خبير لـ"سبوتنيك": زيارة بوتين للصين في هذا التوقيت رسالة "ردع" لأمريكا وقد تؤسس لنظام عالمي جديد

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير لـ"سبوتنيك": زيارة بوتين للصين في هذا التوقيت رسالة "ردع" لأمريكا وقد تؤسس لنظام عالمي جديد
سبوتنيك عربي
قال الخبير في الشأن الإيراني، الدكتور حكم أمهز، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين تُعد زيارة مهمة، ويمكن وصفها بالتاريخية. 19.05.2026, سبوتنيك عربي
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
روسيا
الصين
خبير لـ"سبوتنيك": زيارة بوتين للصين في هذا التوقيت رسالة "ردع" لأمريكا وقد تؤسس لنظام عالمي جديد

19:15 GMT 19.05.2026
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج خلال اجتماع في بكين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج خلال اجتماع في بكين. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
قال الخبير في الشأن الإيراني، الدكتور حكم أمهز، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين تُعد زيارة مهمة، ويمكن وصفها بالتاريخية.
وأضاف الخبير في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن أهمية الزيارة تأتي بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، وفي ظل ظروف استثنائية وتحولات دولية يشهدها العالم، معتبرًا أنها قد تشكل نقطة فاصلة في تأسيس نظام عالمي جديد، في ظل سلسلة الحروب والصراعات الحالية، ومن بينها المواجهة القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.
وأوضح أمهز أن الولايات المتحدة سعت، من خلال الحرب ضد إيران، إلى تحقيق هدفين رئيسيين: الأول يتعلق بمشروع "الشرق الأوسط الجديد" وما وصفه بـ"إسرائيل الكبرى"، إضافة إلى السيطرة على النفط والتحكم بمصادر الطاقة التي تُعد شريانًا حيويًا للصين. أما الهدف الثاني، بحسب رأيه، فهو إخضاع الصين للنفوذ الأمريكي من دون مواجهة عسكرية مباشرة، بما يؤدي إلى إعادة تكريس نظام عالمي أحادي القطبية تقوده واشنطن.
وأشار إلى أن القمة الروسية الصينية تأتي أيضًا في إطار تثبيت التحالف بين موسكو وبكين، مؤكدًا أن العلاقات بين الطرفين "لا حدود لها"، رغم العقوبات الغربية المفروضة على روسيا ومحاولات عزلها بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأضاف أن الصين أثبتت خلال المرحلة الحالية أنها تمثل "مركز توازن وثقل عالمي"، في ظل توجه مختلف القوى الدولية نحوها، سواء الولايات المتحدة أو غيرها، مشيرًا إلى أن مواقف بكين من الحرب في أوكرانيا، وكذلك من التصعيد مع إيران، اتسمت بسياسات واستراتيجيات واضحة.
ورأى أمهز أن الصين تسعى من خلال هذه القمة إلى التأكيد أنها ليست بصدد التخلي عن روسيا، إلى جانب تنسيق المواقف بين البلدين في مواجهة الضغوط الأمريكية المتعلقة بالدولار، والعقوبات، والتكنولوجيا، والطاقة، والأمن الدولي.

واعتبر أن القمة الروسية الصينية تمثل "رسالة ردع" لواشنطن، في ظل المتغيرات الدولية الراهنة ومحاولات الولايات المتحدة فرض هيمنتها وعزل كل من روسيا والصين.

وفي ما يتعلق بالشرق الأوسط، قال أمهز إن القمة قد تسهم في احتواء التصعيد الأمريكي الإيراني، وتشجيع قنوات التفاوض المعلنة وغير المعلنة، مشيرًا إلى وجود دور غير مباشر لكل من موسكو وبكين في هذا الملف، إضافة إلى سعيهما لمنع اندلاع حرب شاملة في المنطقة.
وأضاف أن من أهداف القمة أيضًا الحفاظ على توازن الردع ومنع الانفجار الإقليمي، موضحًا أن روسيا والصين لا ترغبان في تعرض إيران لهزيمة استراتيجية، خصوصًا في ظل الاتفاقيات طويلة الأمد التي تربط طهران بكل من موسكو وبكين.
وأكد أمهز أن الصين تلعب دورًا توازنيًا محوريًا على الساحة الدولية، رغم اعتبارها من قبل الولايات المتحدة "الخصم الأول". كما أشار إلى أن موسكو تخشى تاريخيًا من أي تقارب أمريكي صيني مفاجئ قد يأتي على حساب المصالح الروسية، معتبرًا أن سرعة زيارة بوتين إلى بكين بعد زيارة ترامب تعكس رغبة روسية في التنسيق المباشر مع القيادة الصينية ومعرفة حدود التفاهمات التي جرت بين بكين وواشنطن.
وفي ما يخص إيران، قال أمهز إن الملف الإيراني سيكون حاضرًا بقوة في القمة الروسية الصينية، نظرًا لأهمية التحالف بين إيران وروسيا والصين في المرحلة الحالية، خاصة في ظل العلاقات الاقتصادية والنفطية بين بكين وطهران، إضافة إلى التعاون العسكري والسياسي والاقتصادي بين موسكو وطهران، والاتفاقيات الاستراتيجية طويلة الأمد التي تجمع الأطراف الثلاثة.
وختم أمهز بالقول إن الزيارة قد تشهد تحركات دبلوماسية هادئة ووساطات غير معلنة، إلى جانب ضغوط تمارس على كل من طهران وواشنطن لتجنب الوصول إلى نقطة اللاعودة.
وكان المكتب الإعلامي للكرملين قد أعلن، في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم، بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، بزيارة رسمية إلى الصين يومي 19 و20 مايو/أيار 2026.
كما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن أي تواصل بين بوتين وشي جين بينغ من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن موسكو تعقد آمالًا كبيرة على الزيارة المرتقبة.
