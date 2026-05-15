منظمة الصحة العالمية تحذر من تزايد إدمان الشباب على أكياس النيكوتين

سبوتنيك عربي

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من تنامي انتشار أكياس النيكوتين بين فئة الشباب، داعيةً الحكومات إلى تشديد الرقابة وفرض مزيد من القيود على تسويق وبيع... 15.05.2026, سبوتنيك عربي

وأكدت المنظمة، في بيان صحفي، أن أكياس النيكوتين، التي توضع بين الشفة واللثة لتوصيل النيكوتين إلى الجسم بطريقة مشابهة للتدخين، أصبحت من أبرز المنتجات التي تعتمد عليها شركات التبغ الكبرى لتعويض تراجع معدلات التدخين التقليدي.وأضافت المنظمة أن الترويج المكثف لهذه الأكياس عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال المؤثرين، إلى جانب رعاية الحفلات الموسيقية والمهرجانات والفعاليات الرياضية مثل سباقات "فورمولا-1"، يسهم في تعزيز صورتها كجزء من “نمط حياة عصري” يجذب المراهقين والشباب.ولفتت إلى أن نحو 160 دولة لا تمتلك حتى الآن تشريعات محددة لتنظيم أكياس النيكوتين، مطالبةً بفرض ضوابط تشمل تحديد الحد الأقصى لمحتوى النيكوتين، وحظر الإعلانات والنكهات أو فرض قيود صارمة عليها، لحماية الصحة العامة والحد من مخاطر الإدمان.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

