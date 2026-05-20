https://sarabic.ae/20260520/إعلام-بوتين-وشي-جين-يشتركان-على-إنهاء-الهيمنة-الأمريكية-1113580055.html
إعلام: بوتين وشي جين يشتركان على إنهاء الهيمنة الأمريكية
إعلام: بوتين وشي جين يشتركان على إنهاء الهيمنة الأمريكية
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إعلامية، بأن روسيا والصين تعتزمان توحيد قواهما لإنهاء الهيمنة الأمريكية، والترويح لنظام عالمي متعدد الأقطاب. 20.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-20T11:40+0000
2026-05-20T11:40+0000
2026-05-20T11:40+0000
العالم
الصين
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/14/1113561321_0:72:2380:1411_1920x0_80_0_0_da984e96ee4aa1d6b5b32c3162335e27.jpg
وقالت وسائل إعلام غربية: "من اللافت للنظر أن موسكو وبكين توقعان إعلانًا يروج لنظام عالمي متعدد الأقطاب. بالطبع، رغبة البلدين في رفض النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة معروفة جيداً. لكن هذا الأمر تجلى بوضوح في تصريحات واجتماعات اليوم، بعد أيام فقط من استضافة شي جين بينغ لترامب".اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، على مواصلة تمديد معاهدة حسن الجوار والتعاون الودّي بين روسيا والصين.أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا والصين تسعيان جاهدتين لبناء نظام عالمي أكثر ديمقراطية.وقال بوتين، خلال محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في العاصمة بكين: "العملية المعقّدة لتشكيل عالم متعدد الأقطاب قائم على توازن مصالح جميع المشاركين فيه، جارية. ونحن، جنبًا إلى جنب مع أصدقائنا الصينيين، ندافع عن التنوع الثقافي والحضاري واحترام التنمية السيادية للدول، ونسعى جاهدين لبناء نظام عالمي أكثر عدلًا وديمقراطية".ووجّه بوتين دعوة إلى شي جين بينغ، لزيارة روسيا في عام 2027.بوتين يلتقي رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في العاصمة بكين
https://sarabic.ae/20260520/بوتين-روسيا-والصين-تسعيان-لبناء-نظام-عالمي-أكثر-عدلا-1113559857.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/14/1113561321_202:0:2179:1483_1920x0_80_0_0_d3263174dedd4a9446af9e2306407685.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الصين, روسيا
إعلام: بوتين وشي جين يشتركان على إنهاء الهيمنة الأمريكية
أفادت تقارير إعلامية، بأن روسيا والصين تعتزمان توحيد قواهما لإنهاء الهيمنة الأمريكية، والترويح لنظام عالمي متعدد الأقطاب.
وقالت وسائل إعلام غربية: "من اللافت للنظر أن موسكو وبكين توقعان إعلانًا يروج لنظام عالمي متعدد الأقطاب. بالطبع، رغبة البلدين في رفض النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة معروفة جيداً. لكن هذا الأمر تجلى بوضوح في تصريحات واجتماعات اليوم، بعد أيام فقط من استضافة شي جين بينغ لترامب".
بحسب التقارير، فإنه على الرغم من الهدنة التكتيكية بين الولايات المتحدة والصين والرغبة في الاستقرار في الوقت الحالي، إلا أن بكين ستتحدى واشنطن على المدى الطويل.
اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، على مواصلة تمديد معاهدة حسن الجوار والتعاون الودّي بين روسيا والصين.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا والصين تسعيان جاهدتين لبناء نظام عالمي أكثر ديمقراطية.
وقال بوتين، خلال محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في العاصمة بكين: "العملية المعقّدة لتشكيل عالم متعدد الأقطاب قائم على توازن مصالح جميع المشاركين فيه، جارية. ونحن، جنبًا إلى جنب مع أصدقائنا الصينيين، ندافع عن التنوع الثقافي والحضاري واحترام التنمية السيادية للدول، ونسعى جاهدين لبناء نظام عالمي أكثر عدلًا وديمقراطية".
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء إلى "قاعة الشعب الكبرى" في العاصمة الصينية بكين، حيث أجرى محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، وبحثا جوانب العلاقات الثنائية كافة والقضايا الدولية الراهنة.
ووجّه بوتين دعوة إلى شي جين بينغ، لزيارة روسيا في عام 2027.