البيت الأبيض: واشنطن وبكين تتفقان على ضرورة منع طهران من امتلاك أسلحة نووية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
مساعي صينية أمريكي لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا، ترامب يقبل تعليق برنامج إيران النووي لمدة 20 عاما
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:32 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إيران تحضر آلية لإدارة مضيق هرمز.. رئيس الوزراء العراقي يطلق برنامج إصلاح شامل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
البيت الأبيض: واشنطن وبكين تتفقان على ضرورة منع طهران من امتلاك أسلحة نووية
سبوتنيك عربي
وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض: "اتفق الرئيسان (الأمريكي والصيني) على ضرورة عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، ودعا الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني إلى فتح مضيق هرمز، كما اتفقا على عدم السماح لأي دولة أو جهة بفرض رسوم للعبور".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران ستتلقى ضربات "أكثر شدة"، إذا لم تقدم مقترحا أفضل للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجرى زيارة رسمية إلى الصين في الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ.ترامب: إذا لم تقدم إيران مقترحا أفضل للتوصل إلى اتفاق فستتلقى ضربات أكثر شدةالصين تؤكد صفقة شراء طائرات ومحركات أمريكية بعد زيارة ترامب
البيت الأبيض: واشنطن وبكين تتفقان على ضرورة منع طهران من امتلاك أسلحة نووية

18:47 GMT 17.05.2026 (تم التحديث: 18:50 GMT 17.05.2026)
© REUTERS Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، أثناء مغادرته بعد زيارة إلى حديقة تشونغنانهاي في بكين، الصين، 15 مايو/ أيار 2026
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن أمريكا والصين اتفقتا على ضرورة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، كما دعت بكين وواشنطن إلى فتح مضيق هرمز، وذلك عقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى بكين لإجراء محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ.
وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض: "اتفق الرئيسان (الأمريكي والصيني) على ضرورة عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، ودعا الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني إلى فتح مضيق هرمز، كما اتفقا على عدم السماح لأي دولة أو جهة بفرض رسوم للعبور".

وفي السياق ذاته، أكد البيت الأبيض أن نزع سلاح كوريا الديمقراطية النووي يعد هدفًا مشتركًا بين الولايات المتحدة والصين، وجاء في البيان: "أكد الرئيس ترامب، والرئيس الصيني، شي جين بينغ، مجددًا هدفهما المشترك المتمثل في نزع سلاح كوريا الديمقراطية الشعبية النووي".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران ستتلقى ضربات "أكثر شدة"، إذا لم تقدم مقترحا أفضل للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجرى زيارة رسمية إلى الصين في الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ.
