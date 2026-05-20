خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": قرار التوطين البنكي المسبق يعيد هندسة منظومة التجارة الخارجية في الجزائر

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": قرار التوطين البنكي المسبق يعيد هندسة منظومة التجارة الخارجية في الجزائر
رأى الخبير الاقتصادي الجزائري محمد سليماني، أن "قرار بنك الجزائر بفرض التوطين البنكي المسبق قبل شحن السلع يشكل تحولًا نوعيًا في فلسفة تسيير التجارة الخارجية،... 20.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال سليماني في حديث خاص لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "لهذه الخطوة دوافع وخلفيات عميقة تأتي في ظل معطيات رقمية مقلقة، إذ تتجاوز فاتورة الاستيراد في الجزائر سنويًا عتبة 45 إلى 50 مليار دولار، وهو رقم يضغط بشكل مباشر على احتياطات الصرف، التي تُعدّ صمام أمان الاقتصاد الوطني".
رأى الخبير الاقتصادي الجزائري محمد سليماني، أن "قرار بنك الجزائر بفرض التوطين البنكي المسبق قبل شحن السلع يشكل تحولًا نوعيًا في فلسفة تسيير التجارة الخارجية، وانتقالًا من الرقابة اللاحقة إلى الرقابة الاستباقية، في سياق اقتصادي يتسم بحساسية عالية تجاه نزيف العملة الصعبة وتضخم فاتورة الاستيراد".
وقال سليماني في حديث خاص لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "لهذه الخطوة دوافع وخلفيات عميقة تأتي في ظل معطيات رقمية مقلقة، إذ تتجاوز فاتورة الاستيراد في الجزائر سنويًا عتبة 45 إلى 50 مليار دولار، وهو رقم يضغط بشكل مباشر على احتياطات الصرف، التي تُعدّ صمام أمان الاقتصاد الوطني".

وأضاف: "في المقابل، تسجل تقارير الرقابة المالية وجود انحرافات كبيرة في الفوترة، سواء عبر تضخيم فواتير الاستيراد لتهريب العملة الصعبة أو تقليص فواتير التصدير لإبقاء عائدات خارج القنوات الرسمية".

وبحسب الخبير الاقتصادي الجزائري، هذا الوضع أوجد ما يمكن وصفه بـ"اقتصاد الظل التجاري الخارجي"، حيث تتحول بعض العمليات التجارية إلى قنوات موازية لتحويل الأموال بطرق ملتوية، وهو ما دفع السلطات إلى تشديد القبضة الرقابية. وبالتالي، فإن فرض التوطين البنكي المسبق قبل الشحن يهدف إلى إغلاق الثغرة الزمنية بين إبرام الصفقة وشحن البضائع، وهي الفترة التي كانت تُستغل للتلاعب.

وأشار سليماني إلى أن "تعزيز التتبع المالي المسبق لكل عملية استيراد، يهدف إلى إعادة ضبط ميزان المدفوعات عبر تقليص التحويلات غير المبررة مع تحسين جودة البيانات الإحصائية للتجارة الخارجية، ما يسمح بصياغة سياسات اقتصادية أكثر دقة".

وتابع: "على المدى القصير، قد يُوجد القرار نوعًا من الضغط على المتعاملين الاقتصاديين، خاصة المستوردين، نتيجة إطالة آجال تنفيذ العمليات التجارية بسبب الإجراءات البنكية المسبقة وارتفاع التكاليف الإدارية واللوجستية، مع احتمال حدوث اضطرابات مؤقتة في سلاسل التموين لبعض المواد، لكن على المدى المتوسط والطويل، تبدو الانعكاسات أكثر إيجابية وإستراتيجية، حيث يُتوقع تقليص فاتورة الاستيراد بشكل فعلي عبر القضاء على الواردات الوهمية أو المضخمة، وحماية احتياطات الصرف التي تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات دون إهمال تعزيز الشفافية المالية وتحسين مناخ الأعمال ودعم الإنتاج الوطني عبر الحد من المنافسة غير العادلة للسلع المستوردة بأسعار مشوّهة".
وحول إمكانية أن يحدّ القرار من تبييض الأموال، قال الخبير الاقتصادي الجزائري: "التوطين البنكي المسبق يمثل أداة قوية في تجفيف منابع تبييض الأموال عبر التجارة الخارجية، وفرض تطابق زمني ومادي بين العملية التجارية والتحويل المالي، كما أن إجبار المتعاملين على المرور عبر القنوات الرسمية، غير أن فعاليته تبقى مشروطة برقمنة النظام البنكي والجمارك وربط قواعد البيانات، وتعزيز قدرات الرقابة والتحليل المالي مع تعاون دولي لتتبع المعاملات العابرة للحدود".

وأردف سليماني: "التحدي الحقيقي الذي يواجه السلطات يتمثل في تحقيق التوازن بين صرامة الرقابة لحماية الاقتصاد، ومرونة الإجراءات لضمان انسيابية التجارة، فالإفراط في القيود قد يدفع بعض المتعاملين إلى اللجوء إلى السوق الموازية، في حين أن التراخي يعيد إنتاج نفس الاختلالات السابقة، ومن هنا، فإن نجاح القرار مرهون بقدرته على أن يكون أداة تنظيم لا عائقًا بيروقراطيًا".

وختم سليماني بالقول: "قرار التوطين البنكي المسبق ليس مجرد إجراء تقني، بل هو جزء من إعادة هندسة عميقة لمنظومة التجارة الخارجية في الجزائر، فهو يعكس إرادة سياسية لفرض الانضباط المالي، وبناء اقتصاد أكثر شفافية، وإذا تم تطبيقه بمرونة وفعالية، فإنه قد يشكّل نقطة تحول حقيقية نحو اقتصاد أقل تبعية للاستيراد وأكثر سيادة على موارده المالية".
