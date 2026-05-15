وزير التربية اليمني لـ"سبوتنيك": روسيا كانت دائما لجانبنا ونتطلع لتعزيز التعاون التعليمي والأكاديمي

15.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-15T12:00+0000

وقال العبادي في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا والعالم الإسلامي: منتدى قازان": "سعداء بوجود الأشقاء العرب هنا، ونحن حريصون على تعزيز العلاقات العربية الروسية، فالعلاقة بين الروس والعرب تاريخية وقديمة، وكانت روسيا دائمًا إلى جانبنا في كثير من المحطات، وعطاؤها كان سخيًا ومن دون مقابل".وتابع: "أنا خريج روسيا، درست الدكتوراه في مدينة قازان، وأعود إليها اليوم بعد ثلاثين عامًا بصفتي وزيرًا، وأتمنى أن تتطور العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص في مجال التربية والتعليم".وفي ما يتعلق بالتعاون الأكاديمي، أوضح العبادي أنه "قبل توليه المنصب الوزاري كان يشغل منصب نائب رئيس جامعة عدن"، مشيرًا إلى أن "الجامعة أقامت علاقات تعاون مع عدد من الجامعات الروسية".وحول التحديات الراهنة، أكد وزير التربية والتعليم اليمني أن "بلاده تواجه هذه التحديات بدعم من الأشقاء العرب والأصدقاء، ومن ضمنهم روسيا"، وختم بالقول: "نحاول توسيع علاقاتنا مع الجميع لمواجهة هذه التحديات، ونأمل أن نتغلب عليها، وأن يكون القادم أفضل".

