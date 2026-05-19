"لم يسبق من قبل".. الأمم المتحدة تحذر من "الإرهاب النووي" في القارة الأفريقية
حذرت الأمم المتحدة من أدلة تفيد بأن الجماعات الإرهابية في القارة الأفريقية تسعى جاهدة لامتلاك قدرات نووية، مستفيدة من التقدم التكنولوجي الهائل في صفوفها. 19.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-19T16:56+0000
وأفادت الأمم المتحدة في بيان لها، أمس الاثنين، بأن الأدوات الناشئة، مثل الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي، قد تجعل الهجمات النووية أكثر تأثيرا، والعواقب الإنسانية والبيئية والاقتصادية المحتملة لأي هجوم نووي أو إشعاعي ستكون وخيمة.وأوضحت في بيانها المنشور على موقعها الإلكتروني أن عواقب أي هجوم نووي ستمتد آثارها عبر الحدود، مما يقوض الأمن الدولي والثقة في التكنولوجيا النووية السلمية.وأشارت إلى أن المخاطر تتضمن استخدام ما يسمى "القنابل القذرة"، والهجمات على المنشآت النووية، ونشر الأسلحة النووية المسروقة، أو تفجير العبوات النووية يدوية الصنع.ومن جهته، لفت مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ماورو ميديكو، أن مستوى التهديد أعلى من أي وقت مضى، وذلك نتيجة لتزايد سهولة الوصول إلى التقنيات المتقدمة.وأضاف ميديكو أن "الجماعات الإرهابية تجند متخصصين، بمن فيهم خبراء في الذكاء الاصطناعي، واستخدمت بالفعل طائرات مسيّرة في هجماتها"، محذرا من أن "هذه التطورات قد تزيد من احتمالية شن هجمات أكثر تعقيدا، بما في ذلك احتمال استخدام الطائرات المسيرة لإيصال أجهزة مشعة".ولفت بيان الأمم المتحدة إلى تنامي قوة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل محذرة من أنه يهدد بزعزعة الاستقرار في جميع أنحاء أفريقيا، مما يشكل مخاطر أمنية ومالية جسيمة على الولايات المتحدة وأوروبا.وبيَّن أن "هناك عوامل مساعدة على ذلك مثل الفساد وغياب الديمقراطية وانعدام الشرعية وانتهاكات حقوق الإنسان"، باعتبارها بيئة خصبة لانتشار أنشطة الجماعات الإرهابية.
