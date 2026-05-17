نائب وزير الخارجية العماني لـ"سبوتنيك": تضاعف عدد السياح العمانيين إلى روسيا في 2025

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
مساعي صينية أمريكي لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا، ترامب يقبل تعليق برنامج إيران النووي لمدة 20 عاما
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:32 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
16:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
نائب وزير الخارجية العماني لـ"سبوتنيك": تضاعف عدد السياح العمانيين إلى روسيا في 2025
سبوتنيك عربي
أعلن خليفة بن علي الحارثي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في سلطنة عُمان، لوكالة "سبوتنيك"، أن عدد السياح العمانيين الذين زاروا روسيا في عام 2025 قد تضاعف... 17.05.2026, سبوتنيك عربي
سلطنة عمان
05:28 GMT 17.05.2026
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورمناظر عامة لمدن روسيا - مدينة سان بطرسبورغ، 7 سبتمبر 2020
مناظر عامة لمدن روسيا - مدينة سان بطرسبورغ، 7 سبتمبر 2020
أعلن خليفة بن علي الحارثي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في سلطنة عُمان، لوكالة "سبوتنيك"، أن عدد السياح العمانيين الذين زاروا روسيا في عام 2025 قد تضاعف مقارنةً بعام 2024، حيث ارتفع من 10 آلاف إلى 20 ألف سائح.
وأضاف في حديثٍ للوكالة على هامش منتدى عُقد في قازان: "بلغ عدد السياح في عام 2025 نحو 20 ألف سائح، بينما كان 10 آلاف في عام 2024. أي أن العدد قد تضاعف".
ووقعت روسيا وسلطنة عمان، في أبريل/ نيسان 2025، اتفاقية بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني البلدين.
وأجريت مراسم تبادل الوثائق في الكرملين عقب محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد،.في الكرملين.
وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، الخميس الماضي، أن عدد السياح من سلطنة عُمان إلى روسيا قد تضاعف بنهاية عام 2025، مشيرا إلى أن الطلب من قبل المواطنين الروس لزيارة مدن عُمان يتزايد أيضاً.

وقد عُقد المنتدى الاقتصادي الدولي السابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" في قازان في الفترة من 13 إلى 15 أيار/ مايو.

ويُعدّ المنتدى منصةً لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.
وبموجب مرسوم صادر عن رئيس روسيا الاتحادية، اكتسب المنتدى وضعاً اتحادياً (فدرالياً) منذ عام 2023، وتُعدّ وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي الرئيسي للمنتدى والجهة المسؤولة عن توفير الصور.
