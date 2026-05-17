الصين تؤكد صفقة شراء طائرات ومحركات أمريكية بعد زيارة ترامب

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
مساعي صينية أمريكي لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا، ترامب يقبل تعليق برنامج إيران النووي لمدة 20 عاما
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:32 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
16:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
الصين تؤكد صفقة شراء طائرات ومحركات أمريكية بعد زيارة ترامب
الصين تؤكد صفقة شراء طائرات ومحركات أمريكية بعد زيارة ترامب
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة التجارة الصينية عن توصل بكين وواشنطن إلى اتفاق بشأن شراء الصين طائرات ومحركات طائرات ومكونات أخرى من الولايات المتحدة. 17.05.2026, سبوتنيك عربي
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
دونالد ترامب
وجاء في بيان لها، أمس السبت: "توصل الطرفان إلى اتفاقيات بشأن شراء الصين طائرات أمريكية، بالإضافة إلى ضمان توريد محركات ومكونات الطائرات الأمريكية إلى الصين".وتابعت الوزارة أن البلدين اتفقا أيضا على مواصلة تطوير التعاون في المجالات ذات الصلة، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.كما ذكرت وزارة التجارة الصينية أن "الجانبين اتفقا على إنشاء مجلس تجاري ومجلس استثمار لمناقشة الشواغل المشتركة في التجارة والاستثمار، وفي إطار المجلس التجاري، ستناقش الصين والولايات المتحدة قضايا تتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية على سلع معينة، واتفق الطرفان مبدئيا على تخفيضات جمركية متبادلة على المنتجات ذات الاهتمام المشترك".ولم يحدد بيان وزارة التجارة الصينية، المنتجات التي سيتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، أن نظيره الصيني، شي جين بينغ، تعهّد "نوعا ما" بشراء 200 طائرة من شركة "بوينغ" الأمريكية.وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "أحد الأمور التي وافق عليها شي جين بينغ اليوم أنه سيطلب 200 طائرة، هذا أمر كبير... فقد كانت "بوينغ" تريد 150 طائرة وحصلت على 200"، متابعا: "أعتقد أن ذلك كان بمثابة تعهد، نوعا ما".وزعم التقرير الأمريكي أن الرئيس الصيني تعهد كذلك بزيادة واردات بلاده من فول الصويا الأمريكي، والنفط، والغاز الطبيعي المسال، ومصادر طاقة أخرى.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجرى زيارة رسمية إلى الصين في الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ.
© REUTERS Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، أثناء مغادرته بعد زيارة إلى حديقة تشونغنانهاي في بكين، الصين، 15 مايو/ أيار 2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، أثناء مغادرته بعد زيارة إلى حديقة تشونغنانهاي في بكين، الصين، 15 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2026
أعلنت وزارة التجارة الصينية عن توصل بكين وواشنطن إلى اتفاق بشأن شراء الصين طائرات ومحركات طائرات ومكونات أخرى من الولايات المتحدة.
وجاء في بيان لها، أمس السبت: "توصل الطرفان إلى اتفاقيات بشأن شراء الصين طائرات أمريكية، بالإضافة إلى ضمان توريد محركات ومكونات الطائرات الأمريكية إلى الصين".
وتابعت الوزارة أن البلدين اتفقا أيضا على مواصلة تطوير التعاون في المجالات ذات الصلة، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.
كما ذكرت وزارة التجارة الصينية أن "الجانبين اتفقا على إنشاء مجلس تجاري ومجلس استثمار لمناقشة الشواغل المشتركة في التجارة والاستثمار، وفي إطار المجلس التجاري، ستناقش الصين والولايات المتحدة قضايا تتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية على سلع معينة، واتفق الطرفان مبدئيا على تخفيضات جمركية متبادلة على المنتجات ذات الاهتمام المشترك".
ولم يحدد بيان وزارة التجارة الصينية، المنتجات التي سيتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، أن نظيره الصيني، شي جين بينغ، تعهّد "نوعا ما" بشراء 200 طائرة من شركة "بوينغ" الأمريكية.
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "أحد الأمور التي وافق عليها شي جين بينغ اليوم أنه سيطلب 200 طائرة، هذا أمر كبير... فقد كانت "بوينغ" تريد 150 طائرة وحصلت على 200"، متابعا: "أعتقد أن ذلك كان بمثابة تعهد، نوعا ما".
وزعم التقرير الأمريكي أن الرئيس الصيني تعهد كذلك بزيادة واردات بلاده من فول الصويا الأمريكي، والنفط، والغاز الطبيعي المسال، ومصادر طاقة أخرى.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجرى زيارة رسمية إلى الصين في الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ.
