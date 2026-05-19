أستاذ في العلاقات الدولية: زيارة بوتين إلى الصين تؤسس لحلف أعمق بين البلدين وتدفع للتعددية القطبية
19.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-19T12:11+0000
تطرق أستاذ العلاقات الدولية والخبير بالشأن الأمريكي من بيروت، الدكتور حبيب بدوي، إلى زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى الصين، معتبرًا أن "هذه الزيارة الـ21 تؤكد أن موسكو وبكين تعملان على عالم جديد متعدد الأقطاب، كما أننا أمام مرحلة جديدة من السياسة العالمية".
ولفت بدوي في لقاء عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الحديث عن 40 اتفاقية ثنائية، هو بمثابة تحالف إستراتيجي وتحالف مؤسسي، وهذا يشكل فرقا كبيرا، كما أن العلاقات بين روسيا والصين قديمة وجذورها أيديولوجية منذ الاتحاد السوفييتي".
ورجّح أن "تكون نهاية عصر القطب الواحد مرتبط بهذه الزيارات والتحالفات، كما أن الحديث عن تعاون في المجالات المدنية والعسكرية سيؤسس لحلف أعمق، لا سيما أن العالم بدأ يتأمل بنهضة أخرى وبنظام جديد".
وأوضح أن "الحديث عن التعامل بالروبل واليوان وحتى عملة "البريكس"، مؤشر على سحب البساط من تحت القدم الأمريكية، والجانب الاقتصادي موجود بشكل كبير في زيارة ترامب الى الصين"، مضيفًا: "التكنولوجيا الصينية متوفرة في الأسواق الروسية، لكن من خلال خط "سيبيريا 2" نحن نتحدث عن 50 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سيضخ للصين، ما سيخلق تعاونا اقتصاديا أكبر وتبادلا ماليا أكبر، وهذا تحد جديد للدولار، لذلك التمازج بين روسيا والصين سيحدث الفارق على الصعيد العالمي ومستوى التحدي ليس فقط اقتصادي بل حتى على الصعيد العلمي، وهذا سيصب في صالح البشرية".
وأشار بدوي إلى "احتمال أن تنعكس هذه الزيارة على الملف الأوكراني والحرب في الشرق الأوسط، خاصة، إذ أن اللقاء بين الرئيسين الروسي والصيني سيظهر للأمريكي أن هناك طرفًا ثالثًا يشكّل بدوره لاعبًا دوليًا أساسيًا".