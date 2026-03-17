نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الهندي الوضع في أوكرانيا وإيران
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الهندي الوضع في أوكرانيا وإيران
سبوتنيك عربي
17.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-17T13:04+0000
2026-03-17T13:04+0000
2026-03-17T13:04+0000
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "عقد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر أليموف، مشاورات مع نظيره الهندي، سيبي جورج، حول تعزيز التعاون الثنائي في الأمم المتحدة".وأضاف البيان: "تم التأكيد على التقارب الكبير بين نهجي موسكو ونيودلهي تجاه معظم القضايا العالمية، كما تم التنويه إلى موقف مبدئي مشترك يدعم حل الأزمات وفقاً للقانون الدولي".وتشهد العلاقات بين روسيا والهند، تطورا شاملا يعكس طابع الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الدولتين، والتي تعود جذورها إلى عام 1947، ويستند التعاون الحديث إلى اتفاقية الصداقة والتعاون عام 1993، وإعلان الشراكة الاستراتيجية عام 2000، ويستمر في التوسع عبر حوارات رفيعة المستوى وزيارات متبادلة على مدار السنوات الأخيرة.
العالم, أخبار الهند اليوم, روسيا
العالم, أخبار الهند اليوم, روسيا
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الهندي الوضع في أوكرانيا وإيران
ناقش نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر أليموف، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الهندي، سيبي جورج، الأوضاع في أوكرانيا وإيران وفنزويلا، مؤكدين على التقارب الكبير بين النهجين الروسي والهندي تجاه القضايا العالمية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "عقد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر أليموف، مشاورات مع نظيره الهندي، سيبي جورج، حول تعزيز التعاون الثنائي في الأمم المتحدة".
وتابع البيان: "جرى تبادل معمق للآراء حول أهم القضايا الموضوعية والوطنية الملحة المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك الأوضاع في أوكرانيا وإيران وفنزويلا وقطاع غزة وأفغانستان وميانمار".
وأضاف البيان: "تم التأكيد على التقارب الكبير بين نهجي موسكو ونيودلهي تجاه معظم القضايا العالمية، كما تم التنويه إلى موقف مبدئي مشترك يدعم حل الأزمات وفقاً للقانون الدولي".
وتشهد العلاقات بين روسيا والهند، تطورا شاملا يعكس طابع الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الدولتين، والتي تعود جذورها إلى عام 1947، ويستند التعاون الحديث إلى اتفاقية الصداقة والتعاون عام 1993، وإعلان الشراكة الاستراتيجية عام 2000، ويستمر في التوسع عبر حوارات رفيعة المستوى وزيارات متبادلة على مدار السنوات الأخيرة.