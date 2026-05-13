لافروف: العلاقات الروسية الهندية أكبر من مجرد تبادل للنفط والغاز

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن جوهر العلاقات الروسية الهندية أوسع من مجرد أمور تتعلق بالنفط والغاز، إذ أن العلاقات بين البلدين متجذرة منذ استقلال... 13.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-13T05:50+0000

وقال لافروف: "القادة الهنود زاروا الاتحاد السوفييتي، والقادة السوفييت زاروا الهند، أسهم ذلك في إرساء أساس متين من خلال علاقات شخصية قائمة على الثقة بين قادة البلدين. وهذا أمر مفيد دائمًا. في الوقت ذاته، تم وضع أساس مادي متين للشراكة بين الهند وبلادنا".وخلال مقابلة أجراها مع قناة "آر تي" الهندية، طرح محاور الوزير الروسي سؤاله التالي: لقد عملتم مع الهند لأكثر من عشرين عامًا. أقامت بلادنا شراكة إستراتيجية متميزة للغاية، وهو إنجازٌ باهر. تُعقد اجتماعات رفيعة المستوى بانتظام، وكثيرًا ما يُذكر مصطلحا "النفط" و"الغاز". فما هو جوهر العلاقات بين الهند وروسيا اليوم؟".أجاب لافروف: "الأمر لا يقتصر على النفط والغاز فحسب، جوهر العلاقات الروسية الهندية أوسع من ذلك، ولم يبدأ قبل عشرين أو ثلاثين عامًا، بل بدأ كل شيء مع استقلال الهند".وأضاف: "تطور فهم هذه الشراكة بمرور الوقت. بدأت كشراكة عادية، ثم أصبحت شراكة إستراتيجية، ثم ارتقت إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية المتميزة. لاحقًا، في عهد مانموهان سينغ (رئيس الوزراء الهندي السابق)، وصلت العلاقات الروسية الهندية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية المتميزة للغاية، كما أن تكامل اقتصادي روسيا والهند له أثر إيجابي".وتابع: "منذ البداية، أبدت الهند اهتمامًا بالغًا بالتعاون العسكري التقني، الذي لعب دورًا مهمًا أيضًا. لفترة طويلة بعد الاستقلال، لم تكن أي دولة غربية مستعدة لمساعدة الهند في تطوير تقنياتها العسكرية، أما مع روسيا، فقد كان الوضع مختلفًا. بدأنا تعاوننا مع الهند كبائع ومشتري".وقال لافروف: "دعونا ننظر إلى جوانب أخرى من حياة الشعبين، فبالإضافة إلى التعاون الشامل في إطار اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي، توجد خطط أخرى. في ديسمبر (كانون الأول) 2025، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى نيودلهي، تم اعتماد برنامج تطوير التوجهات الإستراتيجية للتعاون الاقتصادي الروسي الهندي حتى عام 2030 (يشمل ذلك التكنولوجيا المتقدمة ومجالات أخرى)، كما تم توقيع برنامج مماثل للتعاون العسكري التقني حتى عام 2030. إذن، هناك خطط للمدى المتوسط ​​والطويل".وأردف لافروف: "نعمل على تطوير التعاون الثقافي والإنساني. تُقام مهرجانات سينمائية وأسابيع للتبادل الثقافي وفعاليات ثقافية ثنائية أخرى بالتناوب بين روسيا والهند. نعقد بانتظام اجتماعات بين ممثلين أكاديميين من كلا البلدين. يدرس الطلاب الهنود في روسيا، وهو ما نشجعه بشدة. وبذلك، تبقى العلاقات الروسية الهندية عاملًا حيويًا للاستقرار في المنطقة والعالم".يتحدث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن "فيكسيت بهارات" - أي الهند المتقدمة بحلول عام 2047. كيف ترى مساهمة روسيا في تحقيق هذه الرؤية؟.. ما الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا في مستقبل الهند؟أجاب وزير الخارجية الروسي: "أولًا وقبل كل شيء، يعود الأمر للهنود أنفسهم ليقرروا الرؤية، التي يرغبون بها لبلادهم في الذكرى المئوية للاستقلال. لا شك أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أحد أكثر القادة حيوية في العالم، فهو لا يمتلك الطاقة فحسب، بل يوجهها نحو أهداف بالغة الأهمية، ألا وهي تحقيق أقصى قدر من السيادة في جميع المجالات: الاقتصاد والشؤون العسكرية والدفاع والثقافة، والحفاظ على الثروة الحضارية التي تتمتع بها الهند بشكل فريد. لا تكمن فرادة قارة أوراسيا في حجمها وثروتها فحسب، بل لا يزال لهذه القارة دور مهم في استقرار الوضع العالمي، وهذا استطراد بسيط عن سؤالك".وتابع لافروف: "لا يوجد هيكل موحّد في قارة أوراسيا، توجد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ودائرة التكامل في جنوب آسيا مع الهند، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وهياكل في فضاء ما بعد الاتحاد السوفييتي - رابطة الدول المستقلة، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، لكن لا يوجد حتى الآن هيكل جامع موحّد، ليس بالضرورة منظمة، بل منتدى يتيح لجميع دول أوراسيا التواصل بشكل متماسك. يُعزى ذلك إلى حد كبير، إلى احتفاظ أوروبا بعقليتها الاستعمارية الجديدة، واستمرارها في فرض قواعدها الخاصة في كل مكان. وعلى غرار الاتحاد الأوروبي، يوسّع حلف شمال الأطلسي (الناتو) نطاق نفوذه ليشمل منطقة أوراسيا بأكملها، معلنًا بالفعل قلقه إزاء الأحداث في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان وجنوب شرق آسيا وشمال شرق آسيا".وأوضح أن "روسيا والهند والصين يمكنها أن تلعب دورًا محوريًا في هذا الاتجاه. وبالعودة إلى سؤالكم حول ما يمكن أن تحققه الهند بحلول عام 2047، فإن ذلك يعتمد بالدرجة الأولى على الشعب الهندي والتزام القيادة الهندية، وقد أظهر رئيس الوزراء ناريندرا مودي، هذا الالتزام باستمرار. حتى في مرحلة مبكرة، عندما لم يكن عام 2047 هدفًا مطروحًا، طرح مفهوم "صنع في الهند". ولعل روسيا كانت أول دولة لا تكتفي بدمج هذا المفهوم في إجراءاتها العملية مع الهند. فقد بدأنا إنتاج صواريخ كروز براهموس حتى قبل أن يصبح "صنع في الهند" شعارًا رسميًا ومطلبًا عمليًا لشركائنا الهنود".وأشار إلى أن "الهند تشهد نموًا هائلاً. أعتقد أن متوسط ​​النمو بلغ 7% سنويًا خلال فترة رئاسة الوزراء ناريندرا مودي. تحتاج البلاد إلى موارد طاقة وفيرة. وقد سمعنا رئيس وزرائكم يدعو إلى ترشيد استهلاك الطاقة، نظرًا للأزمة التي اندلعت في الخليج العربي ومضيق هرمز عقب العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. لكن روسيا لم تُعرف قط بتخلفها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه إمدادات الطاقة للهند أو أي دولة أخرى".وتابع: "حاليًا، يُعد مشروعنا الرائد محطة كودانكولام للطاقة النووية، التي تُغطي جزءًا كبيرًا من احتياجات الهند. ويستمر التعاون في بناء وحدات طاقة جديدة لهذه المحطة. ومع ذلك، لا تزال الهند بحاجة إلى المزيد. نواصل تزويدها بالهيدروكربونات والغاز والنفط والفحم".وأضاف لافروف: "لكن بالتوازي مع الطاقة النووية والهيدروكربونات، نعمل مع شركائنا الهنود على "الطاقة النظيفة". ونظرًا لقوة النمو في الهند، فإن أي دعم إضافي سيكون غير مرغوب فيه. أعتقد أن بناء قدرات أمن الطاقة التي ستكون موثوقة لسنوات عديدة قادمة سياسة حكيمة. أكرر، روسيا تقدر سمعتها كمورد موثوق، وتعتز بها، ولم تتنازل عنها قط".وقال: "تُعدّ القدرات الدفاعية للهند مجالاً من مجالات علاقاتنا لا نخفي فيه شيئاً عن أصدقائنا الهنود. وقد سبق أن ذكرتُ أنه بعد استقلال الهند، تردد الغرب لسنوات طويلة في الانخراط في هذا المجال، ثم عندما بدأ يُبدي اهتماماً بتزويد الهند بالأسلحة، كان ذلك دائماً مع مراعاة مصالحه الخاصة. ونحن لا نخفي شيئاً عن زملائنا الهنود.عندما فُرضت عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل، وانخفضت إمدادات النفط الروسية إلى الهند بشكل حاد، هل أثار ذلك قلق موسكو؟ وهل أثر ذلك على نظرة روسيا إلى الهند؟وأجاب لافروف: "لا علاقة للهند بهذا الأمر. كان هذا قرارًا غير قانوني وغير شرعي من جانب الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، فقد اتُخذ كل ذلك بذريعة أوكرانيا.لقد صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا بأن أوكرانيا حرب جو بايدن، وليست حربه. ونحن نُقدّر أن الرئيس ترامب قد فتح حوارًا معنا، ومع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما تواصلنا على مستويات أخرى، ويجتمع مساعد الرئيس الروسي مع الممثل الخاص للرئيس ترامب. وتُقال كلمات كثيرة صحيحة حول وجود آفاق هائلة لروسيا والولايات المتحدة في مشاريع حديثة وتكنولوجية وطاقة وغيرها من المشاريع ذات المنفعة المتبادلة".وتابع: "لكن في الواقع، لا شيء يحدث. في الحقيقة، باستثناء هذا الحوار المنتظم، وهو أمر طبيعي في التواصل بين الشعوب والدول، فإن كل شيء آخر هو نفس النهج الذي بدأه جو بايدن. جميع العقوبات المفروضة على روسيا في عهده لا تزال سارية. علاوة على ذلك، بدأت إدارة ترامب بالفعل في تبني مبادراتها الخاصة "لمعاقبة" روسيا اقتصاديًا".وأضاف: " ذكرتم شركتي لوك أويل وروسنفت، والهدف (وهو ليس سراً) هو إقصاء هاتين الشركتين من جميع الأعمال التجارية الدولية. في الواقع، تبنت الولايات المتحدة سلسلة كاملة من الوثائق العقائدية، إحداها تنص على ضرورة هيمنة الولايات المتحدة على أسواق الطاقة العالمية".وتابع: "فنزويلا - لم يعد أحد يتذكر أن العملية التي نفذتها الولايات المتحدة كانت تهدف، كما اتضح، إلى القضاء على تجارة المخدرات التي يُزعم أن الرئيس نيكولاس مادورو كان يقودها. الآن، يُعلن الجميع صراحةً أن فنزويلا تتعاون مع الولايات المتحدة، وأن شركة النفط الوطنية الفنزويلية تُنسق عملياتها المستقبلية بالتنسيق مع الولايات المتحدة".وأشار إلى أن "مضيق هرمز. بدأ العدوان على إيران لأن، كما صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران روعت الجميع وكل شيء لمدة 47 عاماً. ولكن حتى 28 فبراير من هذا العام، كان مضيق هرمز مفتوحاً للجميع، وكان العالم بأسره يستخدم هذا الشريان الحيوي. لقد وفّر خُمس موارد الطاقة للأسواق العالمية. والآن، يطالب الأمريكيون بفتح مضيق هرمز. لم يُغلق. من المهم دائمًا فهم الأسباب الجذرية".وقال: "بالعودة إلى ما تفعله روسيا في الأسواق الدولية، تحاول شركتا لوك أويل وروسنفت "الانسحاب" من الأسواق العالمية في أفريقيا. كان هناك العديد من المنشآت هناك، وخاصة لوك أويل، ولكن روسنفت كانت تمتلك منشآت أيضًا، بما في ذلك في شمال أفريقيا.وفي شبه جزيرة البلقان، حيث كانت شركاتنا تعمل أيضًا، حققنا أعمالًا تجارية جيدة.بالنظر إلى مناطق أخرى من العالم، ذكرتُ فنزويلا، التي تعاونت معها روسنفت. الآن يريد الأمريكيون الاستحواذ على هذا التعاون. من غير المرجح أن تكون هذه شراكة متكافئة".وتابع: "انظروا كيف يخطط الأمريكيون الآن لإعادة تشغيل خط أنابيب نورد ستريم - خطي أنابيب غاز انفجرا. علاوة على ذلك، أعلن الأمريكيون أنفسهم، في عهد جو بايدن، أن هذه الخطوط لن تعمل. الآن، مع ذلك، يُلقون باللوم على الأوكرانيين في تفجير هذه الخطوط (تم تفجير ثلاثة من أصل أربعة)، ويريد الأمريكيون استعادة الجزء الذي كان مملوكًا لشركات أوروبية".وأردف بالقول: " يريدون إعادة شرائها بعشرة أضعاف ما استثمره الأوروبيون. وإذا فعلوا، سيجبرون الألمان على استعادة كرامتهم الوطنية والقول: "حسنًا، سنستخدم خط الأنابيب هذا". لكن الأسعار لن تكون نتيجة اتفاق بين روسيا وألمانيا، المورد، بل سيمليها الأمريكيون الذين سيشترون هذا "الخط" من الأوروبيين. يريدون (وقد صرحوا بذلك علنًا) السيطرة على خط أنابيب الغاز العابر لأوكرانيا من روسيا إلى أوروبا للتحكم في هذه التدفقات أيضًا. لذا فالهدف واضح تمامًا: السيطرة على جميع طرق الطاقة ذات الأهمية".وبحسب لافروف: "أنا متأكد من أن الهند تدرك ما يحدث. هذا ليس على الإطلاق ظرف القوة القاهرة الذي يتذرع به الأوروبيون باستمرار عندما يرفضون بشكل قاطع عقود إمدادات الطاقة الروسية. الآن يحاولون حظر كل من غازنا ونفطنا لمجرد أنهم بحاجة إلى "معاقبة" روسيا. كما تعلمون، نحن لا نعاقب أحدًا ونفي دائمًا بالتزاماتنا تجاه شركائنا بضمير حي. لا يهم إن كانت دولًا صديقة أم لا. فإذا توصلنا إلى اتفاق، فمن تقاليد روسيا الوفاء به.أما في الغرب، فالتقاليد مختلفة تمامًا. فهم مولعون بنقض التاريخ والاتفاقيات، واختلاق الأعذار لمحاولة العيش على حساب الآخرين مجددًا، ومعاقبة الآخرين مرارًا وتكرارًا. لقد فقدت أوروبا، مهد الاستعمار، قدرتها على ذلك. واليوم، تُظهر الولايات المتحدة الأمريكية هذه القدرات بوضوح، دافعةً أوروبا إلى أزمة طاقة وغذاء حادة".وتابع: "من المرجح أن تكون أوروبا الأكثر تضررًا من أزمة مضيق هرمز. ناهيك عن أن حظر الغاز والنفط الروسيين يعني التحول إلى الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، وهو أغلى بكثير. وبالتالي، ستُثقل ميزانيات الدول الأوروبية بهذا العبء، إضافةً إلى مئات المليارات من اليورو التي تضخها أوروبا في أوكرانيا لضمان استمرار عدوانها على بلادنا".وقال لافروف: "بالمناسبة، عندما يدافعون بشراسة عن موقفهم، مدعين أن أوكرانيا على وشك الانتصار وأن روسيا ستُمنى بـ"هزيمة استراتيجية"، وعندما يُهللون لتخصيص 90 مليار يورو أخرى لأوكرانيا، أتساءل ببساطة: هل يُقدمون حتى تقارير إلى برلماناتهم (أعني حكوماتهم الأوروبية) حول مدى ارتفاع تكلفة الطاقة بالنسبة لأوروبا، والتي باتت تحصل عليها من مصادر مختلفة تمامًا بدلًا من النفط والغاز الروسيين الرخيصين؟لكنني أؤكد لكم أن مصالح الهند فيما يتعلق بالإمدادات الروسية لن تتضرر. سنبذل قصارى جهدنا لضمان ألا تُلحق هذه المنافسة غير العادلة وغير النزيهة ضررًا باتفاقياتنا".وأضاف: "من الأهمية بمكان مراعاة الصورة الأوسع هنا. فقد تم تفجير خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم". والآن، يشهد مضيق هرمز عدوانًا. وهناك حديثٌ بالفعل عن احتمال تحوّل مضيق باب المندب إلى ساحة مواجهة. وسيكون الضرر الذي سيلحق بقطاع الطاقة العالمي جراء ذلك هائلًا. وفي هذا الصدد، سواء في علاقاتنا مع الهند أو في السياق الأوراسي الأوسع - ضمن منظمة شنغهاي للتعاون - من المهم لنا تطوير حلول تضمن الأمن ضد مخاطر مثل هذه الأعمال العدوانية من جانب الدول الغربية التي تهدف إلى زعزعة الاقتصاد العالمي وإخضاعه لمصالحها الأنانية.قبل عامين، عندما كانت روسيا تترأس مجموعة البريكس (وتترأسها الهند الآن)، طرحنا عددًا من المبادرات التي تهدف تحديدًا إلى إنشاء بنية تحتية مستقلة للتسوية والدفع. وقد تم اقتراح مبادرة للدفع عبر الحدود، وبورصة حبوب تابعة لمجموعة البريكس، ومنصة استثمار جديدة، وهيكل لإعادة التأمين ضد مخاطر التجارة. حتى وقت قريب، كانت هذه المجالات جميعها حكرًا على المؤسسات الغربية، ولكن تدريجيًا، من خلال تطوير بنية تحتية وآليات آمنة من التعسف، وزيادة التسويات بالعملات الوطنية (بدلًا من الدولار واليورو)، فإننا نخلق، بطبيعة الحال، ضمانات للتنمية المستقبلية".واردف بالقول: "في خطط التنمية الهندية حتى عام 2047 ، من المهم وجود شبكة أمان كهذه. لأن "الغرب الجماعي" اليوم لا يرضى بما تفعله روسيا والصين. وغدًا، قد تجد أي دولة نفسها في مكانهما. تراقب دول القارة الأوراسية، بما فيها دول الخليج العربي، عن كثب كيف يحل الأمريكيون مشاكلهم. إنهم قلقون بشأن ما سيحدث عندما يوجه غضب واشنطن إلى جهة لا يمكنهم حتى تخيلها الآن. هذا الأمر يقلق الجميع.علينا المضي قدمًا. آمل أن يكون موضوع إنشاء آليات وسلاسل ومنصات تسوية آمنة محورًا رئيسيًا في اجتماع مجلس وزراء خارجية دول البريكس الذي يبدأ في 14 مايو، وكذلك في قمة البريكس في الهند في سبتمبر. تُعد هذه إحدى أكثر القضايا إلحاحاً في الوقت الراهن".نظراً لتصاعد التوتر في مضيق هرمز، زادت العديد من الدول، بما فيها اليابان، مشترياتها من النفط الروسي. ما هو رأيك في هذا الأمر، في ظل مطالبة الدول الغربية الدول الآسيوية بالتخلي عن إمدادات الطاقة الروسية؟قال لافروف: "الضغط على الجميع لعدم شراء النفط الروسي حيلةٌ قذرة. سمِّها ما شئت استعمارًا أو استعمارًا جديدًا، لكنها استغلالية. الفكرة هي إجبار الجميع على شراء النفط والغاز الطبيعي المسال باهظ الثمن من الولايات المتحدة بدلًا من النفط الروسي الرخيص. وبذلك يسعون إلى السيطرة على العالم من خلال التحكم في الطاقة العالمية. لكن ليس الجميع يستسلم لهذا الضغط. فقد صرَّحت الهند مرارًا وتكرارًا وبحزم أنها ستحدد بنفسها كميات ومصادر الطاقة التي تشتريها. وقد انتشرت شائعات متفرقة عن رفض أحد العملاء الهنود ناقلة تحمل نفطًا روسيًا. ومع ذلك، أكرر، موقف الهند واضحٌ لا لبس فيه".وتابع: "قد تطرق اليابانيون أيضًا إلى هذه القضية. فقد صرَّح وزير خارجيتهم الجديد، طوكيو موتيغي، بأن اليابان ستواصل الضغط على روسيا وستقف صفًا واحدًا مع نظرائها الغربيين، لكنهم سيواجهون صعوباتٍ جمة بدون النفط الروسي. إذا كانوا مستعدين للشراء... لم نُحوِّل الاقتصاد والاتفاقيات القائمة إلى ساحةٍ للسياسة قط".أدى حصار مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط. هل يعكس هذا اتجاهاً أوسع نطاقاً، حيث تبدأ الدول الغربية الصراعات، ويعاني الجنوب العالمي أكثر من غيره؟أجاب: "مع وجود هذا العنصر، كان العامل الرئيسي هو رغبة الولايات المتحدة في السيطرة على أكبر عدد ممكن من مصادر وطرق إيصال الموارد إلى أسواق الطاقة العالمية. وقد استغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه الرغبة استغلالًا فعالًا. واعترف في مناسبة ما بأنه كان ينتظر لعقود أن تُدرك واشنطن أخيرًا ضرورة مهاجمة إيران وهزيمتها وتدميرها. ولكن في نهاية المطاف، بالطبع، المستهلكون هم من يدفع الثمن.لقد تم تدمير أحد مبادئ العولمة، الذي روج له الغرب لسنوات طويلة بقيادة الولايات المتحدة. ويتمثل هذا المبدأ في الحوار بين منتجي الطاقة ومستهلكيها. وقد تطور هذا الحوار، بما في ذلك داخل مجموعة العشرين. لطالما راعت منظمة أوبك+ مصالح المستهلكين في عملها، كما أُقيم حوار مستمر قائم على الثقة معهم. والآن، يتم تدمير كل هذا فقط لكي يتمكن شخص واحد من السيطرة على هذه الأسواق. على الأقل، تتسم إدارة ترامب الحالية بالشفافية في هذا الشأن. ويجب على جميع الدول استخلاص العبر المناسبة".وتابع: "أما بالنسبة لكيفية إدراك الاقتصاد العالمي لهذا الأمر، فهناك بالفعل مؤشرات على أنه إذا انتهى هذا الصراع الآن، فسيكون من الصعب استعادة ما كان عليه الوضع قبل ذلك بحلول نهاية عام 2026. وإذا استمر لعدة أسابيع أخرى، ناهيك عن أشهر، فإن أفق التعافي من الأزمة سيتأخر أكثر".خلال النزاع بين الهند وباكستان عام 2025، استُخدمت طائرات مسيّرة وصواريخ وطائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي من طراز إس-400. وقد استجاب العالم، بما في ذلك روسيا، لهذا النزاع. لكن الكثيرين في الهند توقعوا دعماً أقوى وأكثر وضوحاً من روسيا، نظراً لعمق العلاقات الثنائية. كيف نظرتَ إلى هذا النزاع؟وقال: "منذ الحقبة السوفييتية، سعينا دائمًا لمساعدة الهند وباكستان على تجاوز خلافاتهما، التي كانت حتمية في ظل انهيار الإمبراطورية البريطانية وظهور أجزاء منها، كالهند وباكستان (وبنغلاديش لاحقًا)، كدول مستقلة. عندما انهار الاتحاد السوفييتي، واجهنا أيضًا العديد من المشاكل مع جيراننا، والتي لم تظهر فورًا، بل لاحقًا. ونتذكر جيدًا كيف حاول الغرب تفكيك ما تبقى من الاتحاد السوفييتي والاتحاد الروسي نفسه، وبذل كل ما في وسعه لجعل الجمهوريات السوفييتية السابقة معادية للاتحاد الروسي".وتابع: "لا أستبعد أن تكون هناك عوامل خارجية مؤثرة في علاقات الهند مع جيرانها. فالغرب مهتم بأن تنشغلوا بالخلافات فيما بينكم بدلًا من التركيز على المهمة التي ناقشناها اليوم، ألا وهي تطوير التكامل القاري الأوراسي. إنه لا يحتاج إلى ذلك إطلاقًا. فالغرب يريد فرض نظامه الخاص في أوراسيا، فيُنشئ "تحالفات رباعية" و"تحالفات ثلاثية" وما شابه. لكن عندما وقع الهجوم الإرهابي في أبريل/نيسان 2025، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أوائل من أدانوا الهجوم بشدة، وقدموا تعازيهم الصادقة للقيادة والشعب الهندي. نحن ننظر دائمًا إلى الأحداث في الهند بتعاطف كبير. للأسف، غالبًا ما تُبتلى هذه الدولة بالكوارث الطبيعية والهجمات الإرهابية، الأمر الذي لا يتركنا غير مبالين. خلال تلك الفترة، حاولنا المساعدة في تجاوز هذه الأزمة وإقامة حوار بنّاء. تحدثتُ مع كل من وزير الخارجية الهندي ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني".وأضاف: "في الوقت نفسه، نُدرك موقف أصدقائنا الهنود بأن هذه المسألة في المقام الأول شأن ثنائي (تمامًا كما هو الحال مع الصين). الهند ليست مهتمة بأي نوع من الوساطة أو الوصاية. نحن نحترم هذا الموقف تمامًا ونعتقد أنه موقف منطقي. بالحديث عما كان يُمكن فعله أكثر، أعطني مثالًا. ماذا تقصد؟ الهجمات الإرهابية تحدث في أي بلد في العالم، وقد شهدت روسيا عددًا لا بأس به منها. في الآونة الأخيرة، لجأ الإرهابيون الأوكرانيون إلى استفزازاتٍ خطيرة على الأراضي الروسية، مستهدفين عمداً بطائراتهم المسيّرة وصواريخهم مناطق سكنية خالية من أي منشآت عسكرية. نتلقى تعازي أصدقائنا الصادقة. إذا كان أصدقاؤنا يعتقدون أنه بالإمكان فعل المزيد... فلن نفرض أنفسنا. سنكون على استعداد للنظر في أي طلبات أو اقتراحات قد تكون لديهم".تتناوب الدول على رئاسة مجموعة البريكس. هذا العام، ستتولى الهند الرئاسة، وستنتقل الرئاسة قريباً إلى نيودلهي. ما هي توقعات روسيا من رئاسة الهند هذا العام؟أجاب: "تأسست مجموعة بريكس على أساس "الترويكا" الروسية والهندية والصينية. ثم انضمت إليها البرازيل وجنوب أفريقيا. والآن، أصبح عدد الدول "الخمس" عشرة. وبطبيعة الحال، تُضفي كل دولة رئيسة طابعها الوطني الخاص. وقد حددت الهند في أولوياتها أهدافًا تعكس، أولًا، مصالحها الوطنية، بما في ذلك التقدم نحو تحقيق أهداف عام 2047؛ ثانيًا، مبدأ التوافق، وهو مبدأ أساسي في مجموعة بريكس؛ وثالثًا، ضمان استمرارية المجموعة.وقال: "قد أشرتُ إلى قرار قمة كازان بإنشاء آليات للتسوية والدفع وإعادة التأمين والتبادل لا تخضع لأهواء ونزوات نظرائنا الغربيين. وتلتزم الهند بمواصلة هذا العمل، وهو ما سيستغرق بعض الوقت. وقدّم الجانب الهندي برنامجًا حافلًا بالفعاليات في جميع أبعاد مجموعة بريكس الثلاثة: التجارة، والاقتصاد، والمالية، والقضايا السياسية والأمنية، والتعاون الثقافي والإنساني. ومن المقرر إقامة فعاليات في المجالات الثلاثة، والتي لا شك لديّ في أنها ستُثري هيكلنا المسمى بريكس".تتوسط إسلام آباد بين واشنطن وطهران، أو على الأقل تحاول ذلك. في مجموعة البريكس، تجلس إيران والإمارات والسعودية على طاولة واحدة. لكن الوساطة تجري في مكان آخر. هل هذه فرصة ضائعة لمجموعة البريكس؟وقال: "و كان أصدقاؤنا الهنود مهتمين، لأضفنا جميعاً دوراً فاعلاً لمجموعة البريكس في المساعدة على حل أزمة مضيق هرمز. نحن، وليس رؤساء المجموعة، من فعل ذلك. بصفتنا أعضاء في البريكس، اقترحنا صياغة بيان، ولكن بسبب خلافات جوهرية بين إيران والإمارات العربية المتحدة حول الاتفاق على النص، لم يُكتب لهذا البيان النجاح.أعتقد أنه لو اقترح رؤساء المجموعة، في الاجتماع الوزاري الذي سيُفتتح بعد غد في نيودلهي، مناقشة هذه القضية بموضوعية، مع التركيز على الأسباب الجذرية، لكنا دعمنا ذلك".وتابع: "أكرر، من المهم ألا نغفل أبداً عن الأسباب الجذرية. لقد رأينا كيف يمكن للغرب أن يفعل ذلك - بتجاهل الأسباب الجذرية. لقد شهدنا هذا النهج خلال الأزمة الأوكرانية. عندما دبّر الغرب انقلاباً عام 2014، قضى على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اليوم السابق، والذي كان مكفولاً من قبل الاتحاد الأوروبي. هذا الاتفاق تمزق بفعل الانقلاب الدموي. فورًا، أُعلن عن جميع سكان القرم ودونباس الذين لم يوافقوا على هذا الانقلاب كإرهابيين، وشُنّت حربٌ ضدهم. ثم في عام 2014، أُجري استفتاء في القرم. أعلن الغرب على الفور أن القرم قد "ضُمّت"، وأن هذا ما أشعل فتيل الحرب الأوكرانية. بدأنا نشرح أن القرم ببساطة رفضت العيش تحت حكم من استولوا على السلطة بطريقة غير شرعية بأموال وأسلحة غربية. لكنهم لا يريدون سماع ذلك".وقال: "بالمثل، عندما نناقش الآن الوضع في مضيق هرمز في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يقول الأمريكيون إنه يجب إدانة إيران. نقول إن إيران ترد على شيء ما. دعونا نحدد السبب الجذري - وهو أن هذا كان عدوانًا غير مبرر على إيران. كلا. وهم يحاولون إقناع بعض الدول العربية بهذا المنطق بأن هاتين حربان مختلفتان. أي أن حرب الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران هي "حرب عادلة" لأنهم يدمرون قنبلة نووية. مع أن هذه القنبلة غير موجودة أصلاً، ومع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في يونيو/حزيران 2025 تدمير جميع الترسانات النووية الإيرانية، إلا أنهم الآن "يدمرون" هذه المشكلة النووية للمرة الثانية. والحرب "الثانية" هي أن إيران "استيقظت" ذات صباح و"أغلقت" مضيق هرمز".وأشار إلى أنه "في الاتحاد السوفيتي، كان الناس يتهامسون في المطابخ ويتحدثون عن مدى بدائية دعايتنا. أعتقد أنها كانت أفضل بكثير مما نسمعه الآن من أيديولوجيي الغرب لتبرير الفظائع التي يرتكبونها.أعتقد أن مجموعة البريكس منبر مناسب تماماً لطرح مبادرة ما. سنرى. صحيح، يبدو أحياناً أن الرغبة في المضي قدماً دون مشاكل كثيرة هي السائدة. سأطلعكم على سرّ، ولن أخوض في التفاصيل، ولكن عندما نُعدّ مواد اجتماعات وزراء خارجية دول البريكس، على سبيل المثال، فإننا عادةً ما نُدرج المشاكل العالمية ونؤكد مواقف البريكس بشأن الأزمات العالمية الرئيسية".وتابع: "مؤخراً، قوبل اقتراحٌ يبدو روتينياً تماماً، وهو إعادة تأكيد موقف دول البريكس المؤيد لحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بمقاومة شديدة. لم تُطرح مثل هذه التساؤلات من قبل.هذا يعني، في رأيي، أن جميع الجهود المبذولة حالياً (فنزويلا، إيران، كوبا، وقد ذُكرت غرينلاند بالفعل، بل حتى كندا ذُكرت كقضية مُرتقبة على جدول الأعمال) تُشتّت انتباهنا، من بين أمور أخرى، عن حلّ أطول أزمة وأكثرها سلبية على وجه الأرض - الأزمة الفلسطينية.الآن نتحدث جميعاً عن إنشاء دولة فلسطينية. لكن إسرائيل أعلنت أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية أبداً. وقد طرح الرئيس دونالد ترامب مبادرته بشأن قطاع غزة. ليس الهدف إنشاء دولة فلسطينية هناك (لم يذكر الضفة الغربية حتى)، بل تحويلها إلى منطقة ترفيهية، ومسرحية استعراضية، وكازينو.كما يُقال هذه الأيام، يتلاشى مفهوم العدالة من الخطاب العام، رغم أن قرارات الأمم المتحدة لم تُلغَ. وهذا يرتبط أيضاً بمسألة الأسباب الجذرية، التي تسعى إلى نسيان كل شيء وتغيير مسار النقاش، وتحويله إلى مستوى يُروج للمفهوم الغربي للتنمية العالمية عموماً، بحيث يبقى العالم بأسره معتمداً على المسلمات الغربية، والطاقة الغربية، والمؤسسات المالية الغربية.لا نعتزم أبداً "إقحام" أي إدانة في صميم عمل مجموعة "بريكس"، بل إن المجموعة تُمثل بديلاً بنّاءً. يجب علينا تقديره، والتمسك به، وتعزيزه عاماً بعد عام من خلال نشر آرائنا وخبراتنا وأفعالنا العملية بشكل إيجابي.على مدى الأشهر القليلة الماضية، دأب المعلقون الغربيون على القول بأن مجموعة "بريكس" منقسمة ومتشرذمة لعدم وجود إجماع بشأن إيران. هل تعتقد، معالي الوزير، أن غياب الإجماع أو بيان موحد يعني الفشل؟ قال: "من حيث المبدأ، لا قيمة كبيرة للكلمات في عالمنا اليوم. فالأفعال هي الفيصل. ويؤكد زملاؤنا الأمريكيون أيضاً أن الكلمات لا تحتاج إلى كل هذا التفكير؛ فالمهم هو الأفعال الحقيقية، ونحن جميعاً نشهدها. لذا، إذا كان دور مجموعة "بريكس" في أزمة مضيق هرمز يقتصر على إصدار بيان، فلا، ليس هذا ما نقصده".وتابع: "نقصد بمجموعة "بريكس" كمنصة. ويتواجد فيها ممثلون عن "معسكرين" (إن صح التعبير) - إيران والإمارات العربية المتحدة. وكلاهما شريكان استراتيجيان وثيقان لنا. ولأعوام طويلة، دأبنا على الترويج لمفهوم ضمان الأمن والتعاون في الخليج العربي، بمشاركة جميع الممالك العربية، فضلاً عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية".لا يساورني أدنى شك في أن أحد أهداف هذه الخطط الرامية إلى شن عدوان على إيران، حين وُضعت، كان منع تطبيع العلاقات بين إيران والدول العربية. على نطاق أوسع، أتذكر كيف عقد الملك عبد الله الثاني بن الحسين الهاشمي، ملك الأردن، قبل سنوات عديدة قمةً للمصالحة بين السنة والشيعة. والآن، تُبذل كل الجهود لضمان عدم تحقق هذه المصالحة، ولتصوير إيران، إحدى الدول الشيعية الرئيسية، كدولة منبوذة، ولتجنيد جيرانها الخليجيين الآخرين في هياكل لن تُركز، أولًا، على حل القضية الفلسطينية، وثانيًا، ستُجبر على خيانة القضية الفلسطينية كـ"ثمن" لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.أنا مقتنع بهذا ليس لأننا شكليون ونطالب بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن إنشاء دولة فلسطينية لمجرد وجود هذه القرارات. لا شك لديّ أنه بدون إنشاء دولة فلسطينية، سنُديم بؤرة للتطرف لعقود قادمة، مما سيضر بالجميع، بمن فيهم إسرائيل وجيرانها العرب، لأن إسرائيل، كما تعلمون، ترد بشكل غير متناسب على التطرف والهجمات الإرهابية. وسيكون هذا بمثابة "آلة حركة دائمة"، مصدر إزعاج سيُبقي الأزمة مشتعلة لعقود قادمة. أعتقد أن الكثيرين يُدركون ذلك. إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، تُريد "تقويض" الحل الفلسطيني وتحويله إلى شيء آخر، وتشتيت الفلسطينيين في أنحاء العالم: إلى إندونيسيا، والصومال، وربما حتى الهند. لم نتلقَّ أي عروض حتى الآن. إننا نعود إلى أيام كان يُحسم فيها كل شيء بالقوة، حين لم يكن أحد يُقرّ بأي قانون دولي. صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا بأنه لا يُبالي بالقانون الدولي. أعتقد أن هذا بديل بنّاء للغاية - تعزيز علاقات طبيعية قائمة على الاحترام المتبادل من خلال مجموعة البريكس، بهدف إيجاد توازن في المصالح دون الدخول في أي خصومات مع أي طرف. والأهم من ذلك، أنه لا ينبغي حتى اعتباره بديلاً. يجب أن يكون هذا هو هدفنا الأسمى.لم تلتقِ الهند والصين، اللتان تفصل بينهما توترات حدودية، وجهاً لوجه لخمس سنوات حتى قمة "بريكس" في قازان، التي استضافها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. عندما رأيت ناريندرا مودي وشي جين بينغ يتصافحان في قازان "الباردة"، ما هو شعورك؟ نعلم أن الكثير كان يجري خلف الكواليس. هل كان هناك سحر خفي في موسكو؟وأكد لافروف أنه "لم نسعَ قط لفرض أي اتفاقيات أو اجتماعات. يسعدنا أن زعيمين، يقودان أقرب أصدقائنا وجيراننا وشركائنا الاستراتيجيين، التقيا في قازان باتفاق متبادل. وقد سررنا بتوفير المكان. آمل أن يكون هذا الحوار مثمرًا. على الأقل، عقب هذا الحوار، استؤنفت محادثات الحدود (ولا تزال جارية) بعد النزاع المعروف. وقد تم التوصل إلى هذه الاتفاقات إلى حد كبير. تحدثتُ مع زميلي، وزير الخارجية الهندي إس. جايشانكار، وكذلك مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي. وقد أكدا وجود تقدم واستمرار المفاوضات".وتابع: "سيُعقد قمة أخرى لمجموعة "بريكس"، حيث من المحتمل أن يجتمع الزعيمان أيضًا. إذا أتيحت الفرصة للجهة المضيفة للتواصل ثنائيًا مع المشاركين بشكل فردي، بمن فيهم الرئيس الصيني، فأعتقد أن ذلك سيُقابل بترحاب كبير من الجميع".وأضاف: "ستُعقد قمة أخرى لمجموعة "بريكس"، حيث من المحتمل أن يجتمع الزعيمان أيضًا. أشرتُ سابقًا إلى مجموعة روسيا والهند والصين (RIC)، وهي "الثلاثية" التي أسسها سلفي العظيم، الوزير ورئيس الوزراء لاحقًا يفغيني بريماكوف، عام 1998. خلال تلك الفترة، عُقد ما يقارب 20 اجتماعًا لوزراء الخارجية، لكن لم يُعقد أي اجتماع في السنوات الخمس الأخيرة. فقد واجهنا جائحة كوفيد-19، ثم النزاع الحدودي بين الهند والصين. أعتقد أنه من المنطقي تمامًا استئناف الاجتماعات بين روسيا والهند والصين، على الأقل على المستوى الوزاري. أتذكر جيدًا مدى إيجابية تلك المحادثات في هذا الإطار.إلى جانب الحوار الثنائي بين نيودلهي وبكين، تُسهم الاجتماعات في إطار أوسع - مثل مجموعة روسيا والهند والصين، ومجموعة البريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون - في تعزيز الثقة وتنمية الشعور بانتمائنا المشترك إلى قارة أوراسيا العظيمة.".وقال لافروف: "لا توجد كلمة واحدة تصف هذه العلاقة. ليس لأن اللغات البشرية قاصرة، بل ببساطة لأنه من الصعب تخيّل علاقة بهذه الثراء. كما أن فكرة تباعد مساراتنا غير واردة، بل مستحيلة. بدأنا حديثنا من أساس العلاقات الروسية الهندية: الصداقة. "هندي روسي أخ أخ" ليس مجرد شعار مرح، بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من ثقافتنا. السينما الهندية، وراج كابور، وأحدث المسلسلات والأفلام - تحظى بشعبية واسعة في روسيا، وفي كل مكان، في كل ركن من أركان البلاد. الاقتصاد، والإنتاج المشترك لموارد الطاقة، والمنتجات العسكرية، والطاقة النووية، وأنواع الطاقة الأخرى، والروابط الثقافية والإنسانية، والحوار السياسي رفيع المستوى، الذي يتسم بثقة غير مسبوقة - كل هذا راسخ لا يتزعزع".وتبع: "والأهم من ذلك كله، كما ذكرت سابقًا، هي المشاعر التي يكنّها شعبانا لبعضهما. لذا، لا داعي للقلق بشأن مستقبل الصداقة الروسية الهندية. يجب أن نكون على دراية دائمة بالتهديدات التي يحاول البعض توجيهها ضد علاقاتنا، ساعين إلى تقويضها، وإنشاء هياكل مغلقة، ومحاولة فرض مقارباتهم الخاصة في العلاقات مع روسيا. نحن نرى كل هذا، كما يراه أصدقاؤنا الهنود، ولذا فإن فشل كل هذه المحاولات يُعدّ أمراً بالغ الأهمية".

