خبير لـ"سبوتنيك": زيارة بوتين للصين محطة مفصلية تنهي عهد القطبية الواحدة

قال الدكتور عمرو الديب، مدير مركز العمليات الجيوسياسية الدولية في موسكو، إن العلاقات الروسية الصينية تتجاوز الأطر الاقتصادية التقليدية لتمتد إلى تنسيق سياسي... 19.05.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف الديب في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن هذه العلاقة تشكل المحور الأساسي لبناء نظام دولي متعدد الأقطاب في مواجهة سياسة القطبية الأحادية، فضلا عن أن هذا التنسيق يتجسد بوضوح من خلال منابر دولية هامة مثل مجموعة "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، مؤكداً أن التعاون الوثيق داخل مجلس الأمن منح القوتين قدرة أكبر على التأثير في القرارات الدولية المتعلقة بالأمن والطاقة والنزاعات العالمية.وأوضح الخبير الجيوسياسي أن الجانب الاقتصادي يمثل حجر زاوية في هذه الشراكة، حيث نجح البلدان في تشكيل حلف اقتصادي قوي مكن موسكو من مواجهة العقوبات الغربية، في حين استفادت بكين من الموارد الروسية الثمينة، مما خلق توازنا دوليا يمنع التفرد الغربي بالمشهد العالمي.وحول انعكاسات هذا التوازن على المنطقة، يرى أن تنامي القوة الروسية والصينية فتح المجال أمام دول الشرق الأوسط لتوسيع تحالفاتها، وهو ما تُرجم إلى مشاريع حيوية كبرى، مثل مشروع محطة الضبعة النووية في مصر، واستثمارات الطاقة والتكنولوجيا الصينية في عدة دول بالمنطقة".وفي تقييمه لأبعاد الزيارة الحالية، أكد الديب أن زيارة الرئيس الروسي إلى الصين تصب في اتجاه ترسيخ مبدأ التعددية القطبية، خاصة في ظل حالة الفوضى الدولية الراهنة، معتبرا أن الزيارة تحمل دلالات سياسية قوية تؤكد إصرار الطرفين على إجراء إعادة تشكيل عميقة للنظام الدولي لإعادة الأمور إلى نصابها.وشدد على أن هذه الزيارة تُمثل محطة مفصلية في مسار التحولات الجيوسياسية العالمية، وتؤكد بوضوح إعادة توزيع الأدوار ومراكز القوة والنفوذ في العالم بطريقة أكثر توازنا واستقرارا.ومنذ عام 2000، زار بوتين الصين 20 مرة بصفته رئيسا لروسيا الاتحادية، بما في ذلك ثلاث زيارات دولة (في أعوام 2012 و2018 و2024) وثماني زيارات رسمية. وكانت أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الصين الشعبية، في 18- 19 يوليو/ تموز عام 2000.وبالإضافة إلى الزيارات الرسمية أو زيارات الدولة، شملت زيارات بوتين العملية إلى الصين، المشاركة في منتديات "الحزام والطريق"، وحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وقمم منظمة "شنغهاي للتعاون"، وقمم منتدى "التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ" (أبيك)، ومنتدى "مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا" (سيكا)، وقمة مجموعة "بريكس"، والاستعراضات العسكرية تكريمًا للذكرى السبعين والثمانين للانتصار في حرب الشعب الصيني ضد العدوان الياباني ونهاية الحرب العالمية الثانية.وستكون هذه الزيارة الـ15 لبوتين إلى بكين، وبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضا شنغهاي وشيان وتشنغتشو وهانغتشو وشيامن وتيانجين وتشينغداو وهاربين.

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

