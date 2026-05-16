في ختام مؤتمر فتح.. ما أهمية الخطوة في مواجهة التحديات الفلسطينية وما دلالات انتخاب أبو مازن؟

سبوتنيك عربي

في توقيت سياسي حساس، يُسدل الستار اليوم على انتخاب قيادات حركة فتح، وإعلان النتائج، ونهاية المؤتمر العام الثامن للحركة الفلسطينية، في خطوة يراها مراقبون... 16.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-16T14:09+0000

وانتخب أعضاء المؤتمر الرئيس محمود عباس رئيساً وقائداً عاماً للحركة بالإجماع. وصوّت أعضاء المؤتمر بالإجماع لصالح إعادة انتخاب عباس، مؤكدين أهمية الدور الذي يؤديه في قيادة المرحلة الحالية، وثقتهم الكاملة في قيادته خلال هذه الفترة التي وُصفت بالحاسمة في تاريخ الشعب الفلسطيني. وطرح البعض تساؤلات بشأن دلالات وأهمية عقد مؤتمر فتح في هذا التوقيت، ودور القيادات الجديدة المنتخبة في إعادة إحياء العملية السياسية الفلسطينية في مواجهة المشروع الاستيطاني.بوابة أملوبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن حالة الترقب الواسع على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وحتى من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، لمخرجات هذا المؤتمر، تعكس بشكل قاطع مركزية دور حركة فتح وحجم ثقلها التاريخي والسياسي، لافتاً إلى أن أي تطور في أداء الحركة ومواقفها سينعكس وجوباً وبشكل مباشر على مسارات الحالة والمشهد الفلسطيني برمته.وأضاف المحلل السياسي أن ساعات قليلة تفصل عن إعلان نتائج الانتخابات وأسماء الفائزين بعضوية المجلس الثوري واللجنة المركزية، معتبراً أن المسألة الأساسية لا تكمن في الأسماء بحد ذاتها، وإنما في حجم المهام والمسؤوليات الجسام المناطة بعاتق القيادة الجديدة، والتي يتوجب عليها الإجابة عن أسئلة جوهرية تتعلق بالأدوات المطلوبة والممكنة لمواجهة المشروع الاستيطاني الاحتلالي، بما ينسجم مع التحولات الإقليمية والدولية والتغيرات الميدانية والسياسية، ويلبي طموحات الشعب الفلسطيني واحتياجاته في تعزيز الصمود أمام مخططات التهجير القسري.وشدد على أن هذا المؤتمر يشكل بوابة أمل لمنح زخم تعبوي جديد للمسيرة النضالية حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.مسار ديمقراطي مهممن جانبه، أكد خليل أبو كرش، الخبير الفلسطيني في الشؤون الإسرائيلية، أن ما تم في الانتخابات الداخلية هو اختيار الرئيس محمود عباس "أبو مازن" لرئاسة اللجنة المركزية لحركة فتح، موضحاً أن ما يحدث داخل أطر الحركة يمثل تكريساً لمسار ديمقراطي أصيل في اختيار القيادات وأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري عبر صندوق الاقتراع، وهو نهج مهم جداً لتعزيز الحالة الديمقراطية الفلسطينية.واعتبر الخبير الفلسطيني أن المرحلة القادمة ستكون أكثر صعوبة مما كانت عليه الأمور، وهو ما يتطلب قيادة صلبة قادرة على المواجهة وتحديد المسارات المناسبة نحو تحقيق حق تقرير المصير، والتعامل مع المعادلات الجديدة في المشهدين الإقليمي والدولي لحماية وصيانة صمود الفلسطينيين على أرضهم.ويرى أن خطاب الرئيس أمام المؤتمر كان جامعاً وواضحاً بشأن الواقع الفلسطيني والسياسي، حيث شدد على وجود شرعية واحدة تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد، مع التأكيد على أن الوحدة الوطنية هي الأساس بشرط اعتراف الفصائل غير المنضوية تحت إطار المنظمة بها والالتزام بتعهداتها، ليكون هناك قانون واحد وسلاح واحد، وهو ما تؤسس له حركة فتح والقيادة الفلسطينية دائماً.وقال عباس، خلال كلمته في أعمال المؤتمر الثامن لحركة فتح، المنعقد في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله: إن "الوضع الإنساني الكارثي في القطاع يتطلب تمكين دولة فلسطين من القيام بدورها الكامل، والعمل على إطلاق عملية إعادة إعمار شاملة بالتوازي مع إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة".وأضاف أن قطاع غزة يتعرض لـ"حرب إبادة جماعية وتجويع تستهدف الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن "أكثر من 2500 عائلة فلسطينية أُزيلت بالكامل من السجل المدني، فيما بلغ عدد الشهداء والجرحى في الأراضي الفلسطينية نحو 272 ألفاً".وفي ملف الاستيطان، أوضح الرئيس الفلسطيني أن "التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وصل إلى أكثر من 240 مستوطنة و370 بؤرة استيطانية، يعيش فيها ما يقارب 800 ألف مستوطن"، متهماً الحكومة الإسرائيلية بـ"رعاية قوانين تهدف للاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية".كما اعتبر أن "استمرار احتجاز أموال الفلسطينيين وحصار الاقتصاد الوطني يمثل قرصنة مالية"، موضحاً أن "الأموال المحتجزة من قبل الحكومة الإسرائيلية تجاوزت 5 مليارات دولار".وجدد الرئيس الفلسطيني رفضه لما وصفه بـ"سياسات التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى"، مؤكداً أن "القدس الشرقية ستظل العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

