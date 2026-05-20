https://sarabic.ae/20260520/باحث-في-الشأن-الدولي-تعاظم-الشراكة-الروسية-الصينية-تكرس-التعددية-القطبية--1113577268.html

باحث في الشأن الدولي: تعاظم الشراكة الروسية الصينية تكرس التعددية القطبية

باحث في الشأن الدولي: تعاظم الشراكة الروسية الصينية تكرس التعددية القطبية

سبوتنيك عربي

علّق الباحث الأردني في الشأن الدولي، الدكتور باسم تليلان، على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، والشراكة المتعززة والمشاريع المشتركة بين البلدين،... 20.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-20T10:00+0000

2026-05-20T10:00+0000

2026-05-20T10:00+0000

روسيا

الصين

فلاديمير بوتين

زيارة

تعاون روسي صيني

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/14/1113561321_0:72:2380:1411_1920x0_80_0_0_da984e96ee4aa1d6b5b32c3162335e27.jpg

وقال تليلان، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "العلاقة الروسية الصينية متينة وقديمة، وقد تجاوز عدد اللقاءات بين الرئيسين أكثر من 40 قمة، وإن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية على روسيا أسهمت في تعميق هذه العلاقة الاستراتيجية بشكل كبير، لتتحول إلى شراكة واسعة تشمل التعاون العسكري والتبادل الاقتصادي، إضافة إلى أن روسيا تعتبر المورد الأكبر للطاقة إلى الصين".وأضاف تليلان: "تعاظم الشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية، إضافة إلى صعود قوى دولية أخرى، سيقود في نهاية المطاف إلى تكريس نظام عالمي متعدد الأقطاب".وأكد تليلان أن "زيارة بوتين إلى الصين لا يمكن اعتبارها ردة فعل على الزيارة الأمريكية، لأنها كانت مبرمجة مسبقا، وتتزامن مع الذكرى الـ25 لمعاهدة حسن الجوار والتعاون بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى أن مشروع خط الغاز الضخم "سيبيريا 2"، وآليات التعامل مع التحديات والأسعار، سيكون من الملفات الأساسية المطروحة، نظرا إلى أن المشروع سيؤمن نحو 50 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين".وأوضح أن "تعامل الصين مع روسيا في ملف الطاقة يعكس مستوى عاليا من الثقة بين البلدين، كما يعكس ثقة الرئيس الصيني بالرئيس الروسي"، وأن "الولايات المتحدة تحاول جاهدة إضعاف هذه العلاقة الاستراتيجية، إلا أن زيارة بوتين إلى الصين تؤكد أن الشراكة بين البلدين ما زالت في أوجها".وختم الباحث الأردني في الشأن الدولي بالقول: "ملفا إيران وأوكرانيا سيكونان حاضرين على طاولة البحث، إلى جانب ملف مضيق هرمز، والتنسيق المشترك لمنع استمرار الحرب على إيران".

https://sarabic.ae/20260520/الكرملين-روسيا-والصين-توصلتا-إلى-تفاهم-بشأن-المعايير-الرئيسية-لمشروع-قوة-سيبيريا--2-1113567780.html

https://sarabic.ae/20260520/روسيا-والصين-تصدران-بيانا-مشتركا-عقب-محادثات-بوتين-وشي-جين-بينغ-1113568713.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الصين, فلاديمير بوتين, زيارة, تعاون روسي صيني, تقارير سبوتنيك, حصري