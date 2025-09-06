https://sarabic.ae/20250906/مواعيد-خسوف-القمر-المرتقب-في-الدول-العربية-1104581751.html

مواعيد خسوف القمر المرتقب في الدول العربية

مواعيد خسوف القمر المرتقب في الدول العربية

يشهد العالم العربي، مساء غد الأحد، خسوفا للقمر في ظاهرة فلكية يرصدها عشاق الفضاء والفلك، حيث سيتمكنون من رؤية ما يُسمى بـ"قمر الدم" خلال خسوف كلي للقمر يُرصد... 06.09.2025, سبوتنيك عربي

وأفاد مركز الفلك الدولي في الإمارات، اليوم السبت، بأنه "سيقوم ببث حي ومباشر للخسوف الكلي المرتقب، حيث يمكن مشاهدة هذا الخسوف بالكامل من معظم قارتي آسيا وأستراليا، ويمكن رؤية أجزاء منه من قارتي أفريقيا وأوروبا".ونشر المركز على حسابه في "إكس"، اليوم السبت، أنه "بالنسبة لشرق العالم العربي، سيشرق القمر قبل بداية الخسوف، في حين أنه سيشرق من وسط العالم العربي وهو في المراحل الأولى من خسوف القمر، أما من غرب العالم العربي فسيشرق القمر وهو في المراحل الأخيرة من الخسوف".ويشار إلى أن هذه الظاهرة التي تُلوّن قمر الأرض باللون الأحمر، تحدث عندما تكون الشمس والأرض والقمر على خط واحد تماما بهذا الترتيب، وعندما يكون القمر في طور البدر.وأوضح المركز أنه "وفي العادة لا يختفي القمر أثناء الخسوف الكلي بسبب نفاذ أشعة الشمس من خلال الغلاف الجوي الأرضي وانكسارها باتجاه القمر فيكتسي القمر حينها بألوان زاهية مثل الأصفر أو البرتقالي أو الأحمر، و يعتبر لون القمر وقت الخسوف الكلي مؤشرا على مدى نقاء الغلاف الجوي الأرضي".ونشر مركز الفلك الدولي صورة توضح مواعيد الخسوف بالنسبة لبعض المدن العربية.

