https://sarabic.ae/20260517/بزشكيان-نريد-علاقات-ودية-مع-دول-الخليج-لكن-أمريكا-وإسرائيل-تحاولان-إثارة-الانقسام-1113489058.html

بزشكيان: نريد علاقات ودية مع دول الخليج لكن أمريكا وإسرائيل تحاولان إثارة الانقسام

بزشكيان: نريد علاقات ودية مع دول الخليج لكن أمريكا وإسرائيل تحاولان إثارة الانقسام

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، عن تقديره لجهود باكستان في تثبيت وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن إيران تريد علاقات ودية ومستقرة مع دول الجوار،... 17.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-17T15:10+0000

2026-05-17T15:10+0000

2026-05-17T15:10+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/18/1097121331_0:164:1673:1105_1920x0_80_0_0_f2c24f683ec47bcceb61c30225be2587.jpg

وجاء في بيان الرئاسة الإيرانية بشأن لقاء بزشكيان مع وزير الداخلية الباكستاني، محسن رضا نقوى، الذي يزور طهران حاليا: "أعرب الرئيس مسعود بزشكيان في لقاء مع وزير الداخلية الباكستاني عن تقديره لدور الحكومة الباكستانية، لا سيما رئيس الوزراء وقائد الجيش، في إرساء وتثبيت وقف إطلاق النار".وأوضح بزشكيان أن إيران ترغب في تطوير علاقات ودية مع دول الجوار، لا سيما في الخليج، مؤكدا أن إيران "تريد علاقات ودية ومستقرة وجيدة مع البلدان الإسلامية في المنطقة، لكن الولايات المتحدة والنظام الصهيوني لطالما حاولا تأليب الدول الإسلامية ضد بعضها البعض من خلال مشاريع مثيرة للانقسام وخلق حالة من انعدام الثقة".ودعا بزشكيان إلى الوحدة والتقارب بين الدول الإسلامية، مشيرا إلى أنه كلما "تعزز تماسك الأمة الإسلامية، قل احتمال تدخل القوى الخارجية وإسرائيل في المنطقة".وفي 28 فبراير/شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي 4 مايو/أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.

https://sarabic.ae/20260517/استخبارات-الناتو-تعتقد-أن-إيران-احتفظت-بمعظم-قدراتها-الصاروخية--1113479592.html

https://sarabic.ae/20260517/قطر-تؤكد-للسعودية-أهمية-تجاوب-أمريكا-وإيران-لجهود-الوساطة-الخارجية-1113481712.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم