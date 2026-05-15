مقاتلات إماراتية ترافق طائرة رئيس الوزراء الهندي أثناء دخولها أجواء البلاد... فيديو
وصل رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في ظهر اليوم الجمعة 15 مايو/ أيار 2026
وصل رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في ظهر اليوم الجمعة 15 مايو/ أيار 2026، حيث كان في مقدمة مستقبليه في المطار رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وأُقيمت لمودي مراسم استقبال رسمية فور وصوله، شملت استعراض حرس الشرف وعزف "السلام الوطني" للبلدين.
وانتشر مقطع فيديو لمقاتلات إماراتية ترافق طائرة رئيس الوزراء الهندي أثناء دخولها أجواء الإمارات، حيث استأذن قائد السرب من مودي بمرافقة الطائرة كترحيب بزيارته للبلاد، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وتمثل دولة الإمارات المحطة الأولى والركيزة الأساسية في جولة دبلوماسية مكثفة تشمل 5 دول، يخطط مودي لإتمامها خلال الفترة من 15 إلى 20 مايو الجاري 2026، تشمل هولندا والسويد والنرويج وإيطاليا.
وأعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الجمعة، أن الهند والإمارات العربية المتحدة توصلتا، اليوم الجمعة، إلى اتفاق بشأن إطار شراكة دفاعية إستراتيجية، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى دولة الإمارات، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية.