2026، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على الأراضي الإيرانية، وأعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار في 7 نيسان/ أبريل الماضي، إلا أن الولايات المتحدة فرضت حصارا على الموانئ الإيرانية، في حين أعلنت إيران عن قواعد عبور خاصة لمضيق هرمز.
© AP Photo / Anjum Naveedضابط شرطة يحرس بوابة الدخول الرئيسية لوزارة الخارجية الباكستانية، في إسلام أباد، باكستان، 18 يناير/ كانون الثاني 2024
ضابط شرطة يحرس بوابة الدخول الرئيسية لوزارة الخارجية الباكستانية، في إسلام أباد، باكستان، 18 يناير/ كانون الثاني 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، اليوم الخميس، أن إسلام آباد تدعم مشاركة الصين في جهود الوساطة لحل النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
إسلام آباد - سبوتنيك. يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة دولة إلى الصين في الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، حيث أجرى محادثات مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، ومن المقرر أن يجتمع الزعيمان على مأدبة غداء عمل في وقت لاحق من يوم غد الجمعة.
وقال أندرابي، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "نحن نتابع عن كثب سير المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، وندعم مشاركة بكين في جهود الوساطة لحل النزاع بين واشنطن وطهران".
الرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب (يسار)
ترامب: الرئيس الصيني عرض تقديم المساعدة فيما يتعلق بإيران
15:24 GMT
وقبل مغادرته واشنطن متجها إلى بكين، أعرب ترامب عن توقعه بنتائج إيجابية من الزيارة، قائلا إنه يعتزم خلالها إجراء محادثات مطولة مع الرئيس الصيني لبحث حل الأزمة المتعلقة بإيران.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الصيني، شي جين بينغ
خبيرة في الشؤون الصينية: الشرق الأوسط حاضر بقوة في أي توافق بين ترامب وشي جين بينغ
16:57 GMT
وقال الرئيس الأمريكي إن نظيره الصيني، شي جين بينغ، أبلغه أن بلاده لن تزود إيران بمعدات عسكرية، وذلك وفقا لمقتطفات من مقابلة أجراها مع وسائل إعلام غربية، ونُشرت اليوم الخميس.
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على الأراضي الإيرانية، وأعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار في 7 نيسان/ أبريل الماضي، إلا أن الولايات المتحدة فرضت حصارا على الموانئ الإيرانية، في حين أعلنت إيران عن قواعد عبور خاصة لمضيق هرمز.
