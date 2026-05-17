بزشكيان: نريد علاقات ودية مع دول الخليج لكن أمريكا وإسرائيل تحاولان إثارة الانقسام
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، عن تقديره لجهود باكستان في تثبيت وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن إيران تريد علاقات ودية ومستقرة مع دول الجوار،... 17.05.2026, سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، عن تقديره لجهود باكستان في تثبيت وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن إيران تريد علاقات ودية ومستقرة مع دول الجوار، لا سيما في الخلج، لكن أمريكا وإسرائيل تحاولان إثارة الانقسام بين دول المنطقة.
وجاء في بيان الرئاسة الإيرانية بشأن لقاء بزشكيان مع وزير الداخلية الباكستاني، محسن رضا نقوى، الذي يزور طهران حاليا: "أعرب الرئيس مسعود بزشكيان في لقاء مع وزير الداخلية الباكستاني عن تقديره لدور الحكومة الباكستانية، لا سيما رئيس الوزراء وقائد الجيش، في إرساء وتثبيت وقف إطلاق النار".
وأعرب بزشكيان عن أمله في أن تؤدي هذه الجهود الدبلوماسية والسياسية إلى تعزيز السلام والاستقرار والأمن المستدام في المنطقة.
وأوضح بزشكيان أن إيران ترغب في تطوير علاقات ودية مع دول الجوار، لا سيما في الخليج، مؤكدا أن إيران "تريد علاقات ودية ومستقرة وجيدة مع البلدان الإسلامية في المنطقة، لكن الولايات المتحدة والنظام الصهيوني لطالما حاولا تأليب الدول الإسلامية ضد بعضها البعض من خلال مشاريع مثيرة للانقسام وخلق حالة من انعدام الثقة".
ودعا بزشكيان إلى الوحدة والتقارب بين الدول الإسلامية، مشيرا إلى أنه كلما "تعزز تماسك الأمة الإسلامية، قل احتمال تدخل القوى الخارجية وإسرائيل في المنطقة".
وأوضح أنه يجب على الدول الكبرى في العالم الإسلامي أن تٌمهد الطريق لإرساء سلام وأمن واستقرار دائم في المنطقة، من خلال تعزيز التعاون والتفاعلات الإقليمية، لأنه "في ظل الوحدة والتضامن الإسلامي لن تجرؤ إسرائيل على مهاجمة أو غزو الدول الإسلامية".
وفي 28 فبراير/شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل
حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي 7 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على الموانئ الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
وفي 4 مايو/أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.