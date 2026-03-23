لافروف: يوجد تنسيق وثيق في السياسة الخارجية مع الهند ونتوقع زيارة مودي لروسيا
صرح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، بأنه يوجد تنسيق وثيق في السياسة الخارجية مع الهند ويتوقع زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى...
لافروف: يوجد تنسيق وثيق في السياسة الخارجية مع الهند ونتوقع زيارة مودي لروسيا
06:52 GMT 23.03.2026 (تم التحديث: 06:57 GMT 23.03.2026)
صرح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، بأنه يوجد تنسيق وثيق في السياسة الخارجية مع الهند ويتوقع زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى روسيا.
وقال لافروف خلال مؤتمر"روسيا والهند: "أود بشكل خاص أن أشير إلى تنسيقنا الوثيق في السياسة الخارجية، وهو أمر ذو أهمية بالغة في سياق الاضطرابات الجيوسياسية، بما في ذلك الأزمة العسكرية السياسية الحادة في الخليج العربي التي أثارتها الولايات المتحدة وإسرائيل".
وأضاف: "نتوقع أن يزور رئيس الوزراء مودي روسيا في عام 2026".
وتشهد العلاقات بين روسيا والهند، تطورا شاملا يعكس طابع الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الدولتين، والتي تعود جذورها إلى عام 1947.
ويستند التعاون الحديث(بين روسيا والهند) إلى اتفاقية الصداقة والتعاون عام 1993، وإعلان الشراكة الاستراتيجية عام 2000، ويستمر في التوسع عبر حوارات رفيعة المستوى وزيارات متبادلة على مدار السنوات الأخيرة.