خبير أمني: قنابل بيولوجية موقوتة داخل مختبرات أمريكية والعالم تجاهل تحذيرات روسيا
سبوتنيك عربي
قال خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات في مصر، العقيد حاتم صابر، اليوم الجمعة، إن "التحول المفاجئ في الموقف الأمريكي تجاه المختبرات البيولوجية، من... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح صابر، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا التحول يرتبط بتغير نهج الإدارة الأمريكية الحالية، خاصة مع وصول شخصيات كانت قد حذرت سابقا من خطورة هذه المختبرات إلى مواقع مؤثرة داخل المنظومة الاستخباراتية"، مشيرا إلى أن "واشنطن تسعى اليوم إلى "مكاشفة سياسية" تهدف لتحميل الإدارات السابقة مسؤولية أي تجاوزات محتملة".وأضاف أن "فتح التحقيق في أكثر من 120 مختبرا بيولوجيا لا يهدف فقط إلى مراجعة الأنشطة السابقة، بل يمثل أيضا محاولة لاحتواء أزمات مستقبلية ومنع تسرب معلومات قد تُستخدم ضد أمريكا، إلى جانب إعادة صياغة الرواية الرسمية باعتبار تلك الأنشطة "أبحاثا دفاعية" قبل كشف تفاصيلها من جهات خارجية".وأكد أن "أخطر ما يجري داخل بعض هذه المختبرات يتعلق بأبحاث "زيادة الوظيفة" (Gain of Function)، التي تقوم على تعديل الفيروسات لتصبح أكثر قدرة على العدوى أو أشد فتكا، تحت ذريعة دراسة طرق مواجهتها"، معتبرا أن "هذا النوع من الأبحاث قد يتحول إلى "قنبلة بيولوجية موقوتة" قادرة على إشعال جائحة عالمية مصطنعة تهدد البشرية".وأشار الخبير إلى "مخاوف متزايدة من استخدام البيانات الجينية التي يتم جمعها في بعض الدول لتطوير أسلحة بيولوجية، تستهدف أعراقا أو مجموعات سكانية بعينها"، واصفا الأمر بأنه "تجاوز خطير لكل الحدود الأخلاقية والإنسانية".وأضاف أن "أي إثبات لتطوير أسلحة هجومية أو إجراء تجارب على البشر دون علمهم يرقى إلى مستوى "الجرائم ضد الإنسانية" وفق مبادئ نورمبرغ"، مؤكدا أن "إنشاء مختبرات عالية الخطورة قرب مناطق مأهولة يمثل استهتارا مباشرا بحياة ملايين البشر".وأشار خبير حرب المعلومات، إلى أن "روسيا كانت قد حذرت منذ أكثر من 15 عاما من خطورة المختبرات البيولوجية الأمريكية المنتشرة خارج الأراضي الأمريكية، إلا أن تلك التحذيرات قوبلت حينها بالسخرية والتشكيك واعتُبرت جزءا من "الدعاية السياسية"، قبل أن تكشف السنوات اللاحقة عن معلومات ووقائع عززت مصداقية كثير من تلك التحذيرات".وختم العقيد حاتم صابر تصريحاته، بالتأكيد على أن "الاعتراف الأمريكي بوجود هذه المختبرات يمثل انتصارا للمعلومة على التعتيم الإعلامي، لكن السؤال الأهم يبقى: هل سيتم وقف هذه الأنشطة فعليا، أم إعادة تدويرها تحت مسميات جديدة؟".
قال خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات في مصر، العقيد حاتم صابر، اليوم الجمعة، إن "التحول المفاجئ في الموقف الأمريكي تجاه المختبرات البيولوجية، من الإنكار الكامل إلى الاعتراف وفتح التحقيقات، يحمل دلالات سياسية واستخباراتية عميقة".
وأوضح صابر، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا التحول يرتبط بتغير نهج الإدارة الأمريكية الحالية، خاصة مع وصول شخصيات كانت قد حذرت سابقا من خطورة هذه المختبرات إلى مواقع مؤثرة داخل المنظومة الاستخباراتية"، مشيرا إلى أن "واشنطن تسعى اليوم إلى "مكاشفة سياسية" تهدف لتحميل الإدارات السابقة مسؤولية أي تجاوزات محتملة".
وأضاف أن "فتح التحقيق في أكثر من 120 مختبرا بيولوجيا لا يهدف فقط إلى مراجعة الأنشطة السابقة، بل يمثل أيضا محاولة لاحتواء أزمات مستقبلية ومنع تسرب معلومات قد تُستخدم ضد أمريكا، إلى جانب إعادة صياغة الرواية الرسمية باعتبار تلك الأنشطة "أبحاثا دفاعية" قبل كشف تفاصيلها من جهات خارجية".
وحذر صابر من أن "مخاطر هذه المختبرات لا تقتصر على احتمالات تطوير أسلحة بيولوجية، بل تشمل أيضا سيناريوهات التسرب الفيروسي الناتج عن خلل في أنظمة الأمان، ما قد يؤدي إلى انتشار مسببات أمراض خطيرة على نطاق واسع، كما حدث في وقائع تاريخية سابقة".
وأكد أن "أخطر ما يجري داخل بعض هذه المختبرات يتعلق بأبحاث "زيادة الوظيفة" (Gain of Function)، التي تقوم على تعديل الفيروسات لتصبح أكثر قدرة على العدوى أو أشد فتكا، تحت ذريعة دراسة طرق مواجهتها"، معتبرا أن "هذا النوع من الأبحاث قد يتحول إلى "قنبلة بيولوجية موقوتة" قادرة على إشعال جائحة عالمية مصطنعة تهدد البشرية".
وأشار الخبير إلى "مخاوف متزايدة من استخدام البيانات الجينية التي يتم جمعها في بعض الدول لتطوير أسلحة بيولوجية، تستهدف أعراقا أو مجموعات سكانية بعينها"، واصفا الأمر بأنه "تجاوز خطير لكل الحدود الأخلاقية والإنسانية".
وفيما يتعلق بالمحاسبة الدولية، أوضح صابر أن "محاسبة القوى الكبرى في ملفات الأمن البيولوجي تظل معقدة، لكنها ممكنة عبر تفعيل المادة السادسة من اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، أو من خلال لجان تحقيق دولية مستقلة تتولى معاينة المواقع وتحديد حجم الانتهاكات والأضرار".
وأضاف أن "أي إثبات لتطوير أسلحة هجومية أو إجراء تجارب على البشر دون علمهم يرقى إلى مستوى "الجرائم ضد الإنسانية" وفق مبادئ نورمبرغ"، مؤكدا أن "إنشاء مختبرات عالية الخطورة قرب مناطق مأهولة يمثل استهتارا مباشرا بحياة ملايين البشر".
وأشار خبير حرب المعلومات، إلى أن "روسيا كانت قد حذرت منذ أكثر من 15 عاما من خطورة المختبرات البيولوجية الأمريكية المنتشرة خارج الأراضي الأمريكية، إلا أن تلك التحذيرات قوبلت حينها بالسخرية والتشكيك واعتُبرت جزءا من "الدعاية السياسية"، قبل أن تكشف السنوات اللاحقة عن معلومات ووقائع عززت مصداقية كثير من تلك التحذيرات".
وختم العقيد حاتم صابر تصريحاته، بالتأكيد على أن "الاعتراف الأمريكي بوجود هذه المختبرات يمثل انتصارا للمعلومة على التعتيم الإعلامي، لكن السؤال الأهم يبقى: هل سيتم وقف هذه الأنشطة فعليا، أم إعادة تدويرها تحت مسميات جديدة؟".
