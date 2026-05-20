خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": قرار التوطين البنكي المسبق يعيد هندسة منظومة التجارة الخارجية في الجزائر

سبوتنيك عربي

رأى الخبير الاقتصادي الجزائري محمد سليماني، أن "قرار بنك الجزائر بفرض التوطين البنكي المسبق قبل شحن السلع يشكل تحولًا نوعيًا في فلسفة تسيير التجارة الخارجية،... 20.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-20T11:36+0000

وقال سليماني في حديث خاص لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "لهذه الخطوة دوافع وخلفيات عميقة تأتي في ظل معطيات رقمية مقلقة، إذ تتجاوز فاتورة الاستيراد في الجزائر سنويًا عتبة 45 إلى 50 مليار دولار، وهو رقم يضغط بشكل مباشر على احتياطات الصرف، التي تُعدّ صمام أمان الاقتصاد الوطني".وبحسب الخبير الاقتصادي الجزائري، هذا الوضع أوجد ما يمكن وصفه بـ"اقتصاد الظل التجاري الخارجي"، حيث تتحول بعض العمليات التجارية إلى قنوات موازية لتحويل الأموال بطرق ملتوية، وهو ما دفع السلطات إلى تشديد القبضة الرقابية. وبالتالي، فإن فرض التوطين البنكي المسبق قبل الشحن يهدف إلى إغلاق الثغرة الزمنية بين إبرام الصفقة وشحن البضائع، وهي الفترة التي كانت تُستغل للتلاعب.وتابع: "على المدى القصير، قد يُوجد القرار نوعًا من الضغط على المتعاملين الاقتصاديين، خاصة المستوردين، نتيجة إطالة آجال تنفيذ العمليات التجارية بسبب الإجراءات البنكية المسبقة وارتفاع التكاليف الإدارية واللوجستية، مع احتمال حدوث اضطرابات مؤقتة في سلاسل التموين لبعض المواد، لكن على المدى المتوسط والطويل، تبدو الانعكاسات أكثر إيجابية وإستراتيجية، حيث يُتوقع تقليص فاتورة الاستيراد بشكل فعلي عبر القضاء على الواردات الوهمية أو المضخمة، وحماية احتياطات الصرف التي تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات دون إهمال تعزيز الشفافية المالية وتحسين مناخ الأعمال ودعم الإنتاج الوطني عبر الحد من المنافسة غير العادلة للسلع المستوردة بأسعار مشوّهة".وحول إمكانية أن يحدّ القرار من تبييض الأموال، قال الخبير الاقتصادي الجزائري: "التوطين البنكي المسبق يمثل أداة قوية في تجفيف منابع تبييض الأموال عبر التجارة الخارجية، وفرض تطابق زمني ومادي بين العملية التجارية والتحويل المالي، كما أن إجبار المتعاملين على المرور عبر القنوات الرسمية، غير أن فعاليته تبقى مشروطة برقمنة النظام البنكي والجمارك وربط قواعد البيانات، وتعزيز قدرات الرقابة والتحليل المالي مع تعاون دولي لتتبع المعاملات العابرة للحدود".وختم سليماني بالقول: "قرار التوطين البنكي المسبق ليس مجرد إجراء تقني، بل هو جزء من إعادة هندسة عميقة لمنظومة التجارة الخارجية في الجزائر، فهو يعكس إرادة سياسية لفرض الانضباط المالي، وبناء اقتصاد أكثر شفافية، وإذا تم تطبيقه بمرونة وفعالية، فإنه قد يشكّل نقطة تحول حقيقية نحو اقتصاد أقل تبعية للاستيراد وأكثر سيادة على موارده المالية".

جهيدة رمضاني

