https://sarabic.ae/20260116/دراسة-5-دقائق-من-المشي-يوميا-تقلل-خطر-الوفاة-المبكرة-1109316018.html
دراسة: 5 دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دراسة: 5 دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
سبوتنيك عربي
أفادت دراسة حديثة بأن إضافة خمس دقائق فقط من النشاط البدني إلى الروتين اليومي قد تسهم في خفض خطر الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى 10%، حتى لدى الأشخاص الذين يتبعون... 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T17:30+0000
2026-01-16T17:30+0000
2026-01-16T17:30+0000
مجتمع
السويد
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104312/80/1043128047_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_9eb93ec14b922214af5f8e8e6ebdae8e.jpg
واعتمدت الدراسة، المنشورة بمجلة "The Lancet"، على تحليل بيانات أكثر من 135 ألف بالغ من النرويج والسويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بمتوسط أعمار يقارب 63 عامًا، حيث جرى تتبع مستويات نشاطهم البدني باستخدام أجهزة قياس التسارع، بحسب صحيفة الـ"غارديان".وقال الباحثون في الدراسة: إن «هذا التغيير الذي يستغرق 30 دقيقة يبدو قابلًا للتطبيق في الحياة الواقعية، ويؤكد الأثر الكبير للأهداف السلوكية الواقعية والقابلة للتحقيق على صحة السكان».وأشار الباحثون إلى أن الدراسة تركز على البالغين فوق سن الأربعين، وهي قائمة على الملاحظة، ما يعني أن عوامل أخرى قد تشارك جزئيًا في تقليل معدلات الوفاة، وليس النشاط البدني وحده. من جانبهم، رحب خبراء بالنتائج، إذ قال البروفيسور أيدن دوهرتي من جامعة أكسفورد إن الدراسة «تمثل نقلة نوعية مقارنة بالبيانات السابقة، وتؤكد أن زيادة النشاط المعتدل بخمس دقائق يوميًا قد تمنع نحو 10% من حالات الوفاة المبكرة». كما توصلت دراسة موازية لخبراء من جامعة سيدني إلى أن دمج تغييرات بسيطة متعددة، مثل إضافة 1.6 دقيقة من النشاط البدني يوميًا، و15 دقيقة إضافية من النوم، ونصف حصة إضافية من الخضراوات، يمكن أن يقلل خطر الوفاة المبكرة بنسبة لا تقل عن 10%.
https://sarabic.ae/20251122/دراسة-تكشف-عن-تمرين-رياضي-يتفوق-على-المشي-والتمارين-الأخرى-في-تحسين-جودة-النوم-1107398302.html
https://sarabic.ae/20250920/هل-أصبح-المشي-والركض-مصدرا-نظيفا-للطاقة--1105073605.html
https://sarabic.ae/20250724/دراسة-تكشف-فوائد-المشي-7000-خطوة-يوميا-1102994375.html
السويد
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104312/80/1043128047_106:0:1814:1281_1920x0_80_0_0_4db5cb3f5f8245309eed352fe15fdd32.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السويد, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
السويد, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
دراسة: 5 دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
أفادت دراسة حديثة بأن إضافة خمس دقائق فقط من النشاط البدني إلى الروتين اليومي قد تسهم في خفض خطر الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى 10%، حتى لدى الأشخاص الذين يتبعون نمط حياة خامل.
واعتمدت الدراسة، المنشورة بمجلة "The Lancet"، على تحليل بيانات أكثر من 135 ألف بالغ من النرويج والسويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بمتوسط أعمار يقارب 63 عامًا، حيث جرى تتبع مستويات نشاطهم البدني باستخدام أجهزة قياس التسارع، بحسب صحيفة
الـ"غارديان".
22 نوفمبر 2025, 13:53 GMT
وأظهرت النتائج أن ممارسة دقيقتين يوميًا من التمارين متوسطة الشدة يمكن أن تقلل خطر الوفاة بنسبة 6%، في حين أن تقليص وقت الجلوس بمقدار 30 دقيقة يوميًا قد يمنع نحو 7% من الوفيات على مستوى العالم.
وقال الباحثون في الدراسة: إن «هذا التغيير الذي يستغرق 30 دقيقة يبدو قابلًا للتطبيق في الحياة الواقعية، ويؤكد الأثر الكبير للأهداف السلوكية الواقعية والقابلة للتحقيق على صحة السكان».
20 سبتمبر 2025, 17:45 GMT
ووفقًا للدراسة، يسهم الخمول البدني في ما لا يقل عن 9% من الوفيات عالميًا، مع ترجيحات بأن تكون النسبة الفعلية أعلى. كما بينت النتائج أن تشجيع من يجلسون أكثر من 11 ساعة يوميًا على الحركة لمدة نصف ساعة فقط يقلل المخاطر بنحو 10%، بينما تؤدي زيادة النشاط إلى ساعة يوميًا إلى خفضها بنسبة تصل إلى 25%.
وأشار الباحثون إلى أن الدراسة تركز على البالغين فوق سن الأربعين، وهي قائمة على الملاحظة، ما يعني أن عوامل أخرى قد تشارك جزئيًا في تقليل معدلات الوفاة، وليس النشاط البدني
وحده.
من جانبهم، رحب خبراء بالنتائج، إذ قال البروفيسور أيدن دوهرتي من جامعة أكسفورد إن الدراسة «تمثل نقلة نوعية مقارنة بالبيانات السابقة، وتؤكد أن زيادة النشاط المعتدل
بخمس دقائق يوميًا قد تمنع نحو 10% من حالات الوفاة المبكرة».
كما توصلت دراسة موازية لخبراء من جامعة سيدني إلى أن دمج تغييرات بسيطة متعددة، مثل إضافة 1.6 دقيقة من النشاط البدني يوميًا، و15 دقيقة إضافية من النوم، ونصف حصة إضافية من الخضراوات، يمكن أن يقلل خطر الوفاة المبكرة بنسبة لا تقل عن 10%.