تعامد الشمس على "الكعبة" يتزامن مع يوم عرفة لأول مرة منذ 33 عاما

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
تعامد الشمس على "الكعبة" يتزامن مع يوم عرفة لأول مرة منذ 33 عاما
سبوتنيك عربي
يشهد العالم الإسلامي هذا العام ظاهرة فلكية استثنائية بعد تزامن تعامد الشمس فوق "الكعبة المشرفة" مع يوم عرفة، في مشهد نادر يعيد الأنظار إلى الدقة المذهلة للحركة... 20.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-20T15:17+0000
يشهد العالم الإسلامي هذا العام ظاهرة فلكية استثنائية بعد تزامن تعامد الشمس فوق "الكعبة المشرفة" مع يوم عرفة، في مشهد نادر يعيد الأنظار إلى الدقة المذهلة للحركة الفلكية.
وأكدت وسائل إعلام، مساء اليوم الأربعاء، أن الشمس ستتعامد مباشرة فوق الكعبة المشرفة ظهر يوم السابع والعشرين من شهر آيار/مايو الجاري، الموافق التاسع من ذي الحجة 1447 هجريا، وهو يوم "وقفة عرفة"، لتختفي ظلال الأجسام تماما في مكة المكرمة عند لحظة التعامد.
ويُذكر أن ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة تحدث مرتين سنويًا، نتيجة وقوع مكة المكرمة على خط عرض 21.4 درجة شمالا، أثناء الحركة الظاهرية للشمس بين خط الاستواء ومدار السرطان.
ويحدث التعامد عادة في أواخر مايو/أيار ومنتصف يوليو/تموز من كل عام، عندما تصل الشمس إلى أعلى نقطة لها في السماء وذلك بزاوية تقارب 90 درجة وقت أذان الظهر، وهو الأمر الذي يؤدي إلى انعدام ظل الكعبة والأجسام القائمة في محيطها.
في وقت يصادف ظاهرة هذا العام الاستثنائية، تزامنها مع يوم عرفة، وهي مصادفة فلكية نادرة لم تحدث منذ العام 1993، بسبب الفارق بين السنة القمرية والسنة الشمسية، إذ تحتاج الدورة القمرية إلى نحو 33 عاما حتى تعود للتوافق مع التواريخ الشمسية نفسها.
وتعد هذه الظاهرة وسيلة دقيقة لتحديد اتجاه القبلة في مختلف أنحاء العالم، حيث يمكن الاستفادة من لحظة التعامد عبر توجيه أي جسم عمودي نحو الشمس لتحديد اتجاه الكعبة بدقة كبيرة.
