طهران: سنرد بحزم على أي هجوم جديد من جانب الولايات المتحدة وحلفائها
أكد اللواء علي عبد الله، قائد قيادة "مقر خاتم الأنبياء المركزي" (غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية)، أن طهران "سترد بحزم وبكامل قوتها على أي هجوم...
وقال عبد الله: "نحذّر الولايات المتحدة وحلفاءها، مرة أخرى، من ارتكاب المزيد من الأخطاء الإستراتيجية وسوء التقدير".ويوم أمس الاثنين، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن وإيران، "تقتربان من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.وقال ترامب للصحفيين: "مررنا بفترات ظننا فيها أننا على وشك التوصل إلى صفقة، لكن الأمور لم تنجح. الوضع مختلف قليلًا الآن".وكان ترامب كشف أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران غدًا الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية".وأعلنت الولايات المتحدة، في أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية، وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.
05:09 GMT 19.05.2026 (تم التحديث: 05:30 GMT 19.05.2026)
أكد اللواء علي عبد الله، قائد قيادة "مقر خاتم الأنبياء المركزي" (غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية)، أن طهران "سترد بحزم وبكامل قوتها على أي هجوم جديد على الجمهورية الإسلامية"، وفق تعبيره.
وقال عبد الله: "نحذّر الولايات المتحدة وحلفاءها، مرة أخرى، من ارتكاب المزيد من الأخطاء الإستراتيجية وسوء التقدير".
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن عبد الله قوله: "يجب أن يعلموا أن إيران وقواتها المسلحة مستعدة وأقوى من أي وقت مضى، وستردّ بحزم وقوة كاملة على أي هجوم جديد من أعدائها".
ويوم أمس الاثنين، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن وإيران، "تقتربان من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.
وقال ترامب للصحفيين: "مررنا بفترات ظننا فيها أننا على وشك التوصل
إلى صفقة، لكن الأمور لم تنجح. الوضع مختلف قليلًا الآن".
وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن الرئيس الأمريكي أن "مفاوضات واسعة النطاق جارية مع طهران".
وكان ترامب كشف أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران غدًا الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية".
يأتي هذا التطور، بعدما أفادت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر مطّلعة، بأن البنتاغون "أعدّ قائمة بأهداف لشنّ ضربات ضد إيران، في حال أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشنّ هجمات جديدة على البلاد".
وأعلنت الولايات المتحدة، في أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية، وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.