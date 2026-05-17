https://sarabic.ae/20260517/بعد-تفاخر-ترامب-الجيش-النيجيري-ينفي-مشاركة-أي-قوى-أجنبية-بالقضاء-على-أبو-بلال-المينوكي-1113486780.html

بعد تفاخر ترامب... الجيش النيجيري ينفي مشاركة أي قوى أجنبية بالقضاء على أبو بلال المينوكي

بعد تفاخر ترامب... الجيش النيجيري ينفي مشاركة أي قوى أجنبية بالقضاء على أبو بلال المينوكي

سبوتنيك عربي

كشف مدير الإعلام في الجيش النيجيري، اللواء مايكل أونوجا، اليوم الأحد، عن أن أن المشاركة الأمريكية في عملية القضاء على الرجل الثاني في تنظيم "داعش" (الإرهابي... 17.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-17T12:37+0000

2026-05-17T12:37+0000

2026-05-17T12:37+0000

نيجيريا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102265/43/1022654388_0:55:2707:1578_1920x0_80_0_0_10c77fe667a0e222d38ca37203ef0365.jpg

وصرح أونوجا في تصريحات تلفزيونية، حسب موقع "فانغارد" المحلي إنه "فيما يتعلق بالدعم الأجنبي للقضاء على الإرهابي، نؤكد أنه لم يشارك أيّ جنود أجانب في العملية. ولم تكن هناك أيّ قوات أجنبية على الأرض، ما تلقيناه كان معلومات استخباراتية، ودعما استطلاعيا، وغيرها من وسائل تمكين القوة".وأشار أونوجا إلى أن التقارير السابقة حول وفاة المينوكي في عام 2024 كانت مبنية على خطأ في تحديد الهوية، موضحا أن "الرجل الذي تم تحييده هو أبو بلال المينوكي الحقيقي، الذي كان يستخدم عدة أسماء مستعارة".وكتب ترامب على حسابه في منصة "​تروث سوشيال" التي يملكها، أمس السبت: "الليلة، وبتوجيه مني، نفذت القوات الأمريكية ​الباسلة والقوات المسلحة النيجيرية بنجاح تام ​مهمة ‌بالغة التعقيد ومخططة بدقة متناهية، للقضاء على أخطر إرهابي في العالم ‌من ساحة المعركة".وتعاني نيجيريا من هجمات متكررة لجماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين (المحظورين في روسيا) في منطقة الغرب، بالإضافة إلى جماعة "بوكو حرام" (المحظورة في روسيا) و "داعش" في الجنوب الشرقي.الجيش النيجيري يعلن وصول قوات أمريكية إلى البلاد للمشاركة في تدريب الجنود

https://sarabic.ae/20260516/أنبوب-غاز-المغرب-نيجيريا-يدخل-مرحلة-الحسم-1113466159.html

نيجيريا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

نيجيريا