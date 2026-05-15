منظمة الصحة العالمية تحذر من تزايد إدمان الشباب على أكياس النيكوتين
© AP Photo / Anja Niedringhausشعار منظمة الصحة العالمية
حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من تنامي انتشار أكياس النيكوتين بين فئة الشباب، داعيةً الحكومات إلى تشديد الرقابة وفرض مزيد من القيود على تسويق وبيع هذه المنتجات شديدة الإدمان.
وأكدت المنظمة، في بيان صحفي، أن أكياس النيكوتين، التي توضع بين الشفة واللثة لتوصيل النيكوتين إلى الجسم بطريقة مشابهة للتدخين، أصبحت من أبرز المنتجات التي تعتمد عليها شركات التبغ الكبرى لتعويض تراجع معدلات التدخين التقليدي.
Easy to hide, harder to quit.— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 15, 2026
Nicotine pouches are spreading fast: toxic, highly attractive and addictive, damaging brain development and poisoning small children.
Around 160 countries have no specific regulations.
Youth are at risk. Stop making nicotine appealing.
Read… pic.twitter.com/drcvLPasAk
وأشارت إلى أن بعض هذه المنتجات تحتوي على نسب مرتفعة من النيكوتين، إلى جانب استخدام تقنيات تزيد من سرعة وقوة امتصاصه في الجسم، فضلاً عن استهداف الشباب عبر النكهات الجذابة وأساليب التغليف الحديثة.
وأضافت المنظمة أن الترويج المكثف لهذه الأكياس عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال المؤثرين، إلى جانب رعاية الحفلات الموسيقية والمهرجانات والفعاليات الرياضية مثل سباقات "فورمولا-1"، يسهم في تعزيز صورتها كجزء من “نمط حياة عصري” يجذب المراهقين والشباب.
ولفتت إلى أن نحو 160 دولة لا تمتلك حتى الآن تشريعات محددة لتنظيم أكياس النيكوتين، مطالبةً بفرض ضوابط تشمل تحديد الحد الأقصى لمحتوى النيكوتين، وحظر الإعلانات والنكهات أو فرض قيود صارمة عليها، لحماية الصحة العامة والحد من مخاطر الإدمان.