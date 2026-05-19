خبير لـ"سبوتنيك": زيارة بوتين للصين محطة مفصلية تنهي عهد القطبية الواحدة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير لـ"سبوتنيك": زيارة بوتين للصين محطة مفصلية تنهي عهد القطبية الواحدة
سبوتنيك عربي
قال الدكتور عمرو الديب، مدير مركز العمليات الجيوسياسية الدولية في موسكو، إن العلاقات الروسية الصينية تتجاوز الأطر الاقتصادية التقليدية لتمتد إلى تنسيق سياسي... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
محمد حميدة
قال الدكتور عمرو الديب، مدير مركز العمليات الجيوسياسية الدولية في موسكو، إن العلاقات الروسية الصينية تتجاوز الأطر الاقتصادية التقليدية لتمتد إلى تنسيق سياسي وعسكري ودبلوماسي عميق.
وأضاف الديب في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن هذه العلاقة تشكل المحور الأساسي لبناء نظام دولي متعدد الأقطاب في مواجهة سياسة القطبية الأحادية، فضلا عن أن هذا التنسيق يتجسد بوضوح من خلال منابر دولية هامة مثل مجموعة "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، مؤكداً أن التعاون الوثيق داخل مجلس الأمن منح القوتين قدرة أكبر على التأثير في القرارات الدولية المتعلقة بالأمن والطاقة والنزاعات العالمية.
وأوضح الخبير الجيوسياسي أن الجانب الاقتصادي يمثل حجر زاوية في هذه الشراكة، حيث نجح البلدان في تشكيل حلف اقتصادي قوي مكن موسكو من مواجهة العقوبات الغربية، في حين استفادت بكين من الموارد الروسية الثمينة، مما خلق توازنا دوليا يمنع التفرد الغربي بالمشهد العالمي.
وحول انعكاسات هذا التوازن على المنطقة، يرى أن تنامي القوة الروسية والصينية فتح المجال أمام دول الشرق الأوسط لتوسيع تحالفاتها، وهو ما تُرجم إلى مشاريع حيوية كبرى، مثل مشروع محطة الضبعة النووية في مصر، واستثمارات الطاقة والتكنولوجيا الصينية في عدة دول بالمنطقة".
وأوضح أن التنسيق بين القطبين الشرقيين في ملفات أمنية معقدة، مثل الأزمة السورية والتنسيق ضمن منظمة "أوبك+"، حقق قدرا كبيرا من الاستقلالية لبعض دول الشرق الأوسط، ومنحها هوامش مناورة واسعة بفضل العلاقات القوية مع موسكو وبكين.
وفي تقييمه لأبعاد الزيارة الحالية، أكد الديب أن زيارة الرئيس الروسي إلى الصين تصب في اتجاه ترسيخ مبدأ التعددية القطبية، خاصة في ظل حالة الفوضى الدولية الراهنة، معتبرا أن الزيارة تحمل دلالات سياسية قوية تؤكد إصرار الطرفين على إجراء إعادة تشكيل عميقة للنظام الدولي لإعادة الأمور إلى نصابها.
وشدد على أن هذه الزيارة تُمثل محطة مفصلية في مسار التحولات الجيوسياسية العالمية، وتؤكد بوضوح إعادة توزيع الأدوار ومراكز القوة والنفوذ في العالم بطريقة أكثر توازنا واستقرارا.
ومنذ عام 2000، زار بوتين الصين 20 مرة بصفته رئيسا لروسيا الاتحادية، بما في ذلك ثلاث زيارات دولة (في أعوام 2012 و2018 و2024) وثماني زيارات رسمية. وكانت أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الصين الشعبية، في 18- 19 يوليو/ تموز عام 2000.
وبالإضافة إلى الزيارات الرسمية أو زيارات الدولة، شملت زيارات بوتين العملية إلى الصين، المشاركة في منتديات "الحزام والطريق"، وحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وقمم منظمة "شنغهاي للتعاون"، وقمم منتدى "التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ" (أبيك)، ومنتدى "مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا" (سيكا)، وقمة مجموعة "بريكس"، والاستعراضات العسكرية تكريمًا للذكرى السبعين والثمانين للانتصار في حرب الشعب الصيني ضد العدوان الياباني ونهاية الحرب العالمية الثانية.
وستكون هذه الزيارة الـ15 لبوتين إلى بكين، وبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضا شنغهاي وشيان وتشنغتشو وهانغتشو وشيامن وتيانجين وتشينغداو وهاربين.
