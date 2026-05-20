دراسة جديدة: الحشرات قد تشعر بالألم و"تفكر" بطرق معقدة
كشفت دراسة حديثة أن الفكرة الشائعة التي تصف الحشرات بأنها كائنات آلية بلا إحساس أو إدراك لم تعد صالحة علميا. 20.05.2026, سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن الفكرة الشائعة التي تصف الحشرات بأنها كائنات آلية بلا إحساس أو إدراك لم تعد صالحة علميا.
ونشرت مجلة علمية، اليوم الأربعاء، دراسة جديدة أشارت إلى الأدلة المتزايدة إلى أن الحشرات قد تكون قادرة على الشعور بالألم واتخاذ قرارات معقدة.
وأفادت الدراسة بأن "بعض الحشرات مثل الصراصير قد تظهر سلوكا يُفسر على أنه استجابة للألم"، في وقت لاحظ الباحثون أنها "تركز اهتمامها على الجزء المصاب، وتقوم بحركات تشبه ما تفعله الحيوانات الأعلى تطوراً عند تعرضها للأذى، مثل لعق المنطقة المصابة أو لمسها بشكل متكرر".
وأكد أحد الباحثين أن "هذه السلوكيات لا تبدو مجرد ردود فعل عشوائية أو اضطرابات عصبية، بل تشير إلى توجيه انتباه الحشرة نحو موضع الألم، وهو ما يعزز فرضية وجود تجربة حسية حقيقية".
وأشار توماس وايت، اختصاصي علم الحشرات في جامعة سيدني، إلى "إنها ليست مجرد آلات، بل تمتلك قدرة كبيرة على التعلم واتخاذ قرارات معقدة وموازنة الخيارات".
ويذكر أن دراسات أخرى من جامعة كوين ماري في لندن وجامعة سيدني، قد أفادت بأن بعض الحشرات مثل النحل قادرة على اتخاذ قرارات مبنية على المكافأة والحالة السلوكية، وقد تُظهر ما يشبه الاستجابات "التفاؤلية" أو "التشاؤمية" بحسب الظروف البيئية.
أظهرت أبحاث علمية منشورة أخرى أن "ذباب الفاكهة يمكن أن يطوّر استجابات طويلة الأمد بعد التعرض لإصابات جسدية، وهو ما يشبه في بعض جوانبه آليات الألم المزمن".
