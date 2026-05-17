مسؤول إيراني: مضيق هرمز أهم بالنسبة لنا من القنبلة الذرية
سبوتنيك عربي
قال حميد رضا حاجي بابائي، إن "إيران سترد بقوة إذا تعرض قطاعها النفطي لأي هجوم"، محذرا من أن أي استهداف للنفط الإيراني سيؤدي إلى منع دول العالم من الوصول إلى...
قال حميد رضا حاجي بابائي، إن "إيران سترد بقوة إذا تعرض قطاعها النفطي لأي هجوم"، محذرا من أن أي استهداف للنفط الإيراني سيؤدي إلى منع دول العالم من الوصول إلى نفط المنطقة.
وأضاف المسؤول الإيراني، أن "مضيق هرمز يمثل بالنسبة لطهران أهمية تفوق القنبلة الذرية"، في إشارة إلى الأهمية الاستراتيجية للمضيق الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية.
وفي 28 فبراير/شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل
حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.