باحث في الشأن الدولي: تعاظم الشراكة الروسية الصينية تكرس التعددية القطبية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260520/باحث-في-الشأن-الدولي-تعاظم-الشراكة-الروسية-الصينية-تكرس-التعددية-القطبية--1113577268.html
باحث في الشأن الدولي: تعاظم الشراكة الروسية الصينية تكرس التعددية القطبية
باحث في الشأن الدولي: تعاظم الشراكة الروسية الصينية تكرس التعددية القطبية
سبوتنيك عربي
علّق الباحث الأردني في الشأن الدولي، الدكتور باسم تليلان، على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، والشراكة المتعززة والمشاريع المشتركة بين البلدين،... 20.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-20T10:00+0000
2026-05-20T10:00+0000
روسيا
الصين
فلاديمير بوتين
زيارة
تعاون روسي صيني
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/14/1113561321_0:72:2380:1411_1920x0_80_0_0_da984e96ee4aa1d6b5b32c3162335e27.jpg
وقال تليلان، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "العلاقة الروسية الصينية متينة وقديمة، وقد تجاوز عدد اللقاءات بين الرئيسين أكثر من 40 قمة، وإن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية على روسيا أسهمت في تعميق هذه العلاقة الاستراتيجية بشكل كبير، لتتحول إلى شراكة واسعة تشمل التعاون العسكري والتبادل الاقتصادي، إضافة إلى أن روسيا تعتبر المورد الأكبر للطاقة إلى الصين".وأضاف تليلان: "تعاظم الشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية، إضافة إلى صعود قوى دولية أخرى، سيقود في نهاية المطاف إلى تكريس نظام عالمي متعدد الأقطاب".وأكد تليلان أن "زيارة بوتين إلى الصين لا يمكن اعتبارها ردة فعل على الزيارة الأمريكية، لأنها كانت مبرمجة مسبقا، وتتزامن مع الذكرى الـ25 لمعاهدة حسن الجوار والتعاون بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى أن مشروع خط الغاز الضخم "سيبيريا 2"، وآليات التعامل مع التحديات والأسعار، سيكون من الملفات الأساسية المطروحة، نظرا إلى أن المشروع سيؤمن نحو 50 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين".وأوضح أن "تعامل الصين مع روسيا في ملف الطاقة يعكس مستوى عاليا من الثقة بين البلدين، كما يعكس ثقة الرئيس الصيني بالرئيس الروسي"، وأن "الولايات المتحدة تحاول جاهدة إضعاف هذه العلاقة الاستراتيجية، إلا أن زيارة بوتين إلى الصين تؤكد أن الشراكة بين البلدين ما زالت في أوجها".وختم الباحث الأردني في الشأن الدولي بالقول: "ملفا إيران وأوكرانيا سيكونان حاضرين على طاولة البحث، إلى جانب ملف مضيق هرمز، والتنسيق المشترك لمنع استمرار الحرب على إيران".
https://sarabic.ae/20260520/الكرملين-روسيا-والصين-توصلتا-إلى-تفاهم-بشأن-المعايير-الرئيسية-لمشروع-قوة-سيبيريا--2-1113567780.html
https://sarabic.ae/20260520/روسيا-والصين-تصدران-بيانا-مشتركا-عقب-محادثات-بوتين-وشي-جين-بينغ-1113568713.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/14/1113561321_202:0:2179:1483_1920x0_80_0_0_d3263174dedd4a9446af9e2306407685.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الصين, فلاديمير بوتين, زيارة, تعاون روسي صيني, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, الصين, فلاديمير بوتين, زيارة, تعاون روسي صيني, تقارير سبوتنيك, حصري

باحث في الشأن الدولي: تعاظم الشراكة الروسية الصينية تكرس التعددية القطبية

10:00 GMT 20.05.2026
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2026
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
علّق الباحث الأردني في الشأن الدولي، الدكتور باسم تليلان، على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، والشراكة المتعززة والمشاريع المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن "حفاوة الاستقبال تعكس حجم الصداقة والود والشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبكين".
وقال تليلان، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "العلاقة الروسية الصينية متينة وقديمة، وقد تجاوز عدد اللقاءات بين الرئيسين أكثر من 40 قمة، وإن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية على روسيا أسهمت في تعميق هذه العلاقة الاستراتيجية بشكل كبير، لتتحول إلى شراكة واسعة تشمل التعاون العسكري والتبادل الاقتصادي، إضافة إلى أن روسيا تعتبر المورد الأكبر للطاقة إلى الصين".

وأشار إلى أن "هناك انسجام كبير في رؤية الزعيمين لطبيعة النظامين الدولي والعالمي، وسعي مشترك نحو عالم متعدد الأقطاب تسوده الحكمة والحوكمة، باعتبارهما من الأعضاء الكبار في مجلس الأمن، ويمتلكان قدرة كبيرة على التأثير الدولي والدبلوماسي وصناعة القرار".

خط أنابيب الغاز الرئيسي قوة سيبيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2026
الكرملين: روسيا والصين توصلتا إلى تفاهم بشأن المعايير الرئيسية لمشروع "قوة سيبيريا -2"
08:03 GMT
وأضاف تليلان: "تعاظم الشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية، إضافة إلى صعود قوى دولية أخرى، سيقود في نهاية المطاف إلى تكريس نظام عالمي متعدد الأقطاب".
ورأى أن "خطاب الزعيمين بشأن النظام العالمي الجديد، وحديث الرئيس الصيني عن الحوكمة، وتأكيد الرئيس الروسي أن هذا العالم الجديد يفضي إلى السلام والأمان والكثير من التقدم وإرساء العدالة، كلها مؤشرات إلى أن المنظومة الدولية الحالية، بما فيها مجلس الأمن، لم تعد قادرة على منع الحروب وسيادة شريعة الغاب، وأن الزعيمين يشيران إلى ضرورة قيام نظام عالمي جديد بمواثيق وآليات مختلفة تتيح مشاركة أوسع وتمنع تغوّل دولة على أخرى".
وأكد تليلان أن "زيارة بوتين إلى الصين لا يمكن اعتبارها ردة فعل على الزيارة الأمريكية، لأنها كانت مبرمجة مسبقا، وتتزامن مع الذكرى الـ25 لمعاهدة حسن الجوار والتعاون بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى أن مشروع خط الغاز الضخم "سيبيريا 2"، وآليات التعامل مع التحديات والأسعار، سيكون من الملفات الأساسية المطروحة، نظرا إلى أن المشروع سيؤمن نحو 50 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى في بكين خلال حفل توقيع وثائق التعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2026
روسيا والصين تصدران بيانا مشتركا عقب محادثات بوتين وشي جين بينغ
08:02 GMT
وأوضح أن "تعامل الصين مع روسيا في ملف الطاقة يعكس مستوى عاليا من الثقة بين البلدين، كما يعكس ثقة الرئيس الصيني بالرئيس الروسي"، وأن "الولايات المتحدة تحاول جاهدة إضعاف هذه العلاقة الاستراتيجية، إلا أن زيارة بوتين إلى الصين تؤكد أن الشراكة بين البلدين ما زالت في أوجها".
وختم الباحث الأردني في الشأن الدولي بالقول: "ملفا إيران وأوكرانيا سيكونان حاضرين على طاولة البحث، إلى جانب ملف مضيق هرمز، والتنسيق المشترك لمنع استمرار الحرب على إيران".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала