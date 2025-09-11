فجر الجمعة...سماء مكة تشهد ظاهرة فلكية مهيبة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250911/فجر-الجمعةسماء-مكة-تشهد-ظاهرة-فلكية-مهيبة--1104753537.html
فجر الجمعة...سماء مكة تشهد ظاهرة فلكية مهيبة
فجر الجمعة...سماء مكة تشهد ظاهرة فلكية مهيبة
سبوتنيك عربي
تشهد سماء مكة المكرمة غربي السعودية، فجر يوم الجمعة، ظاهرة فلكية مميزة، حيث يتعامد القمر الأحدب المتناقص مع الكعبة المشرفة، في مشهد يجمع بين الدقة العلمية... 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T14:47+0000
2025-09-11T14:47+0000
الكعبة
القمر
السعودية
الفلك
علم الفلك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/13/1078282222_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f0813f5673f0bb31b6bca7c0d43c8ef9.jpg
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية في جدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن ظاهرة التعامد، "تعد إحدى الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجرام السماوية بما فيها القمر ما يجعل تحديد موقعه دقيقًا جدًا، ويمكن الاستفادة من هذه الظاهرة في تحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم". وأضاف أبو زاهرة:وكان العالم شهد خسوفا كليا للقمر يعرف بـ"قمر الدم"، يوم الأحد الماضي، وهو ظاهرة فلكية يتحول فيها القمر إلى اللون الأحمر الداكن.وأوضح عالم الفيزياء الفلكية في جامعة بلفاست، رايان ميليغان، أن اللون الأحمر ينتج عن انعكاس وتشتت أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض، حيث تتشتت الأطوال الموجية الزرقاء بسهولة أكبر، بينما تمر الأطوال الموجية الحمراء لتُضفي على القمر لونه الدموي المميز.ويعد هذا الخسوف الكلي الثاني هذا العام بعد خسوف مارس/آذار 2025، ويمهد الطريق لكسوف شمسي كلي مرتقب في 12 أغسطس/آب 2026، وهو الأول في أوروبا منذ 2006، حيث سيكون مرئيا بالكامل في إسبانيا وأيسلندا، وبشكل جزئي في دول أخرى.
https://sarabic.ae/20250907/عدسة-سبوتنيك-ترصد-ظاهرة-خسوف-القمر-الكلي-والقمر-الوردي-العملاق-فوق-سماء-الإمارات--1104600516.html
https://sarabic.ae/20250820/هل-نشهد-هذا-الصيف-القمرين-الأسود-والأزرق؟-علماء-روس-يوضحون-حقائق-مهمة-1103961262.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/13/1078282222_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8b05f5d9d7e56f108cc1db6fa569893b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الكعبة, القمر, السعودية, الفلك, علم الفلك
الكعبة, القمر, السعودية, الفلك, علم الفلك

فجر الجمعة...سماء مكة تشهد ظاهرة فلكية مهيبة

14:47 GMT 11.09.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIالكعبة المشرفة - موسم الحج 2023
الكعبة المشرفة - موسم الحج 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
تشهد سماء مكة المكرمة غربي السعودية، فجر يوم الجمعة، ظاهرة فلكية مميزة، حيث يتعامد القمر الأحدب المتناقص مع الكعبة المشرفة، في مشهد يجمع بين الدقة العلمية وروعة المنظر، ويبرز التناغم بين حركة الأجرام السماوية والمواقع على سطح الأرض.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية في جدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن ظاهرة التعامد، "تعد إحدى الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجرام السماوية بما فيها القمر ما يجعل تحديد موقعه دقيقًا جدًا، ويمكن الاستفادة من هذه الظاهرة في تحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم". وأضاف أبو زاهرة:

يشكل هذا الحدث فرصة فريدة للزوار والمصلين لمشاهدة القمر في منظر نادر وجميل، فيما يمثل للفلكيين اختبارًا عمليًا للنماذج الفلكية، إذ يمكنهم مقارنة التوقعات النظرية بالمشاهدات الفعلية، وتحليل الزوايا والارتفاعات للتحقق من مدى دقة الحسابات.

عدسة سبوتنيك ترصد ظاهرة خسوف القمر الكلي والقمر الوردي العملاق فوق سماء دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
عدسة "سبوتنيك" ترصد ظاهرة خسوف القمر الكلي والقمر الوردي العملاق فوق سماء الإمارات
7 سبتمبر, 18:43 GMT
وكان العالم شهد خسوفا كليا للقمر يعرف بـ"قمر الدم"، يوم الأحد الماضي، وهو ظاهرة فلكية يتحول فيها القمر إلى اللون الأحمر الداكن.

يحدث "قمر الدم" عندما تتموضع الشمس والأرض والقمر على خط واحد، مع القمر في طور البدر، حيث يحجب ظل الأرض أشعة الشمس عن القمر، مما يؤدي إلى تحول لونه تدريجيا من الأبيض اللامع إلى الأحمر.

سبوتنيك ترصد شروق القمر العملاق في سماء سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
هل نشهد هذا الصيف القمرين الأسود والأزرق؟... علماء روس يوضحون حقائق مهمة
20 أغسطس, 14:33 GMT
وأوضح عالم الفيزياء الفلكية في جامعة بلفاست، رايان ميليغان، أن اللون الأحمر ينتج عن انعكاس وتشتت أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض، حيث تتشتت الأطوال الموجية الزرقاء بسهولة أكبر، بينما تمر الأطوال الموجية الحمراء لتُضفي على القمر لونه الدموي المميز.
ويعد هذا الخسوف الكلي الثاني هذا العام بعد خسوف مارس/آذار 2025، ويمهد الطريق لكسوف شمسي كلي مرتقب في 12 أغسطس/آب 2026، وهو الأول في أوروبا منذ 2006، حيث سيكون مرئيا بالكامل في إسبانيا وأيسلندا، وبشكل جزئي في دول أخرى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала