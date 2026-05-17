بعد تفاخر ترامب... الجيش النيجيري ينفي مشاركة أي قوى أجنبية بالقضاء على أبو بلال المينوكي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
مساعي صينية أمريكي لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا، ترامب يقبل تعليق برنامج إيران النووي لمدة 20 عاما
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:32 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
بعد تفاخر ترامب... الجيش النيجيري ينفي مشاركة أي قوى أجنبية بالقضاء على أبو بلال المينوكي
سبوتنيك عربي
وصرح أونوجا في تصريحات تلفزيونية، حسب موقع "فانغارد" المحلي إنه "فيما يتعلق بالدعم الأجنبي للقضاء على الإرهابي، نؤكد أنه لم يشارك أيّ جنود أجانب في العملية. ولم تكن هناك أيّ قوات أجنبية على الأرض، ما تلقيناه كان معلومات استخباراتية، ودعما استطلاعيا، وغيرها من وسائل تمكين القوة".وأشار أونوجا إلى أن التقارير السابقة حول وفاة المينوكي في عام 2024 كانت مبنية على خطأ في تحديد الهوية، موضحا أن "الرجل الذي تم تحييده هو أبو بلال المينوكي الحقيقي، الذي كان يستخدم عدة أسماء مستعارة".وكتب ترامب على حسابه في منصة "​تروث سوشيال" التي يملكها، أمس السبت: "الليلة، وبتوجيه مني، نفذت القوات الأمريكية ​الباسلة والقوات المسلحة النيجيرية بنجاح تام ​مهمة ‌بالغة التعقيد ومخططة بدقة متناهية، للقضاء على أخطر إرهابي في العالم ‌من ساحة المعركة".وتعاني نيجيريا من هجمات متكررة لجماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين (المحظورين في روسيا) في منطقة الغرب، بالإضافة إلى جماعة "بوكو حرام" (المحظورة في روسيا) و "داعش" في الجنوب الشرقي.
سبوتنيك عربي
بعد تفاخر ترامب... الجيش النيجيري ينفي مشاركة أي قوى أجنبية بالقضاء على أبو بلال المينوكي

12:37 GMT 17.05.2026
كشف مدير الإعلام في الجيش النيجيري، اللواء مايكل أونوجا، اليوم الأحد، عن أن أن المشاركة الأمريكية في عملية القضاء على الرجل الثاني في تنظيم "داعش" (الإرهابي والمحظور في روسيا وعدة دول) والمعروف باسم "أبو بلال المينوكي"، اقتصرت على المعلومات الاستخباراتية والاستطلاع والمراقبة، نافيا تدخل أي قوات أجنبية بالعملية.
وصرح أونوجا في تصريحات تلفزيونية، حسب موقع "فانغارد" المحلي إنه "فيما يتعلق بالدعم الأجنبي للقضاء على الإرهابي، نؤكد أنه لم يشارك أيّ جنود أجانب في العملية. ولم تكن هناك أيّ قوات أجنبية على الأرض، ما تلقيناه كان معلومات استخباراتية، ودعما استطلاعيا، وغيرها من وسائل تمكين القوة".

وأضاف أن أشهرًا من جمع المعلومات الاستخباراتية قادت القوات إلى الموقع الدقيق للإرهابي، العملية النهائية لم تُشن إلا بعد أن أكد القادة صحة المعلومات الاستخباراتية.

وأشار أونوجا إلى أن التقارير السابقة حول وفاة المينوكي في عام 2024 كانت مبنية على خطأ في تحديد الهوية، موضحا أن "الرجل الذي تم تحييده هو أبو بلال المينوكي الحقيقي، الذي كان يستخدم عدة أسماء مستعارة".
وأبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن القضاء على أبو بلال المينوكي، الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم داعش، ⁠في عملية نفذتها قوات أمريكية ونيجيرية، في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا.
وكتب ترامب على حسابه في منصة "​تروث سوشيال" التي يملكها، أمس السبت: "الليلة، وبتوجيه مني، نفذت القوات الأمريكية ​الباسلة والقوات المسلحة النيجيرية بنجاح تام ​مهمة ‌بالغة التعقيد ومخططة بدقة متناهية، للقضاء على أخطر إرهابي في العالم ‌من ساحة المعركة".
وتعاني نيجيريا من هجمات متكررة لجماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين (المحظورين في روسيا) في منطقة الغرب، بالإضافة إلى جماعة "بوكو حرام" (المحظورة في روسيا) و "داعش" في الجنوب الشرقي.
