إعلام: صراع داخل حزب العمال يهدد بشلل الحكومة البريطانية

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام بريطانية، نقلًا عن مصادر، اليوم السبت، بأن مسؤولين بريطانيين يخشون أن تؤدي معركة السلطة داخل حزب العمال الحاكم إلى شلل في عمل الجهاز الحكومي. 16.05.2026, سبوتنيك عربي

وبحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز": "حذر وزراء وكبار موظفي الدولة من أن بعض وظائف الحكومة البريطانية مهددة بالشلل في ظل تزايد احتمالات اندلاع صراع على القيادة".وأشارت بعض المصادر إلى أن تعطل عمل الحكومة قد يؤدي إلى توقف تنفيذ عدد من المبادرات الرئيسية، بما في ذلك جهود التقارب مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك نشر خطة الاستثمارات الدفاعية، التي تأخر إصدارها بالفعل عدة أشهر.وقال أحد أعضاء الحكومة، دون الكشف عن هويته، للصحيفة: "العمل الحكومي الروتيني سيتوقف لأشهر، وسندخل حالة من الجمود".وبحسب الصحيفة، فإن مكتب مجلس الوزراء بدأ بالفعل إعداد توجيهات للمسؤولين تحسبًا لبدء إجراءات رسمية لتغيير رئيس الوزراء. وتشير التوصيات إلى ضرورة "توخي الحذر" عند اتخاذ قرارات طويلة الأمد.وكان نحو 100 نائب قد دعوا، في وقت سابق، إلى استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر بعد إخفاق حزب العمال في الانتخابات المحلية. كما استقال عدد من مسؤولي الحكومة احتجاجًا، بينهم وزير الصحة ويس ستريتينغ، الذي يُنظر إليه باعتباره أحد أبرز منافسي ستارمر.وفي الوقت نفسه، يعتزم منافس آخر لستارمر، وهو عمدة مانشستر آندي بورنهام، الترشح للبرلمان، ما سيمكنه أيضًا من المنافسة على رئاسة الوزراء.وأُجريت الانتخابات المحلية في بريطانيا الخميس الماضي في 136 منطقة بإنجلترا. ووفق النتائج النهائية، خسر حزب العمال نحو 1200 مقعد من أصل أكثر من 2200 كان يشغلها سابقًا في المجالس المحلية. وكان أبرز الفائزين حزب "ريفورم يو كيه" اليميني، الذي حصد نحو 1400 مقعد.

