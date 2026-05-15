وزير التربية اليمني لـ"سبوتنيك": روسيا كانت دائما لجانبنا ونتطلع لتعزيز التعاون التعليمي والأكاديمي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير التربية اليمني لـ"سبوتنيك": روسيا كانت دائما لجانبنا ونتطلع لتعزيز التعاون التعليمي والأكاديمي
سبوتنيك عربي
أكد وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عادل عبد المجيد العبادي، أهمية تعزيز العلاقات اليمنية الروسية، لا سيما في مجالات التعليم والثقافة، مشيدًا بالدور... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار اليمن الأن
منتدى قازان 2026
تعاون علمي وتكنولوجي
حصري
وزير التربية اليمني لـ"سبوتنيك": روسيا كانت دائما لجانبنا ونتطلع لتعزيز التعاون التعليمي والأكاديمي

12:00 GMT 15.05.2026
© Sputnik
وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عادل عبد المجيد العبادي
حصري
أكد وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عادل عبد المجيد العبادي، أهمية تعزيز العلاقات اليمنية الروسية، لا سيما في مجالات التعليم والثقافة، مشيدًا بالدور التاريخي الذي لعبته روسيا في دعم القضايا العربية.
وقال العبادي في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا والعالم الإسلامي: منتدى قازان": "سعداء بوجود الأشقاء العرب هنا، ونحن حريصون على تعزيز العلاقات العربية الروسية، فالعلاقة بين الروس والعرب تاريخية وقديمة، وكانت روسيا دائمًا إلى جانبنا في كثير من المحطات، وعطاؤها كان سخيًا ومن دون مقابل".
وأشار العبادي إلى "أهمية تطوير العلاقات اليمنية الروسية في مختلف المجالات"، مؤكدًا "اهتمام بلاده بتوسيع التعاون، خاصة في قطاع التربية والتعليم".
وتابع: "أنا خريج روسيا، درست الدكتوراه في مدينة قازان، وأعود إليها اليوم بعد ثلاثين عامًا بصفتي وزيرًا، وأتمنى أن تتطور العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص في مجال التربية والتعليم".
وفي ما يتعلق بالتعاون الأكاديمي، أوضح العبادي أنه "قبل توليه المنصب الوزاري كان يشغل منصب نائب رئيس جامعة عدن"، مشيرًا إلى أن "الجامعة أقامت علاقات تعاون مع عدد من الجامعات الروسية".
القمة الاقتصادية الدولية الـ 12 روسيا - العالم الإسلامي: قمة قازان 2021 في مدينة قازان، جمهورية تتارستان، روسيا 28 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2026
"منتدى قازان 2026" يناقش مستقبل الصحافة الدولية والذكاء الاصطناعي
7 مايو, 09:28 GMT

وأضاف: "في عام 2018، زرنا عددًا من الجامعات الروسية، منها "جامعة الصداقة" في موسكو وجامعة في سان بطرسبورغ، ووقّعنا اتفاقيات تعاون معها. نحن حريصون على بناء علاقات وطيدة مع روسيا في مختلف المجالات، ونتمنى من الجانب الروسي إيلاء هذا الملف اهتمامًا أكبر، خصوصًا في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة".

وحول التحديات الراهنة، أكد وزير التربية والتعليم اليمني أن "بلاده تواجه هذه التحديات بدعم من الأشقاء العرب والأصدقاء، ومن ضمنهم روسيا"، وختم بالقول: "نحاول توسيع علاقاتنا مع الجميع لمواجهة هذه التحديات، ونأمل أن نتغلب عليها، وأن يكون القادم أفضل".
