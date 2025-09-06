مواعيد خسوف القمر المرتقب في الدول العربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250906/مواعيد-خسوف-القمر-المرتقب-في-الدول-العربية-1104581751.html
مواعيد خسوف القمر المرتقب في الدول العربية
مواعيد خسوف القمر المرتقب في الدول العربية
سبوتنيك عربي
يشهد العالم العربي، مساء غد الأحد، خسوفا للقمر في ظاهرة فلكية يرصدها عشاق الفضاء والفلك، حيث سيتمكنون من رؤية ما يُسمى بـ"قمر الدم" خلال خسوف كلي للقمر يُرصد... 06.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-06T20:06+0000
2025-09-06T20:06+0000
مجتمع
القمر
أخبار الإمارات العربية المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/10/1062288053_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d5e01838aeab12fc5c9cd73247a86039.jpg
وأفاد مركز الفلك الدولي في الإمارات، اليوم السبت، بأنه "سيقوم ببث حي ومباشر للخسوف الكلي المرتقب، حيث يمكن مشاهدة هذا الخسوف بالكامل من معظم قارتي آسيا وأستراليا، ويمكن رؤية أجزاء منه من قارتي أفريقيا وأوروبا".ونشر المركز على حسابه في "إكس"، اليوم السبت، أنه "بالنسبة لشرق العالم العربي، سيشرق القمر قبل بداية الخسوف، في حين أنه سيشرق من وسط العالم العربي وهو في المراحل الأولى من خسوف القمر، أما من غرب العالم العربي فسيشرق القمر وهو في المراحل الأخيرة من الخسوف".ويشار إلى أن هذه الظاهرة التي تُلوّن قمر الأرض باللون الأحمر، تحدث عندما تكون الشمس والأرض والقمر على خط واحد تماما بهذا الترتيب، وعندما يكون القمر في طور البدر.وأوضح المركز أنه "وفي العادة لا يختفي القمر أثناء الخسوف الكلي بسبب نفاذ أشعة الشمس من خلال الغلاف الجوي الأرضي وانكسارها باتجاه القمر فيكتسي القمر حينها بألوان زاهية مثل الأصفر أو البرتقالي أو الأحمر، و يعتبر لون القمر وقت الخسوف الكلي مؤشرا على مدى نقاء الغلاف الجوي الأرضي".ونشر مركز الفلك الدولي صورة توضح مواعيد الخسوف بالنسبة لبعض المدن العربية.
https://sarabic.ae/20250820/ناسا-تلسكوب-جيمس-ويب-الفضائي-يكتشف-القمر-التاسع-والعشرين-لكوكب-أورانوس-1103937614.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/10/1062288053_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e2c2a8b8bfa5203a85e5cff01047fe77.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
القمر, أخبار الإمارات العربية المتحدة
القمر, أخبار الإمارات العربية المتحدة

مواعيد خسوف القمر المرتقب في الدول العربية

20:06 GMT 06.09.2025
© AP Photo / Ringo H.W. Chiuخسوف القمر، القمر الدموي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 15 مايو 2022
خسوف القمر، القمر الدموي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 15 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
تابعنا عبر
يشهد العالم العربي، مساء غد الأحد، خسوفا للقمر في ظاهرة فلكية يرصدها عشاق الفضاء والفلك، حيث سيتمكنون من رؤية ما يُسمى بـ"قمر الدم" خلال خسوف كلي للقمر يُرصد بشكل رئيسي في آسيا.
وأفاد مركز الفلك الدولي في الإمارات، اليوم السبت، بأنه "سيقوم ببث حي ومباشر للخسوف الكلي المرتقب، حيث يمكن مشاهدة هذا الخسوف بالكامل من معظم قارتي آسيا وأستراليا، ويمكن رؤية أجزاء منه من قارتي أفريقيا وأوروبا".
ونشر المركز على حسابه في "إكس"، اليوم السبت، أنه "بالنسبة لشرق العالم العربي، سيشرق القمر قبل بداية الخسوف، في حين أنه سيشرق من وسط العالم العربي وهو في المراحل الأولى من خسوف القمر، أما من غرب العالم العربي فسيشرق القمر وهو في المراحل الأخيرة من الخسوف".
تلسكوب هابل الفضائي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
ناسا: تلسكوب جيمس ويب الفضائي يكتشف القمر التاسع والعشرين لكوكب أورانوس
20 أغسطس, 03:09 GMT
ويشار إلى أن هذه الظاهرة التي تُلوّن قمر الأرض باللون الأحمر، تحدث عندما تكون الشمس والأرض والقمر على خط واحد تماما بهذا الترتيب، وعندما يكون القمر في طور البدر.
وأوضح المركز أنه "وفي العادة لا يختفي القمر أثناء الخسوف الكلي بسبب نفاذ أشعة الشمس من خلال الغلاف الجوي الأرضي وانكسارها باتجاه القمر فيكتسي القمر حينها بألوان زاهية مثل الأصفر أو البرتقالي أو الأحمر، و يعتبر لون القمر وقت الخسوف الكلي مؤشرا على مدى نقاء الغلاف الجوي الأرضي".
ونشر مركز الفلك الدولي صورة توضح مواعيد الخسوف بالنسبة لبعض المدن العربية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала