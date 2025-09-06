مواعيد خسوف القمر المرتقب في الدول العربية
© AP Photo / Ringo H.W. Chiuخسوف القمر، القمر الدموي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 15 مايو 2022
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
تابعنا عبر
يشهد العالم العربي، مساء غد الأحد، خسوفا للقمر في ظاهرة فلكية يرصدها عشاق الفضاء والفلك، حيث سيتمكنون من رؤية ما يُسمى بـ"قمر الدم" خلال خسوف كلي للقمر يُرصد بشكل رئيسي في آسيا.
وأفاد مركز الفلك الدولي في الإمارات، اليوم السبت، بأنه "سيقوم ببث حي ومباشر للخسوف الكلي المرتقب، حيث يمكن مشاهدة هذا الخسوف بالكامل من معظم قارتي آسيا وأستراليا، ويمكن رؤية أجزاء منه من قارتي أفريقيا وأوروبا".
بث مباشر لخسوف القمر من أبوظبي— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) September 6, 2025
المهندس محمد شوكت عودة
مدير مركز الفلك الدولي
سيقوم مركز الفلك الدولي بمشيئة الله ببث حي ومباشر لخسوف القمر الكلي الذي ستشهده سماء المنطقة مساء يوم الأحد 07 سبتمبر 2025م، حيث يمكن مشاهدة هذا الخسوف بالكامل من معظم قارتي آسيا وأستراليا، ويمكن رؤية… pic.twitter.com/JTki8Kzspr
ونشر المركز على حسابه في "إكس"، اليوم السبت، أنه "بالنسبة لشرق العالم العربي، سيشرق القمر قبل بداية الخسوف، في حين أنه سيشرق من وسط العالم العربي وهو في المراحل الأولى من خسوف القمر، أما من غرب العالم العربي فسيشرق القمر وهو في المراحل الأخيرة من الخسوف".
20 أغسطس, 03:09 GMT
ويشار إلى أن هذه الظاهرة التي تُلوّن قمر الأرض باللون الأحمر، تحدث عندما تكون الشمس والأرض والقمر على خط واحد تماما بهذا الترتيب، وعندما يكون القمر في طور البدر.
وأوضح المركز أنه "وفي العادة لا يختفي القمر أثناء الخسوف الكلي بسبب نفاذ أشعة الشمس من خلال الغلاف الجوي الأرضي وانكسارها باتجاه القمر فيكتسي القمر حينها بألوان زاهية مثل الأصفر أو البرتقالي أو الأحمر، و يعتبر لون القمر وقت الخسوف الكلي مؤشرا على مدى نقاء الغلاف الجوي الأرضي".
ونشر مركز الفلك الدولي صورة توضح مواعيد الخسوف بالنسبة لبعض المدن العربية.