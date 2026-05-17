البيت الأبيض: واشنطن وبكين تتفقان على ضرورة منع طهران من امتلاك أسلحة نووية

سبوتنيك عربي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن أمريكا والصين اتفقتا على ضرورة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، كما دعت بكين وواشنطن إلى فتح مضيق هرمز، وذلك عقب زيارة... 17.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-17T18:47+0000

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض: "اتفق الرئيسان (الأمريكي والصيني) على ضرورة عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، ودعا الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني إلى فتح مضيق هرمز، كما اتفقا على عدم السماح لأي دولة أو جهة بفرض رسوم للعبور".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران ستتلقى ضربات "أكثر شدة"، إذا لم تقدم مقترحا أفضل للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجرى زيارة رسمية إلى الصين في الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ.ترامب: إذا لم تقدم إيران مقترحا أفضل للتوصل إلى اتفاق فستتلقى ضربات أكثر شدةالصين تؤكد صفقة شراء طائرات ومحركات أمريكية بعد زيارة ترامب

