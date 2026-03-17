https://sarabic.ae/20260317/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-يبحث-مع-نظيره-الهندي-الوضع-في-أوكرانيا-وإيران-1111586288.html

نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الهندي الوضع في أوكرانيا وإيران

سبوتنيك عربي

ناقش نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر أليموف، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الهندي، سيبي جورج، الأوضاع في أوكرانيا وإيران وفنزويلا، مؤكدين على التقارب الكبير بين... 17.03.2026, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "عقد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر أليموف، مشاورات مع نظيره الهندي، سيبي جورج، حول تعزيز التعاون الثنائي في الأمم المتحدة".وأضاف البيان: "تم التأكيد على التقارب الكبير بين نهجي موسكو ونيودلهي تجاه معظم القضايا العالمية، كما تم التنويه إلى موقف مبدئي مشترك يدعم حل الأزمات وفقاً للقانون الدولي".وتشهد العلاقات بين روسيا والهند، تطورا شاملا يعكس طابع الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الدولتين، والتي تعود جذورها إلى عام 1947، ويستند التعاون الحديث إلى اتفاقية الصداقة والتعاون عام 1993، وإعلان الشراكة الاستراتيجية عام 2000، ويستمر في التوسع عبر حوارات رفيعة المستوى وزيارات متبادلة على مدار السنوات الأخيرة.

https://sarabic.ae/20260313/عراقجي-واشنطن-بعد-أسبوعين-من-الحرب-مع-إيران-تتوسل-للهند-والعالم-لشراء-النفط-الروسي-1111467572.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

