لماذا العيون الخضراء هي الأندر في العالم؟
لطالما ارتبطت العيون الخضراء بالغموض، لكن ندرتها لا تقتصر على جمالها فحسب، بل هي نتاج توازن جيني دقيق، يتشكل بفعل التصبغ والضوء والوراثة.
16:48 GMT 20.05.2026 (تم التحديث: 16:50 GMT 20.05.2026)
يُعتقد أن جميع البشر كانوا يمتلكون عيونًا بنية اللون قبل حوالي 10,000 عام. ثم، أدت طفرة جينية عشوائية إلى انخفاض إنتاج الميلانين في القزحية. هذا التغيير البيولوجي البسيط فتح المجال أمام مجموعة ألوان العيون الفاتحة التي نراها اليوم.
من بين كل هذه الألوان، تبقى العيون الخضراء هي الأندر. فبحسب الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، لا توجد إلا لدى نحو 2% من سكان العالم. في الولايات المتحدة، ترتفع النسبة قليلاً لتصل إلى نحو 9%، لكن العيون الخضراء لا تزال نادرة في معظم المجتمعات البشرية، حسب ما ذكرته قناة "آر تي" نقلا عن موقع "IFLScience".
لفترة طويلة، اعتقد العلماء أن لون العين يتحكم فيه جين واحد، لكن العلم الحديث أثبت أن الحقيقة أكثر تعقيدًا بكثير. لا يتحدد لون العين بمفتاح واحد بسيط، بل بتفاعل عشرات الجينات.
ويُعدّ الميلانين، الصبغة المسؤولة عن لون القزحية، محور هذه العملية. فكلما زاد إنتاج القزحية للميلانين، ازداد لون العين قتامةً، والعكس صحيح.
كما يلعب جين مهم يُسمى OCA2 دورًا رئيسيًا في تحديد لون العين، وهو المسؤول عن إنتاج الميلانين البني الداكن. بينما يُمكن لجين آخر، يُسمى HERC2، أن يُقلل من نشاط OCA2، ما يسمح بظهور ألوان أفتح للعين.
وتُسهم هذه الجينات مجتمعةً في تكوين طيف واسع من درجات ألوان العيون. ما يجعل العيون الخضراء مثيرة للاهتمام بشكل خاص هو أنها لا تحتوي في الواقع على صبغة خضراء، بل ينشأ لونها من مزيج نادر من كمية ضئيلة من الصبغة البنية، والليبكروم الأصفر، وطريقة تشتت الضوء عبر القزحية.
تتشكل العيون الزرقاء بطريقة مشابهة، ولكن بدون الليبوكروم الأصفر. أما في العيون الخضراء، فإن وجود كل من الصبغة البنية والدرجات الصفراء يُحدث تفاعلًا فريدًا مع الضوء، مُنتجًا اللون الأخضر الذي نعرفه.
لهذا السبب تُعدّ العيون الخضراء نادرةً للغاية: فهي تتطلب تركيبة جينية دقيقة جدًا. يجب أن تتوافر فيها الكمية المناسبة من الصبغة البنية، ووجود صبغة الليبوكروم الصفراء، وتأثير تشتيت الضوء الصحيح.
وحتى مع ذلك، لا توجد عينان خضراوان متطابقتان تمامًا. فكل قزحية تحتوي على مزيجها الخاص من الظلال والخطوط والبقع والأنماط. إنها فريدة لدرجة أن حتى التوائم المتطابقة لا تستطيع خداع أجهزة فحص القزحية. إذن، العيون الخضراء نادرة ليس بسبب جين واحد بسيط، بل بسبب مزيج استثنائي من الجينات والصبغة والضوء. ففي كل قزحية خضراء، تترك الطبيعة بصمةً جميلةً ومعقدةً يستحيل تكرارها.