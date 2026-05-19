أستاذ في العلاقات الدولية: زيارة بوتين إلى الصين تؤسس لحلف أعمق بين البلدين وتدفع للتعددية القطبية

وأوضح أن "الحديث عن التعامل بالروبل واليوان وحتى عملة "البريكس"، مؤشر على سحب البساط من تحت القدم الأمريكية، والجانب الاقتصادي موجود بشكل كبير في زيارة ترامب الى الصين"، مضيفًا: "التكنولوجيا الصينية متوفرة في الأسواق الروسية، لكن من خلال خط "سيبيريا 2" نحن نتحدث عن 50 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سيضخ للصين، ما سيخلق تعاونا اقتصاديا أكبر وتبادلا ماليا أكبر، وهذا تحد جديد للدولار، لذلك التمازج بين روسيا والصين سيحدث الفارق على الصعيد العالمي ومستوى التحدي ليس فقط اقتصادي بل حتى على الصعيد العلمي، وهذا سيصب في صالح البشرية".

وأشار بدوي إلى "احتمال أن تنعكس هذه الزيارة على الملف الأوكراني والحرب في الشرق الأوسط، خاصة، إذ أن اللقاء بين الرئيسين الروسي والصيني سيظهر للأمريكي أن هناك طرفًا ثالثًا يشكّل بدوره لاعبًا دوليًا أساسيًا".