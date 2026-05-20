لماذا العيون الخضراء هي الأندر في العالم؟

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
لماذا العيون الخضراء هي الأندر في العالم؟
لماذا العيون الخضراء هي الأندر في العالم؟
سبوتنيك عربي
لطالما ارتبطت العيون الخضراء بالغموض، لكن ندرتها لا تقتصر على جمالها فحسب، بل هي نتاج توازن جيني دقيق، يتشكل بفعل التصبغ والضوء والوراثة. 20.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-20T16:48+0000
2026-05-20T16:50+0000
مجتمع
علوم
العالم
عيون
لون
نادر
اللون الأخضر
16:48 GMT 20.05.2026 (تم التحديث: 16:50 GMT 20.05.2026)
لطالما ارتبطت العيون الخضراء بالغموض، لكن ندرتها لا تقتصر على جمالها فحسب، بل هي نتاج توازن جيني دقيق، يتشكل بفعل التصبغ والضوء والوراثة.
يُعتقد أن جميع البشر كانوا يمتلكون عيونًا بنية اللون قبل حوالي 10,000 عام. ثم، أدت طفرة جينية عشوائية إلى انخفاض إنتاج الميلانين في القزحية. هذا التغيير البيولوجي البسيط فتح المجال أمام مجموعة ألوان العيون الفاتحة التي نراها اليوم.
من بين كل هذه الألوان، تبقى العيون الخضراء هي الأندر. فبحسب الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، لا توجد إلا لدى نحو 2% من سكان العالم. في الولايات المتحدة، ترتفع النسبة قليلاً لتصل إلى نحو 9%، لكن العيون الخضراء لا تزال نادرة في معظم المجتمعات البشرية، حسب ما ذكرته قناة "آر تي" نقلا عن موقع "IFLScience".
لفترة طويلة، اعتقد العلماء أن لون العين يتحكم فيه جين واحد، لكن العلم الحديث أثبت أن الحقيقة أكثر تعقيدًا بكثير. لا يتحدد لون العين بمفتاح واحد بسيط، بل بتفاعل عشرات الجينات.
ويُعدّ الميلانين، الصبغة المسؤولة عن لون القزحية، محور هذه العملية. فكلما زاد إنتاج القزحية للميلانين، ازداد لون العين قتامةً، والعكس صحيح.
كما يلعب جين مهم يُسمى OCA2 دورًا رئيسيًا في تحديد لون العين، وهو المسؤول عن إنتاج الميلانين البني الداكن. بينما يُمكن لجين آخر، يُسمى HERC2، أن يُقلل من نشاط OCA2، ما يسمح بظهور ألوان أفتح للعين.

وتُسهم هذه الجينات مجتمعةً في تكوين طيف واسع من درجات ألوان العيون. ما يجعل العيون الخضراء مثيرة للاهتمام بشكل خاص هو أنها لا تحتوي في الواقع على صبغة خضراء، بل ينشأ لونها من مزيج نادر من كمية ضئيلة من الصبغة البنية، والليبكروم الأصفر، وطريقة تشتت الضوء عبر القزحية.

تتشكل العيون الزرقاء بطريقة مشابهة، ولكن بدون الليبوكروم الأصفر. أما في العيون الخضراء، فإن وجود كل من الصبغة البنية والدرجات الصفراء يُحدث تفاعلًا فريدًا مع الضوء، مُنتجًا اللون الأخضر الذي نعرفه.
لهذا السبب تُعدّ العيون الخضراء نادرةً للغاية: فهي تتطلب تركيبة جينية دقيقة جدًا. يجب أن تتوافر فيها الكمية المناسبة من الصبغة البنية، ووجود صبغة الليبوكروم الصفراء، وتأثير تشتيت الضوء الصحيح.
وحتى مع ذلك، لا توجد عينان خضراوان متطابقتان تمامًا. فكل قزحية تحتوي على مزيجها الخاص من الظلال والخطوط والبقع والأنماط. إنها فريدة لدرجة أن حتى التوائم المتطابقة لا تستطيع خداع أجهزة فحص القزحية. إذن، العيون الخضراء نادرة ليس بسبب جين واحد بسيط، بل بسبب مزيج استثنائي من الجينات والصبغة والضوء. ففي كل قزحية خضراء، تترك الطبيعة بصمةً جميلةً ومعقدةً يستحيل تكرارها.
