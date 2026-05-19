نيبينزيا: استهداف محطة "براكة" النووية بالإمارات غير مقبول وروسيا تدين هذا الهجوم بشدة
سبوتنيك عربي
أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، أن استهداف محطة "براكة" للطاقة النووية بالإمارات العربية المتحدة أمر "غير مقبول"،... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-19T21:31+0000
أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، أن استهداف محطة "براكة" للطاقة النووية بالإمارات العربية المتحدة أمر "غير مقبول"، معربا عن إدانة روسيا هذا الهجوم.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، تعليقا على الهجوم على محطة "براكة" للطاقة النووية: "الهجمات على المنشآت النووية السلمية في أي دولة، وخاصة تلك الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غير مقبولة على الإطلاق".
وأضاف أن روسيا "تدين بشدة الجهة التي نفذت الهجوم على محطة نووية في الإمارات، لما شكله ذلك من مخاطر تصعيد تهدد بمزيد من تقويض الأمن الإقليمي والعالمي".
وكان مكتب أبوظبي الإعلامي قد أفاد، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن السلطات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حريق اندلع في محطة براكة
للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بمسيرة.
وأصدر المكتب بيانا جاء فيه: "تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي
مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة "براكة" للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات، ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، وسيتم موافاتكم بالمستجدات حال توافرها".
وطمأنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية السكان، بإعلانها أن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية وأن جميع المحطات تعمل كالمعتاد.
وطالبت الجهات المختصة الجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
وأشار وزير الدولة الإماراتي، خليفة بن شاهين المرر، أول أمس الجمعة، إلى أن بلاده تعرضت منذ 28 فبراير/شباط 2026، لما وصفه بـ"اعتداءات إيرانية متكررة"، موضحًا أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع نحو 3000 هجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والصواريخ الجوالة، استهدفت منشآت مدنية وبنية تحتية حيوية، من بينها المطارات والموانئ والمنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه وشبكات الطاقة والمناطق السكنية، وفقا لوزارة
الخارجية الإماراتية.