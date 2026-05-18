كيم جونغ أون يأمر بتحويل الحدود الجنوبية إلى "حصن منيع"
أصدر زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، أوامر بتعزيز الدفاع على طول الحدود الجنوبية للبلاد خلال اجتماع مع كبار قادة الجيش. 18.05.2026, سبوتنيك عربي
أصدر زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، أوامر بتعزيز الدفاع على طول الحدود الجنوبية للبلاد خلال اجتماع مع كبار قادة الجيش.
وعقد كيم اجتماعا، أمس الأحد، مع قادة الفرق والألوية من مختلف فروع الجيش لمناقشة المهام العسكرية والسياسية الرئيسية، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.
وشدد على أهمية تعزيز وحدات الخطوط الأمامية المكلفة بحراسة الحدود الجنوبية، وتحويل المنطقة إلى "حصن منيع" وفق تعبيره.
كما أكد كيم على ضرورة تحديث الهياكل العسكرية، وتعزيز الوحدات "عسكريًا وتقنيًا" لتعزيز الردع الحربي.
وأضاف أن "العمل الاستراتيجي" للجيش سيُجدد، وأنه سيتم إحداث "تغيير جذري" في هذه الجهود.
ودعا، كيم جونغ أون، كذلك إلى إعادة تنظيم نظام التدريب العسكري، وتوسيع نطاق التدريبات القتالية العملية بما يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة.
وحث القادة على رفع مستوى الوعي بـ"العدو الرئيسي" و"العدو اللدود" لكوريا الديمقراطية، في إشارة واضحة إلى كوريا الجنوبية.
وضمّ الاجتماع، ري يونغ غيل، رئيس الأركان العامة، وباك جونغ تشون، مستشار وزارة الدفاع الوطني.
وجاءت تصريحات، كيم جونغ أون، بالتزامن مع وصول فريق كرة قدم نسائي من جمهورية كوريا الديمقراطية إلى الجنوب، أمس الأحد، في أول زيارة لفريق رياضي منذ نحو 8 سنوات، للمشاركة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
ورغم ذلك، لا تزال العلاقات بين الكوريتين متوترة.
