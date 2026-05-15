وزير التربية اليمني لـ"سبوتنيك": روسيا كانت دائما لجانبنا ونتطلع لتعزيز التعاون التعليمي والأكاديمي
أكد وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عادل عبد المجيد العبادي، أهمية تعزيز العلاقات اليمنية الروسية، لا سيما في مجالات التعليم والثقافة، مشيدًا بالدور... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
أكد وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عادل عبد المجيد العبادي، أهمية تعزيز العلاقات اليمنية الروسية، لا سيما في مجالات التعليم والثقافة، مشيدًا بالدور التاريخي الذي لعبته روسيا في دعم القضايا العربية.
وقال العبادي في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا والعالم الإسلامي: منتدى قازان": "سعداء بوجود الأشقاء العرب هنا، ونحن حريصون على تعزيز العلاقات العربية الروسية، فالعلاقة بين الروس والعرب تاريخية وقديمة، وكانت روسيا دائمًا إلى جانبنا في كثير من المحطات، وعطاؤها كان سخيًا ومن دون مقابل".
وأشار العبادي إلى "أهمية تطوير العلاقات اليمنية الروسية في مختلف المجالات"، مؤكدًا "اهتمام بلاده بتوسيع التعاون، خاصة في قطاع التربية والتعليم".
وتابع: "أنا خريج روسيا، درست الدكتوراه في مدينة قازان، وأعود إليها اليوم بعد ثلاثين عامًا بصفتي وزيرًا، وأتمنى أن تتطور العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص في مجال التربية والتعليم".
وفي ما يتعلق بالتعاون الأكاديمي، أوضح العبادي أنه "قبل توليه المنصب الوزاري كان يشغل منصب نائب رئيس جامعة عدن"، مشيرًا إلى أن "الجامعة أقامت علاقات تعاون مع عدد من الجامعات الروسية".
وأضاف: "في عام 2018، زرنا عددًا من الجامعات الروسية، منها "جامعة الصداقة" في موسكو وجامعة في سان بطرسبورغ، ووقّعنا اتفاقيات تعاون معها. نحن حريصون على بناء علاقات وطيدة مع روسيا في مختلف المجالات، ونتمنى من الجانب الروسي إيلاء هذا الملف اهتمامًا أكبر، خصوصًا في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة".
وحول التحديات الراهنة، أكد وزير التربية والتعليم اليمني أن "بلاده تواجه هذه التحديات بدعم من الأشقاء العرب والأصدقاء، ومن ضمنهم روسيا"، وختم بالقول: "نحاول توسيع علاقاتنا مع الجميع لمواجهة هذه التحديات، ونأمل أن نتغلب عليها، وأن يكون القادم أفضل".