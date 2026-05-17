الصين تؤكد صفقة شراء طائرات ومحركات أمريكية بعد زيارة ترامب

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة التجارة الصينية عن توصل بكين وواشنطن إلى اتفاق بشأن شراء الصين طائرات ومحركات طائرات ومكونات أخرى من الولايات المتحدة. 17.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-17T05:26+0000

وجاء في بيان لها، أمس السبت: "توصل الطرفان إلى اتفاقيات بشأن شراء الصين طائرات أمريكية، بالإضافة إلى ضمان توريد محركات ومكونات الطائرات الأمريكية إلى الصين".وتابعت الوزارة أن البلدين اتفقا أيضا على مواصلة تطوير التعاون في المجالات ذات الصلة، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.كما ذكرت وزارة التجارة الصينية أن "الجانبين اتفقا على إنشاء مجلس تجاري ومجلس استثمار لمناقشة الشواغل المشتركة في التجارة والاستثمار، وفي إطار المجلس التجاري، ستناقش الصين والولايات المتحدة قضايا تتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية على سلع معينة، واتفق الطرفان مبدئيا على تخفيضات جمركية متبادلة على المنتجات ذات الاهتمام المشترك".ولم يحدد بيان وزارة التجارة الصينية، المنتجات التي سيتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، أن نظيره الصيني، شي جين بينغ، تعهّد "نوعا ما" بشراء 200 طائرة من شركة "بوينغ" الأمريكية.وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "أحد الأمور التي وافق عليها شي جين بينغ اليوم أنه سيطلب 200 طائرة، هذا أمر كبير... فقد كانت "بوينغ" تريد 150 طائرة وحصلت على 200"، متابعا: "أعتقد أن ذلك كان بمثابة تعهد، نوعا ما".وزعم التقرير الأمريكي أن الرئيس الصيني تعهد كذلك بزيادة واردات بلاده من فول الصويا الأمريكي، والنفط، والغاز الطبيعي المسال، ومصادر طاقة أخرى.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجرى زيارة رسمية إلى الصين في الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ.

