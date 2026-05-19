https://sarabic.ae/20260519/خبير-لـسبوتنيك-زيارة-بوتين-للصين-في-هذا-التوقيت-رسالة-ردع-لأمريكا-وقد-تؤسس-لنظام-عالمي-جديد-1113551379.html

خبير لـ"سبوتنيك": زيارة بوتين للصين في هذا التوقيت رسالة "ردع" لأمريكا وقد تؤسس لنظام عالمي جديد

خبير لـ"سبوتنيك": زيارة بوتين للصين في هذا التوقيت رسالة "ردع" لأمريكا وقد تؤسس لنظام عالمي جديد

سبوتنيك عربي

قال الخبير في الشأن الإيراني، الدكتور حكم أمهز، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين تُعد زيارة مهمة، ويمكن وصفها بالتاريخية. 19.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-19T19:15+0000

2026-05-19T19:15+0000

2026-05-19T19:15+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم

روسيا

الصين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104403323_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_ab1065f114fd6b096874751d87650574.jpg

وأضاف الخبير في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن أهمية الزيارة تأتي بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، وفي ظل ظروف استثنائية وتحولات دولية يشهدها العالم، معتبرًا أنها قد تشكل نقطة فاصلة في تأسيس نظام عالمي جديد، في ظل سلسلة الحروب والصراعات الحالية، ومن بينها المواجهة القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.وأوضح أمهز أن الولايات المتحدة سعت، من خلال الحرب ضد إيران، إلى تحقيق هدفين رئيسيين: الأول يتعلق بمشروع "الشرق الأوسط الجديد" وما وصفه بـ"إسرائيل الكبرى"، إضافة إلى السيطرة على النفط والتحكم بمصادر الطاقة التي تُعد شريانًا حيويًا للصين. أما الهدف الثاني، بحسب رأيه، فهو إخضاع الصين للنفوذ الأمريكي من دون مواجهة عسكرية مباشرة، بما يؤدي إلى إعادة تكريس نظام عالمي أحادي القطبية تقوده واشنطن.وأشار إلى أن القمة الروسية الصينية تأتي أيضًا في إطار تثبيت التحالف بين موسكو وبكين، مؤكدًا أن العلاقات بين الطرفين "لا حدود لها"، رغم العقوبات الغربية المفروضة على روسيا ومحاولات عزلها بسبب الحرب في أوكرانيا.وأضاف أن الصين أثبتت خلال المرحلة الحالية أنها تمثل "مركز توازن وثقل عالمي"، في ظل توجه مختلف القوى الدولية نحوها، سواء الولايات المتحدة أو غيرها، مشيرًا إلى أن مواقف بكين من الحرب في أوكرانيا، وكذلك من التصعيد مع إيران، اتسمت بسياسات واستراتيجيات واضحة.ورأى أمهز أن الصين تسعى من خلال هذه القمة إلى التأكيد أنها ليست بصدد التخلي عن روسيا، إلى جانب تنسيق المواقف بين البلدين في مواجهة الضغوط الأمريكية المتعلقة بالدولار، والعقوبات، والتكنولوجيا، والطاقة، والأمن الدولي.وفي ما يتعلق بالشرق الأوسط، قال أمهز إن القمة قد تسهم في احتواء التصعيد الأمريكي الإيراني، وتشجيع قنوات التفاوض المعلنة وغير المعلنة، مشيرًا إلى وجود دور غير مباشر لكل من موسكو وبكين في هذا الملف، إضافة إلى سعيهما لمنع اندلاع حرب شاملة في المنطقة.وأضاف أن من أهداف القمة أيضًا الحفاظ على توازن الردع ومنع الانفجار الإقليمي، موضحًا أن روسيا والصين لا ترغبان في تعرض إيران لهزيمة استراتيجية، خصوصًا في ظل الاتفاقيات طويلة الأمد التي تربط طهران بكل من موسكو وبكين.وأكد أمهز أن الصين تلعب دورًا توازنيًا محوريًا على الساحة الدولية، رغم اعتبارها من قبل الولايات المتحدة "الخصم الأول". كما أشار إلى أن موسكو تخشى تاريخيًا من أي تقارب أمريكي صيني مفاجئ قد يأتي على حساب المصالح الروسية، معتبرًا أن سرعة زيارة بوتين إلى بكين بعد زيارة ترامب تعكس رغبة روسية في التنسيق المباشر مع القيادة الصينية ومعرفة حدود التفاهمات التي جرت بين بكين وواشنطن.وفي ما يخص إيران، قال أمهز إن الملف الإيراني سيكون حاضرًا بقوة في القمة الروسية الصينية، نظرًا لأهمية التحالف بين إيران وروسيا والصين في المرحلة الحالية، خاصة في ظل العلاقات الاقتصادية والنفطية بين بكين وطهران، إضافة إلى التعاون العسكري والسياسي والاقتصادي بين موسكو وطهران، والاتفاقيات الاستراتيجية طويلة الأمد التي تجمع الأطراف الثلاثة.وكان المكتب الإعلامي للكرملين قد أعلن، في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم، بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، بزيارة رسمية إلى الصين يومي 19 و20 مايو/أيار 2026.كما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن أي تواصل بين بوتين وشي جين بينغ من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن موسكو تعقد آمالًا كبيرة على الزيارة المرتقبة.

https://sarabic.ae/20260519/خبير-لـسبوتنيك-زيارة-بوتين-للصين-محطة-مفصلية-تنهي-عهد-القطبية-الواحدة-1113539884.html

https://sarabic.ae/20260519/عدنان-منصور-زيارة-بوتين-للصين-تؤسس-لعمل-جماعي-مع-دول-تؤمن-بالسلم-والقانون-الدولي-1113550313.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا, الصين