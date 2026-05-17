https://sarabic.ae/20260517/وزارة-الدفاع-الروسية-تعلن-تكبيد-قوات-كييف-خسائر-تتجاوز-1100-جندي-وتدمير-1000-طائرة-مسيرة-1113483473.html

الدفاع الروسية: قوات كييف تتكبد خسائر تتجاوز 1100 جندي وتدمير 1000 طائرة مسيرة

الدفاع الروسية: قوات كييف تتكبد خسائر تتجاوز 1100 جندي وتدمير 1000 طائرة مسيرة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على نحو 1115 عسكريا أوكرانيا إضافة لإسقاط أكثر من 1000 طائرة أوكرانية مسيرة، مع إلحاق خسائر بقوات كييف وتحقيق تقدم ملحوظ على... 17.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-17T09:27+0000

2026-05-17T09:27+0000

2026-05-17T10:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118282_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_4e385a0c261869cc6812a9d0ebb04283.jpg

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن "منظومات الدفاع الجوي أسقطت ثماني قنابل موجهة، وصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، وصاروخ "فلامينغو كروز" بعيد المدى، وصاروخ "نبتون-إم دي" الموجه بعيد المدى، و1054 طائرة مسيرة".وذكرت الوزارة في البيان أن "أسطول البحر الأسود دمر ستة زوارق غير مأهولة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت الوزارة: "قامت قوات مجموعة "المركز" بالسيطرة على مواقع وخطوط هامة، وألحقت خسائر فادحة بالأفراد والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفونيكولاييفكا، ودوبروبيلليا، وتوريتسكوي، وكوتشيريف يار، ونوفوليكساندريفكا، وشيفتشينكو، وسيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبيدغورودني، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "العدو خسر ما يصل إلى 155 فردًا عسكريًا و15 مركبة ومدفعين، في منطقة مسؤولية قوات الشمال".كما عززت قوات مجموعة "الجنوب" مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، ونجحت في دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية،، لقرب بلدات دروجكوفكا، وبيسكونوفكا، وكراماتورسك، ونيكولايبولي، وأليكسيفو-دروجكوفكا، ونوفوسيلفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 180 جنديًا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و20 سيارة، وراجمة صواريخ ومدفعي ميدان، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب".وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "خسر العدو أكثر من 285 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسبع سيارات، ومدفعا، في منطقة نفوذ قوات الشرق".وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "تم تحييد ما يصل إلى 55 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، وتسع سيارات ومحطة حرب إلكتروني، في منطقة مسؤولية قوات دنيبر".القوات الروسية تسقط 556 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات – وزارة الدفاع

https://sarabic.ae/20260517/المضادات-الجوية-الروسية-تدمر-30-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-ساعتين---وزارة-الدفاع-1113483064.html

https://sarabic.ae/20260517/القوات-الروسية-تقضي-على-مجموعة-عسكرية-أوكرانية-حاولت-التسلل-إلى-مواقعها-1113480311.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم