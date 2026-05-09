سلطان عمان يرسل برقية تهنئة للرئيس الروسي بمناسبة يوم النصر
سبوتنيك عربي
أرسل سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى. 09.05.2026, سبوتنيك عربي
وذكرت الخارجية العمانية في بيان نشرته على منصة " إكس"، أن السلطان هيثم بن طارق بعث برقيـة تهنئـة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم النصر".
أرسل سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.
وذكرت الخارجية العمانية في بيان نشرته على منصة " إكس"، أن السلطان هيثم بن طارق بعث برقيـة تهنئـة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم النصر".

ووفقًا للبيان، أعرب سلطان عمان في البرقية عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بدوام التقدم والاستقرار بقيادة بوتين، مشيدًا بعلاقات التعاون والصداقة الوثيقة بين البلدين الصديقين.

81 عاما من المجد… موسكو تحيي ذكرى النصر على النازية
وتحتفل روسيا يوم 9 أيار/ مايو بعيد النصر، وهو ذكرى استسلام ألمانيا النازية عام 1945 أمام القوات السوفيتية في الحرب العالمية الثانية، ويُعتبر أقدس الأعياد الوطنية تخليدًا لتضحية 27 مليون مواطن سوفييتي.
وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، أُقيم عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ81 للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء وسط العاصمة موسكو، حيث حمل حرس الشرف، في بداية العرض تقليديًا، العلم الوطني الروسي وراية النصر إلى الساحة على أنغام أغنية "الحرب المقدسة".
ثم قام وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، والقائد العام للقوات البرية الفريق أول أندريه موردفيتشيف، بجولة في الساحة وحيّا وحدات العرض المصطفة فيها.
ثم سارت وحدات العرض سيرًا على الأقدام عبر الساحة الحمراء، وشهد العرض مشاركة أفراد من القوات المسلحة الروسية من جميع الفروع والخدمات العسكرية، الذين أدّوا مهام في منطقة العمليات الخاصة.
كما شاركت وحدة استعراضية من جنود الجيش الشعبي الكوري، الذي نفذ جنوده وضباطه مهام قتالية إلى جانب الجنود الروس في تحرير مقاطعة كورسك الروسية، في العرض العسكري.
وتضمن الجزء الجوي من العرض تشكيل "الماس الكوبي"، وهو عبارة عن تحليق مشترك لفرقتي "الفرسان الروس" و"السويفتس" الاستعراضيتين الجويتين بواسطة مقاتلتين من طراز "سو-30" و"ميغ-29" على مسافة ضئيلة من بعضها البعض. واختُتم العرض بتحليق 6 طائرات هجومية من طراز "سو-25"، والتي رسمت سماء موسكو بألوان العلم الروسي.
