محتجون يضرمون النار في جزء من مبنى رئاسة الوزراء الليبية في طرابلس... فيديو
03:29 GMT 15.05.2026 (تم التحديث: 03:30 GMT 15.05.2026)
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
شهدت العاصمة الليبية طرابلس، حالة من التوتر الأمني وأعمال شغب واسعة، على خلفية الأحداث التي أعقبت مباراة نادي الاتحاد ونادي السويحلي، والتي أُقيمت على ملعب مدينة ترهونة ولم تُستكمل بعد اقتحام الجماهير لأرضية الملعب.
ووفق معلومات تحصلت عليها "سبوتنيك
" تعرضت مرافق ملعب ترهونة لأضرار مادية نتيجة حالة الفوضى التي شهدتها المباراة لتمتد تداعيات الأحداث إلى العاصمة طرابلس، حيث أُضرمت النيران في جزء من مبنى رئاسة الوزراء.
كما أقدم محتجون على إحراق سيارة النقل الخارجي التابعة لقناة ليبيا الرياضية داخل الملعب، إلى جانب إحراق آلية عسكرية تتبع اللواء 444 كانت متمركزة قرب الإشارة الضوئية بمنطقة باب بن غشير، بالقرب من مقر نادي الاتحاد.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للواء 444 المكلّف بتأمين محيط الملعب، فقد أسفرت الأحداث حتى الان عن وفاة أحد منتسبي اللواء وإصابة سبعة آخرين، إضافة إلى ورود أنباء عن تسجيل إصابات في صفوف عدد من مشجعي نادي الاتحاد.
وتسود حالة من الترقب والحذر في عدد من مناطق العاصمة، وسط دعوات لاحتواء التوتر وفتح تحقيق في ملابسات الأحداث التي رافقت المباراة وما تلاها.