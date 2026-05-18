نتنياهو يطلب إلغاء شهادته في محاكمة الفساد لأسباب "أمنية وسياسية"
سبوتنيك عربي
طلب محامو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من المحكمة إلغاء شهادته المقررة، اليوم الاثنين، في محاكمته الجارية بتهم الفساد. 18.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-18T06:21+0000
وكان من المقرر أن تبدأ الجلسة اليوم الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي، وقد برر محامو نتنياهو طلبهم بالإلغاء بـ"أسباب دبلوماسية وأمنية"، وهو أمرٌ معتاد خلال فترة شهادته. ولم يصدر قضاة القضية قرارهم بعد بشأن قبول الطلب، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وكان محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تقدّم الشهر الماضي بطلب إلى المحكمة لتأجيل إدلاء موكله بشهادته في محاكمته المستمرة بشأن قضايا فساد، والتي من المقرر مرجعا ذلك إلى الأوضاع الأمنية الراهنة في المنطقة.وبحسب المذكرة المقدمة آنذاك إلى محكمة منطقة القدس، فإن نتنياهو لن يتمكن من المثول للإدلاء بشهادته لأسباب وُصفت بأنها "أمنية ودبلوماسية سرية" مرتبطة بالتطورات الأخيرة في إسرائيل والشرق الأوسط، بحسب ماذكرت وسائل إعلام غربية.ويواجه نتنياهو، الذي تولى السلطة بشكل متواصل تقريبًا منذ عام 2009، اتهامات في 3 قضايا فساد.وبموجب القانون الإسرائيلي، يملك الرئيس صلاحية العفو عن المدانين، لكن لا توجد سابقة لإصدار عفو أثناء إجراءات المحاكمة.
