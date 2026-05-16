قاليباف: العالم يقف على أعتاب نظام عالمي جديد
أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن العالم يقف على أعتاب نظام عالمي جديد، مشيرا إلى أن المستقبل سيكون لدول الجنوب العالمي. 16.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-16T19:40+0000
قاليباف: العالم يقف على أعتاب نظام عالمي جديد
وكتب قاليباف على منصة "إكس": "العالم يقف على أعتاب نظام عالمي جديد، وكما قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، التحولات التي لم يشهدها العالم منذ قرن تتسارع على مستوى العالم".
وتابع: "صمود الشعب الإيراني خلال 70 يوما أسهم في تسريع هذا التحول، والمستقبل سيكون لدول الجنوب العالمي".
وفي 28 فبراير/شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل
حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي 7 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على الموانئ الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
وفي 4 مايو/أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.