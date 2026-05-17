الخارجية القطرية: الهجمات على دول المنطقة تجاوزت كافة الخطوط الحمراء
© Photo / ويكيبيديا
محطة براكة للطاقة النووية- الإمارات العربية المتحدة- أبوظبي
أدانت دولة قطر، اليوم الأحد، بشدة الهجوم الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ثلاث طائرات مسيّرة، مؤكدة أن إحدى الطائرات استهدفت محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، في ما وصفته بأنه انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وتهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان رسمي، أن “الاعتداءات الغاشمة على دول المنطقة تجاوزت كافة الخطوط الحمراء”، لا سيما مع استهداف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية.
وشددت على ضرورة تجنيب المنطقة تداعيات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها أبوظبي للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة منشآتها الحيوية.
بيان | قطر تدين بشدة الاعتداء على الإمارات بثلاث طائرات مسيرة استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) May 17, 2026
الدوحة | 17 مايو 2026
وأفاد مكتب أبوظبي الإعلامي، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن السلطات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حريق اندلع في محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بمسيرة.
وأصدر المكتب بيانا جاء فيه: "تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة "براكة" للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات، ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، وسيتم موافاتكم بالمستجدات حال توافرها".
وطمأنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية السكان، بإعلانها أن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية وأن جميع المحطات تعمل كالمعتاد.
وطالبت الجهات المختصة الجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
وأشار وزير الدولة الإماراتي، خليفة بن شاهين المرر، أول أمس الجمعة، إلى أن بلاده تعرضت منذ 28 فبراير/شباط 2026، لما وصفه بـ"اعتداءات إيرانية متكررة"، موضحًا أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع نحو 3000 هجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والصواريخ الجوالة، استهدفت منشآت مدنية وبنية تحتية حيوية، من بينها المطارات والموانئ والمنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه وشبكات الطاقة والمناطق السكنية، وفقا لوزارة الخارجية الإماراتية.