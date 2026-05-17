أبوظبي: حريق إثر هجوم بمسيرة على محطة براكة النووية - عاجل
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الدفاع الروسية: قوات كييف تتكبد خسائر تتجاوز 1100 جندي وتدمير 1000 طائرة مسيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على نحو 1115 عسكريا أوكرانيا إضافة لإسقاط أكثر من 1000 طائرة أوكرانية مسيرة، مع إلحاق خسائر بقوات كييف وتحقيق تقدم ملحوظ على... 17.05.2026, سبوتنيك عربي
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن "منظومات الدفاع الجوي أسقطت ثماني قنابل موجهة، وصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، وصاروخ "فلامينغو كروز" بعيد المدى، وصاروخ "نبتون-إم دي" الموجه بعيد المدى، و1054 طائرة مسيرة".وذكرت الوزارة في البيان أن "أسطول البحر الأسود دمر ستة زوارق غير مأهولة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت الوزارة: "قامت قوات مجموعة "المركز" بالسيطرة على مواقع وخطوط هامة، وألحقت خسائر فادحة بالأفراد والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفونيكولاييفكا، ودوبروبيلليا، وتوريتسكوي، وكوتشيريف يار، ونوفوليكساندريفكا، وشيفتشينكو، وسيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبيدغورودني، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "العدو خسر ما يصل إلى 155 فردًا عسكريًا و15 مركبة ومدفعين، في منطقة مسؤولية قوات الشمال".كما عززت قوات مجموعة "الجنوب" مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، ونجحت في دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية،، لقرب بلدات دروجكوفكا، وبيسكونوفكا، وكراماتورسك، ونيكولايبولي، وأليكسيفو-دروجكوفكا، ونوفوسيلفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 180 جنديًا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و20 سيارة، وراجمة صواريخ ومدفعي ميدان، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب".وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "خسر العدو أكثر من 285 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسبع سيارات، ومدفعا، في منطقة نفوذ قوات الشرق".وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "تم تحييد ما يصل إلى 55 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، وتسع سيارات ومحطة حرب إلكتروني، في منطقة مسؤولية قوات دنيبر".
09:27 GMT 17.05.2026 (تم التحديث: 10:06 GMT 17.05.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على نحو 1115 عسكريا أوكرانيا إضافة لإسقاط أكثر من 1000 طائرة أوكرانية مسيرة، مع إلحاق خسائر بقوات كييف وتحقيق تقدم ملحوظ على مختلف محاور القتال خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن "منظومات الدفاع الجوي أسقطت ثماني قنابل موجهة، وصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، وصاروخ "فلامينغو كروز" بعيد المدى، وصاروخ "نبتون-إم دي" الموجه بعيد المدى، و1054 طائرة مسيرة".
وذكرت الوزارة في البيان أن "أسطول البحر الأسود دمر ستة زوارق غير مأهولة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
كما أعلنت الوزارة في بيانها: استهدفت طائرات العمليات التكتيكية، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية مواقع تجميع الطائرات المسيّرة، فضلاً عن مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 164 منطقة.
المضادات الجوية الروسية تدمر 30 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعتين - وزارة الدفاع
08:11 GMT
وأضافت الوزارة: "قامت قوات مجموعة "المركز" بالسيطرة على مواقع وخطوط هامة، وألحقت خسائر فادحة بالأفراد والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفونيكولاييفكا، ودوبروبيلليا، وتوريتسكوي، وكوتشيريف يار، ونوفوليكساندريفكا، وشيفتشينكو، وسيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبيدغورودني، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وأضافت وزارة الدفاع: "تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 280 جنديًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وسبع سيارات، وراجمة صواريخ، وثلاثة مدافع، ومحطة رادار مضادة للبطاريات، ومحطة حرب إلكترونية.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "العدو خسر ما يصل إلى 155 فردًا عسكريًا و15 مركبة ومدفعين، في منطقة مسؤولية قوات الشمال".
كما عززت قوات مجموعة "الجنوب" مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، ونجحت في دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية،، لقرب بلدات دروجكوفكا، وبيسكونوفكا، وكراماتورسك، ونيكولايبولي، وأليكسيفو-دروجكوفكا، ونوفوسيلفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتكبد العدو خسائر فادحة بلغت أكثر من 160 جنديًا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و11 مركبة، وثلاثة مدافع.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 180 جنديًا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و20 سيارة، وراجمة صواريخ ومدفعي ميدان، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "خسر العدو أكثر من 285 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسبع سيارات، ومدفعا، في منطقة نفوذ قوات الشرق".
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "تم تحييد ما يصل إلى 55 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، وتسع سيارات ومحطة حرب إلكتروني، في منطقة مسؤولية قوات دنيبر".
