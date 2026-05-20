لماذا العيون الخضراء هي الأندر في العالم؟

سبوتنيك عربي

لطالما ارتبطت العيون الخضراء بالغموض، لكن ندرتها لا تقتصر على جمالها فحسب، بل هي نتاج توازن جيني دقيق، يتشكل بفعل التصبغ والضوء والوراثة.

2026-05-20T16:50+0000

يُعتقد أن جميع البشر كانوا يمتلكون عيونًا بنية اللون قبل حوالي 10,000 عام. ثم، أدت طفرة جينية عشوائية إلى انخفاض إنتاج الميلانين في القزحية. هذا التغيير البيولوجي البسيط فتح المجال أمام مجموعة ألوان العيون الفاتحة التي نراها اليوم. من بين كل هذه الألوان، تبقى العيون الخضراء هي الأندر. فبحسب الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، لا توجد إلا لدى نحو 2% من سكان العالم. في الولايات المتحدة، ترتفع النسبة قليلاً لتصل إلى نحو 9%، لكن العيون الخضراء لا تزال نادرة في معظم المجتمعات البشرية، حسب ما ذكرته قناة "آر تي" نقلا عن موقع "IFLScience". ويُعدّ الميلانين، الصبغة المسؤولة عن لون القزحية، محور هذه العملية. فكلما زاد إنتاج القزحية للميلانين، ازداد لون العين قتامةً، والعكس صحيح. كما يلعب جين مهم يُسمى OCA2 دورًا رئيسيًا في تحديد لون العين، وهو المسؤول عن إنتاج الميلانين البني الداكن. بينما يُمكن لجين آخر، يُسمى HERC2، أن يُقلل من نشاط OCA2، ما يسمح بظهور ألوان أفتح للعين. تتشكل العيون الزرقاء بطريقة مشابهة، ولكن بدون الليبوكروم الأصفر. أما في العيون الخضراء، فإن وجود كل من الصبغة البنية والدرجات الصفراء يُحدث تفاعلًا فريدًا مع الضوء، مُنتجًا اللون الأخضر الذي نعرفه. وحتى مع ذلك، لا توجد عينان خضراوان متطابقتان تمامًا. فكل قزحية تحتوي على مزيجها الخاص من الظلال والخطوط والبقع والأنماط. إنها فريدة لدرجة أن حتى التوائم المتطابقة لا تستطيع خداع أجهزة فحص القزحية. إذن، العيون الخضراء نادرة ليس بسبب جين واحد بسيط، بل بسبب مزيج استثنائي من الجينات والصبغة والضوء. ففي كل قزحية خضراء، تترك الطبيعة بصمةً جميلةً ومعقدةً يستحيل تكرارها.

