نتنياهو يؤكد استمرار العمليات العسكرية ويصدر توجيهات بشأن مسيرات "حزب الله"

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن "هدف حكومته هو ضمان ألا يشكل قطاع غزة تهديدا لإسرائيل مجددا"، مؤكدًا استمرار العمليات العسكرية...

وأضاف نتنياهو، أن "القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها في لبنان بهدف باستعادة الأراضي وتأمين المستوطنات الإسرائيلية"، مشيرا إلى "تشكيل فريق خاص للتعامل مع تهديدات الطائرات المسيّرة التابعة لـ"حزب الله"، خصوصًا تلك التي تعمل بتقنيات الألياف الضوئية".وأوضح أن "الجيش الإسرائيلي، أحبط آلاف المحاولات لاستهداف قواته عبر الطائرات المسيّرة"، مؤكدًا أنه أصدر توجيهات لإيجاد حلول دائمة لمواجهة هذا النوع من التهديدات وأي تهديدات مستقبلية محتملة.وفيما يتعلق بإيران، قال نتنياهو إن "الأعين مفتوحة على التطورات هناك"، مشيرا إلى الاستعداد لأي سيناريو محتمل، ومؤكدا استمرار التنسيق والاتصالات مع الحلفاء، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم، لمتابعة المستجدات وتقييم المواقف الإقليمية.وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.

