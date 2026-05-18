https://sarabic.ae/20260518/الهند-تؤكد-استمرار-استيراد-النفط-الروسي-بدافع-الجدوى-التجارية-1113508597.html
الهند تؤكد استمرار استيراد النفط الروسي بدافع الجدوى التجارية
الهند تؤكد استمرار استيراد النفط الروسي بدافع الجدوى التجارية
سبوتنيك عربي
صرحت المسؤولة بوزارة النفط والغاز الهندية، سودجاتا شارما، اليوم الاثنين، بأن الهند تواصل شراء النفط من روسيا بغض النظر عن القرارات الأمريكية المتعلقة بإدراج... 18.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-18T12:58+0000
2026-05-18T12:58+0000
2026-05-18T12:58+0000
أخبار الهند اليوم
روسيا
اقتصاد
نفط خام
تصدير نفط
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0c/1112490308_0:0:1777:1000_1920x0_80_0_0_43f1e933d353b1e776b97fa2f6244f0e.jpg
وقالت شارما خلال إحاطة صحفية: "فيما يتعلق بالاستثناء الأمريكي من العقوبات المفروضة على روسيا، أود التأكيد أننا كنا نشتري النفط من روسيا سابقًا، قبل الاستثناء وأثناء سريانه وحتى الآن أيضا".وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، في أبريل/نيسان الماضي، تمديد الترخيص الخاص ببيع النفط الروسي، ليشمل الخام الذي جرى تحميله على السفن قبل 17 أبريل، على أن يستمر العمل به حتى 16 مايو/أيار الجاري، فيما عمدت واشنطن خلال الأشهر الماضية إلى استثناء النفط الروسي من بعض العقوبات عدة مرات.وأدى التصعيد المرتبط بإيران إلى تعطيل فعلي لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم مسارات تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، ما انعكس على مستويات الإنتاج والتصدير وأسعار الوقود والمنتجات الصناعية في العديد من دول العالم.الهند تشتري من روسيا منظومة "تونغوسكا" للدفاع الجويالخارجية الهندية: التعاون مع روسيا مستمر في مجموعة واسعة من القضايا
https://sarabic.ae/20260513/لافروف-العلاقات-الروسية-الهندية-أكبر-من-مجرد-تبادل-للنفط-والغاز-1113363432.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0c/1112490308_63:0:1643:1185_1920x0_80_0_0_de5e4dab1bb70126d30c74a74b176322.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم, روسيا, اقتصاد, نفط خام, تصدير نفط, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الهند اليوم, روسيا, اقتصاد, نفط خام, تصدير نفط, الولايات المتحدة الأمريكية
الهند تؤكد استمرار استيراد النفط الروسي بدافع الجدوى التجارية
صرحت المسؤولة بوزارة النفط والغاز الهندية، سودجاتا شارما، اليوم الاثنين، بأن الهند تواصل شراء النفط من روسيا بغض النظر عن القرارات الأمريكية المتعلقة بإدراج النفط الروسي ضمن العقوبات أو استثنائه منها، مؤكدة أن نيودلهي تعتمد في ذلك على الجدوى التجارية.
وقالت شارما خلال إحاطة صحفية: "فيما يتعلق بالاستثناء الأمريكي من العقوبات المفروضة على روسيا، أود التأكيد أننا كنا نشتري النفط من روسيا سابقًا، قبل الاستثناء وأثناء سريانه وحتى الآن أيضا".
وأضافت: "لا يوجد أي نقص في النفط الخام، وقد تم التعاقد مرارا على كميات كافية من الخام، وبالتالي فإن وجود هذا الاستثناء أو غيابه لا يغير الوضع بأي شكل".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، في أبريل/نيسان الماضي، تمديد الترخيص الخاص ببيع النفط الروسي، ليشمل الخام الذي جرى تحميله على السفن قبل 17 أبريل، على أن يستمر العمل به حتى 16 مايو/أيار الجاري، فيما عمدت واشنطن خلال الأشهر الماضية إلى استثناء النفط الروسي من بعض العقوبات
عدة مرات.
وأدى التصعيد المرتبط بإيران إلى تعطيل فعلي لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم مسارات تصدير النفط والغاز الطبيعي
المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، ما انعكس على مستويات الإنتاج والتصدير وأسعار الوقود والمنتجات الصناعية في العديد من دول العالم.