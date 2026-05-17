نائب وزير الخارجية العماني لـ"سبوتنيك": تضاعف عدد السياح العمانيين إلى روسيا في 2025
أعلن خليفة بن علي الحارثي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في سلطنة عُمان، لوكالة "سبوتنيك"، أن عدد السياح العمانيين الذين زاروا روسيا في عام 2025 قد تضاعف... 17.05.2026
2026-05-17T05:28+0000
أعلن خليفة بن علي الحارثي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في سلطنة عُمان، لوكالة "سبوتنيك"، أن عدد السياح العمانيين الذين زاروا روسيا في عام 2025 قد تضاعف مقارنةً بعام 2024، حيث ارتفع من 10 آلاف إلى 20 ألف سائح.
وأضاف في حديثٍ للوكالة على هامش منتدى عُقد في قازان: "بلغ عدد السياح في عام 2025 نحو 20 ألف سائح، بينما كان 10 آلاف في عام 2024. أي أن العدد قد تضاعف".
ووقعت روسيا وسلطنة عمان
، في أبريل/ نيسان 2025، اتفاقية بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني البلدين.
وأجريت مراسم تبادل الوثائق في الكرملين عقب محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد،.في الكرملين.
وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي
، مارات خوسنولين، الخميس الماضي، أن عدد السياح من سلطنة عُمان إلى روسيا قد تضاعف بنهاية عام 2025، مشيرا إلى أن الطلب من قبل المواطنين الروس لزيارة مدن عُمان يتزايد أيضاً.
وقد عُقد المنتدى الاقتصادي الدولي السابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" في قازان في الفترة من 13 إلى 15 أيار/ مايو.
ويُعدّ المنتدى منصةً لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.
وبموجب مرسوم صادر عن رئيس روسيا الاتحادية، اكتسب المنتدى وضعاً اتحادياً (فدرالياً) منذ عام 2023، وتُعدّ وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي الرئيسي للمنتدى والجهة المسؤولة عن توفير الصور.