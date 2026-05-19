طهران: سنرد بحزم على أي هجوم جديد من جانب الولايات المتحدة وحلفائها

أكد اللواء علي عبد الله، قائد قيادة "مقر خاتم الأنبياء المركزي" (غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية)، أن طهران "سترد بحزم وبكامل قوتها على أي هجوم... 19.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-19T05:30+0000

وقال عبد الله: "نحذّر الولايات المتحدة وحلفاءها، مرة أخرى، من ارتكاب المزيد من الأخطاء الإستراتيجية وسوء التقدير".ويوم أمس الاثنين، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن وإيران، "تقتربان من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.وقال ترامب للصحفيين: "مررنا بفترات ظننا فيها أننا على وشك التوصل إلى صفقة، لكن الأمور لم تنجح. الوضع مختلف قليلًا الآن".وكان ترامب كشف أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران غدًا الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية".وأعلنت الولايات المتحدة، في أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية، وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.

