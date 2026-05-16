إعلام: صراع داخل حزب العمال يهدد بشلل الحكومة البريطانية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
إعلام: صراع داخل حزب العمال يهدد بشلل الحكومة البريطانية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بريطانية، نقلًا عن مصادر، اليوم السبت، بأن مسؤولين بريطانيين يخشون أن تؤدي معركة السلطة داخل حزب العمال الحاكم إلى شلل في عمل الجهاز الحكومي. 16.05.2026, سبوتنيك عربي
بريطانيا
العالم
وبحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز": "حذر وزراء وكبار موظفي الدولة من أن بعض وظائف الحكومة البريطانية مهددة بالشلل في ظل تزايد احتمالات اندلاع صراع على القيادة".وأشارت بعض المصادر إلى أن تعطل عمل الحكومة قد يؤدي إلى توقف تنفيذ عدد من المبادرات الرئيسية، بما في ذلك جهود التقارب مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك نشر خطة الاستثمارات الدفاعية، التي تأخر إصدارها بالفعل عدة أشهر.وقال أحد أعضاء الحكومة، دون الكشف عن هويته، للصحيفة: "العمل الحكومي الروتيني سيتوقف لأشهر، وسندخل حالة من الجمود".وبحسب الصحيفة، فإن مكتب مجلس الوزراء بدأ بالفعل إعداد توجيهات للمسؤولين تحسبًا لبدء إجراءات رسمية لتغيير رئيس الوزراء. وتشير التوصيات إلى ضرورة "توخي الحذر" عند اتخاذ قرارات طويلة الأمد.وكان نحو 100 نائب قد دعوا، في وقت سابق، إلى استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر بعد إخفاق حزب العمال في الانتخابات المحلية. كما استقال عدد من مسؤولي الحكومة احتجاجًا، بينهم وزير الصحة ويس ستريتينغ، الذي يُنظر إليه باعتباره أحد أبرز منافسي ستارمر.وفي الوقت نفسه، يعتزم منافس آخر لستارمر، وهو عمدة مانشستر آندي بورنهام، الترشح للبرلمان، ما سيمكنه أيضًا من المنافسة على رئاسة الوزراء.وأُجريت الانتخابات المحلية في بريطانيا الخميس الماضي في 136 منطقة بإنجلترا. ووفق النتائج النهائية، خسر حزب العمال نحو 1200 مقعد من أصل أكثر من 2200 كان يشغلها سابقًا في المجالس المحلية. وكان أبرز الفائزين حزب "ريفورم يو كيه" اليميني، الذي حصد نحو 1400 مقعد.
01:07 GMT 16.05.2026
أفادت وسائل إعلام بريطانية، نقلًا عن مصادر، اليوم السبت، بأن مسؤولين بريطانيين يخشون أن تؤدي معركة السلطة داخل حزب العمال الحاكم إلى شلل في عمل الجهاز الحكومي.
وبحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز": "حذر وزراء وكبار موظفي الدولة من أن بعض وظائف الحكومة البريطانية مهددة بالشلل في ظل تزايد احتمالات اندلاع صراع على القيادة".
وزيرة الداخلية البريطانية ومسؤولون يطالبون ستارمر بتقديم استقالته
12 مايو, 04:06 GMT
وأشارت بعض المصادر إلى أن تعطل عمل الحكومة قد يؤدي إلى توقف تنفيذ عدد من المبادرات الرئيسية، بما في ذلك جهود التقارب مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك نشر خطة الاستثمارات الدفاعية، التي تأخر إصدارها بالفعل عدة أشهر.
وقال أحد أعضاء الحكومة، دون الكشف عن هويته، للصحيفة: "العمل الحكومي الروتيني سيتوقف لأشهر، وسندخل حالة من الجمود".
وبحسب الصحيفة، فإن مكتب مجلس الوزراء بدأ بالفعل إعداد توجيهات للمسؤولين تحسبًا لبدء إجراءات رسمية لتغيير رئيس الوزراء. وتشير التوصيات إلى ضرورة "توخي الحذر" عند اتخاذ قرارات طويلة الأمد.
وكان نحو 100 نائب قد دعوا، في وقت سابق، إلى استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر بعد إخفاق حزب العمال في الانتخابات المحلية. كما استقال عدد من مسؤولي الحكومة احتجاجًا، بينهم وزير الصحة ويس ستريتينغ، الذي يُنظر إليه باعتباره أحد أبرز منافسي ستارمر.
وفي الوقت نفسه، يعتزم منافس آخر لستارمر، وهو عمدة مانشستر آندي بورنهام، الترشح للبرلمان، ما سيمكنه أيضًا من المنافسة على رئاسة الوزراء.
وأُجريت الانتخابات المحلية في بريطانيا الخميس الماضي في 136 منطقة بإنجلترا. ووفق النتائج النهائية، خسر حزب العمال نحو 1200 مقعد من أصل أكثر من 2200 كان يشغلها سابقًا في المجالس المحلية. وكان أبرز الفائزين حزب "ريفورم يو كيه" اليميني، الذي حصد نحو 1400 مقعد.
