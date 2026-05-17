https://sarabic.ae/20260517/نائب-وزير-الخارجية-العماني-لـسبوتنيك-تضاعف-عدد-السياح-العمانيين-إلى-روسيا-في-2025-1113481091.html

نائب وزير الخارجية العماني لـ"سبوتنيك": تضاعف عدد السياح العمانيين إلى روسيا في 2025

نائب وزير الخارجية العماني لـ"سبوتنيك": تضاعف عدد السياح العمانيين إلى روسيا في 2025

سبوتنيك عربي

أعلن خليفة بن علي الحارثي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في سلطنة عُمان، لوكالة "سبوتنيك"، أن عدد السياح العمانيين الذين زاروا روسيا في عام 2025 قد تضاعف... 17.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-17T05:28+0000

2026-05-17T05:28+0000

2026-05-17T05:28+0000

روسيا

سلطنة عمان

العالم العربي

كأس العالم 2026

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/0a/1046495997_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_67b43d56b3eae57ad86512112643b321.jpg

وأضاف في حديثٍ للوكالة على هامش منتدى عُقد في قازان: "بلغ عدد السياح في عام 2025 نحو 20 ألف سائح، بينما كان 10 آلاف في عام 2024. أي أن العدد قد تضاعف".ووقعت روسيا وسلطنة عمان، في أبريل/ نيسان 2025، اتفاقية بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني البلدين.وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، الخميس الماضي، أن عدد السياح من سلطنة عُمان إلى روسيا قد تضاعف بنهاية عام 2025، مشيرا إلى أن الطلب من قبل المواطنين الروس لزيارة مدن عُمان يتزايد أيضاً.ويُعدّ المنتدى منصةً لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.وبموجب مرسوم صادر عن رئيس روسيا الاتحادية، اكتسب المنتدى وضعاً اتحادياً (فدرالياً) منذ عام 2023، وتُعدّ وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي الرئيسي للمنتدى والجهة المسؤولة عن توفير الصور.شويغو ينقل رسالة شخصية من بوتين إلى سلطان عمان

https://sarabic.ae/20260509/سلطان-عمان-يرسل-برقية-تهنئة-للرئيس-الروسي-بمناسبة-يوم-النصر--1113245950.html

سلطنة عمان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلطنة عمان, العالم العربي, كأس العالم 2026