المرأة اليمنية... نموذج للصمود والتحدي رغم قسوة سنوات الحرب

سبوتنيك عربي

2026-05-18, سبوتنيك عربي

2026-05-18T16:03+0000

عاشت المرأة السنوات الأولى من الحرب في اليمن، سواء تحت القصف في المحافظات الشمالية أو بالوضع الاقتصادي والمعيشي القاسي في الجنوب وعموم البلاد، واستطاعت المرأة تحدي الصعاب ومواصلة العملية التعليمية والصحية ودعم الأسرة في كافة المجالات، حيث ضربت نموذجًا للصمود والتحدي تحت أقسى ظروف يمكن أن تواجهها في العصر الحديث. في السطور التالية نتعرف على بعض النماذج للمرأة اليمنية وبعض تجاربهن في تلك المرحلة.بداية، تروي د. إيمان إبراهيم شرف الدين، الأكاديمية اليمنية بجامعة صنعاء: "في العام 2009، وبعد انتهائي من دراستي الجامعية بكلية اللغات، تم تعييني معيدًا بالجامعة، وحصلت على المؤهلات العلمية، وخلال سنوات عملي كنت أرصد واقع المرأة اليمنية قبل وبعد الحرب، واليوم وبعد سنوات مريرة من الحرب، والتي تجاوزت عقدًا من الزمن، المرأة اليمنية بكل فخر سطرت نماذج مشرفة سوف يذكرها التاريخ".نماذج للكفاح والتحديوتقول في حديثها لـ"سبوتنيك": "لا يمكن حصر النماذج، فهي كثيرة، هناك المرأة التي فقدت معيل أسرتها وأصبحت تتحمل مسؤولية مادية وأسرية في ظل مجتمع بلا رواتب ولا دخل.. وهنا نجد نماذج نسائية تكيفت وواجهت مثل هذا التحدي.... واستطاعت أن توجد لها مصدر دخل بديل... يعينها ويساعدها على مواجهة التحديات المادية.. ليصبح لها مشروعها الخاص.. وتصبح في استقلالية مالية تمنعها من سؤال الناس".كما أن هناك المرأة التي فقدت ابنًا لها أو أكثر وأصبحت أمًّا لشهيد. تتحول المرأة في هذا النموذج إلى أيقونة مقاومة ومواجهة بقوة للعدوان... تحرص على توعية المجتمع ودفعه نحو جهاد الأعداء.. ماضية على الدرب نفسه الذي سار عليه الشهيد. وتابعت شرف الدين: "أما نموذج المرأة الجريحة أو الشهيدة... المرأة التي استشهدت بسبب قصف طائرات العدوان.. وهنا تتحول إلى حجة قوية على زيف مبررات العدو... ورمز مهم للصمود والثبات لليمنيين.. والجريحة تظل بجراحها المثابرة المصرة على انتزاع حقوقها وحقوق وطنها المنهوكة كرامته من خلال العدوان.. لنجدها حاضرة في كل الميادين رغم جراحها أو إعاقتها التي تسبب فيها العدوان".وتحكي شرف الدين عن نماذج أخرى من المرأة اليمنية، منها المرأة العاملة في المؤسسات الحكومية.. وهنا تسطر ملحمة من ملاحم الصبر العجيب.. حيث الحرص والالتزام على أداء المهام وخدمة المجتمع بالرغم من انقطاع الرواتب وانعدام مصدر دخل بديل، كما أن هناك أيضًا المرأة الأسيرة، والتي تمتزج رحلتها بألم القيود مع ألم جراح الوطن.. لتكون المرأة اليمنية حبيسة جدران عدو لا يعرف معنى القيم أو الكرامة.. وهنا تبرز المعاناة الأشد قسوة للمرأة اليمنية.مواجهة التحدياتوأشارت إلى أن المرأة اليمنية معروفة بقدرتها على التكيف مع أي ظروف أو متغيرات تواجهها.. سواء على مستواها الشخصي أو الأسري أو الاجتماعي.. وهذه صفة لا تختص بها المرأة اليمنية وحدها... بل هي صفة تتصف بها المرأة العربية والمسلمة.. لأنها مميزة بهويتها الإيمانية وقيمها التي تمثل ثوابت لها، كل ذلك جعل المرأة اليمنية قادرة على مواجهة كل ظروف الحرب والعدوان... وعلى الثبات جنبًا إلى جنب مع أخيها الرجل.وقالت شرف الدين: "هناك أسماء كثيرة لنساء برعن في زمن الحرب، واجهن التحديات في العديد من المجالات، على سبيل المثال لا الحصر منهن الإعلامية والكاتبة السياسية أمة الله الخاشب، التي رافقت كتاباتها أحداث وظروف العدوان... ولامست هموم المجتمع عامة والمرأة خاصة، والمعلمة فاطمة الولي، وتعمل في إحدى المدارس الحكومية، والتي تحدت الحصار المفروض على التعليم في اليمن... فبرزت كواحدة من اليمنيات المجاهدات الصامدات، هذا بجانب أخريات كثيرات، من بينهن الدكتورة أحلام شرف الدين، الأكاديمية في جامعة صنعاء.. والكاتبة ضمن اتحاد الكتاب والكاتبات العرب، والمعروفة بحسها الوطني وهويتها الإيمانية، والتي تشارك تقريبًا في معظم الفعاليات والورش والندوات التي تختص بمواجهة العدوان".الجبهة الداخليةمن جانبها، تحدثت المعلمة اليمنية بإحدى مدارس صنعاء، فاطمة الولي، إلى "سبوتنيك": "بروح الصمود والحرية الممزوجة بالعقيدة والإيمان، منذ صغري كنت على يقين بأن الله لا يتخلى عن عباده المؤمنين أبدًا، هذا الإيمان شكل لدي دافعًا وحماسًا قويين للالتزام بعملي كمدرسة ومربية للأجيال.. خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تسبب فيها العدوان لنا كيمنيين ويمنيات، الذي استهدف بلادنا ككل دون أن يفرق بين بيت أو مدرسة أو مستشفى أو أي مرفق حكومي أو حتى خاص".وتابعت: "العدوان لم يفرق بين المدني والعسكري سواء في الممتلكات أو الأرواح، حيث تم استهداف المدارس والطلاب، ولدينا شهداء من المعلمين ومن الطلاب في مدارسهم نفسها، واتسم العدوان بالظلم البين وعدم التفرقة بين الشجر والحجر بأيدٍ أمريكية إسرائيلية، لكن بفضل الله فشل العدوان طوال السنوات الماضية وحتى اليوم".العملية التعليميةوأشارت الولي إلى أن أهم أهداف العدوان كانت إفشال العملية التعليمية، لكن بفضل الله ثم صمود وثبات الشعب اليمني وتكاتفهم رجالًا ونساءً، لم ينجح العدو في تحقيق هذا الهدف، فقد كان كل حرصنا وإصرارنا على ضرورة تماسك الجبهة الداخلية، وسر صمودنا وثباتنا هو اعتمادنا وثقتنا بالله وتوكلنا عليه في مسألة تحقيق الرزق، في ظل ما نحمله من مبادئ وقيم واستشعار للمسؤولية أمام أبنائنا وبناتنا الطلاب، سنظل صامدين وحريصين على تفويت فرصة العدو الذي يسعى إلى إفشال العملية التعليمية بقطع المرتبات.وقالت الولي: "إن العدو كان يطالب الحكومة الوطنية (حكومة صنعاء) بدفع المرتبات بالتحريض ونشر الشائعات الكاذبة، رغم أنه هو السبب الرئيسي في انقطاع المرتبات.. وهنا برز المعلمون والمعلمات الصامدون والمخلصون، وجعلوا آخر همهم هو الراتب، بهذا الصمود استشعرنا أننا في جبهة توازي صمود المجاهد في جبهات العزة والكرامة، وبتوفيق الله وعونه صمدنا وثبتنا بنجاح كبير وحققنا الأهداف التي ترضي الله سبحانه، بل حرصنا على استمرار العملية التعليمية حتى في العطلات من خلال المراكز الصيفية، الأمر الذي أزعج الأعداء وأقلقهم، وسنبقى صامدين رجالًا ونساءً حتى تحقيق العدالة كاملة للشعب اليمني".أشكال من الصمود الأكاديميبدورها، تقول د. أحلام محمد، الأستاذ المشارك بقسم مناهج وطرق تدريس اللغة العربية في كلية التربية بجامعة صنعاء، إن المرأة اليمنية الأكاديمية صمدت في ظل ظروف العدوان والحرب من خلال الصبر والإصرار على مواصلة العمل، بالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها، إلا أن المرأة اليمنية الأكاديمية أظهرت صبرًا وإصرارًا على مواصلة العمل في مجالها الأكاديمي.وحول أشكال صمود المرأة الأكاديمية في المجتمع اليمني، تقول محمد: "هناك العديد من أشكال الصمود، من بينها مواصلة التعليم في ظل الظروف القهرية، حيث تواصل المرأة اليمنية الأكاديمية الحصول على شهادات علمية رفيعة المستوى في ظل الظروف الصعبة التي فرضها العدوان والحرب، علاوة على مشاركتها في البحث العلمي الذي ساهم في حل المشاكل التي تواجه المجتمع اليمني".واستطردت: "كما واصلت عملها في مجال التدريس، بل اضطلعت بالجانب الأكبر بالعمل في مجال التدريس والتعليم، رغم التحديات التي واجهتها".وفي الختام تقول محمد: "المرأة اليمنية الصامدة في ظل العدوان والحرب هي رمز للقوة والشجاعة. لقد أظهرت المرأة اليمنية قدرة كبيرة على التحمل والصبر في ظل الظروف الصعبة التي فرضها العدوان والحرب. إنها تواصل العمل في مختلف المجالات، من التعليم والبحث العلمي إلى الأنشطة المجتمعية. المرأة اليمنية الصامدة هي مصدر إلهام لجميع النساء في العالم، وهي دليل على أن النساء يمكن أن يلعبن دورًا مهمًا في بناء مستقبل أفضل لمجتمعاتهن".معاناة مستمرةأما القيادية باتحاد النساء اليمنيات، قمر جابر، فترى أن هناك مشكلة عانت وتعاني منها نساء اليمن خلال الحرب، وهي زواج القاصرات اللاتي لم يبلغن سن الزواج، هذه الظاهرة لم تكن موجودة ببعض المناطق اليمنية كحضرموت، وإنما في المناطق الريفية من شمال اليمن أو جنوبه، والغالبية ممن يقومون بهذا الأمر غرضهم غير المعلن المتاجرة ببناتهم وهن قاصرات.وأضافت في حديث سابق لـ"سبوتنيك": "أن هناك فهمًا خاطئًا للدين لدى البعض بسبب جهلهم وقلة وعي الأهالي، والتي تحرم البنت طفولتها وتجعلها تتحمل مسؤولية وحياة قاسية أكبر بكثير من سنها، وتتعرض بعضهن إلى أمراض وضغوط نفسية أو أعراض مرضية، وفي الأخير يتخلى الزوج عنها أو يتزوج عليها ويتركها لأهلها كالمعلقة لا متزوجة ولا مطلقة، أو يتم الطلاق وتظل حياتها ضياعًا وحسرة وندمًا، والطامة الكبرى إذا كان لديها أطفال وتخلى الأب عن مسؤوليته تجاه أبنائه، فتظل تائهة ومذلولة ومحتاجة للغير".وتابعت جابر: "تستمر معاناة الفتاة حتى بعد الخلاص من تلك العلاقة القاسية، فعندما تُترك بأطفال وهي مطلقة تعيش محنة كبيرة لا نهاية لها في الأفق، لأنها لا تمتلك ما يسد حاجتها أو حاجة أبنائها، الأمر الذي تضطر معه بعضهن للعمل بالبيوت أو المزارع أو خدمة إخوانها وزوجاتهم، فتظل كسيرة مهانة غير قادرة على التحرر من هذا الوضع الظالم عليها وعلى أبنائها".تزويج القاصراتوتكمل جابر: "إضافة إلى ما سبق، نجد أن النزوح من مناطق الحرب وحاجة الأسرة للمال يضطر بعض الأهالي إلى تزويج بناتهم قبل النزوح ليخففوا على أنفسهم عناء التكاليف، أو تزويجهن بالأماكن التي تم الاستقرار فيها، ولنفس السبب وهو التخفيف من الأعباء، أضف إلى ذلك المخاوف من الفضيحة والعار بعد انتشار التكنولوجيا وتواصل الفتيات مع الشباب وظهور الكثير من قصص هروب الفتاة مع عشيقها، مما سبب شعورًا بالخوف عند الأهالي من وصمة العار، فأصبحوا يسارعون إلى تزويجهن".وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية، منذ عام 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في عام 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر فادحة، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

أحمد عبد الوهاب

