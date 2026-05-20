مسؤول فلسطيني: الخان الأحمر بوابة القدس الشرقية وإسرائيل توظف الدم الفلسطيني للدعاية الانتخابية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مسؤول فلسطيني: الخان الأحمر بوابة القدس الشرقية وإسرائيل توظف الدم الفلسطيني للدعاية الانتخابية
سبوتنيك عربي
قال أمير داوود، رئيس دائرة النشر والتوثيق بـ"هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، إن موضوع الخان الأحمر ليس جديدا، إذ تحاول إسرائيل تهجير سكانه منذ فترة طويلة،... 20.05.2026, سبوتنيك عربي
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية
اسرائيل
المحكمة الجنائية الدولية
وائل مجدي
وائل مجدي
الأخبار
18:46 GMT 20.05.2026
© Sputnik . Faleh Taha
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
قال أمير داوود، رئيس دائرة النشر والتوثيق بـ"هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، إن موضوع الخان الأحمر ليس جديدا، إذ تحاول إسرائيل تهجير سكانه منذ فترة طويلة، وتصاعدت هذه المحاولات إلى الذروة في عام 2018.
وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الموقف الدولي وموقف المحكمة الجنائية الدولية تحديدا هما ما حالا دون تنفيذ القرار آنذاك، رغم موافقة المحكمة الإسرائيلية على الهدم والتهجير، حيث قررت حكومة إسرائيل لأسباب سياسية تأجيل الهدم والمماطلة فيه منذ ذلك الوقت وحتى اللحظة، ليبقى الملف مادة لابتزاز الفلسطينيين.
وأضاف داوود أن إسرائيل دخلت الآن في المزاج الانتخابي، وتعتبر الأرض والدم الفلسطينيين مادة للدعاية الانتخابية وفق العقلية الاحتلالية، ولذلك يتم التلويح مجددا بهدم الخان الأحمر، مؤكدا أن "الاحتلال لم يترك خطا أحمر إلا وتجاوزه، وبما أن الخان الأحمر كان يعتبر دائمًا من الخطوط الحمراء، فإنه لا يستبعد أن يقوم بإنفاذ عملية الهدم في أي وقت".

واعتبر رئيس دائرة النشر والتوثيق أن الهيئة تنظر إلى الخان الأحمر باعتباره "منطقة استراتيجية بالنظر إلى قربه من القدس الشريف وشغله موقع البوابة الشرقية للمدينة، فضلا عن وقوعه في منتصف الضفة الغربية، ما يعني أن السيطرة على هذه الأراضي تهدف إلى إحكام فصل شمال الضفة عن جنوبها، وتوسيع حدود بلدية الاحتلال في القدس لتصل إلى حدود البحر الميت، مؤكدا أن الاحتلال يعمل بشكل مكثف على خلق وقائع جديدة في هذه المنطقة".

وشدد داوود على أنه لا يمكن استبعاد نية الهدم لدى إسرائيل، لا سيما وأنها قامت بتهجير أكثر من 80 تجمعا بدويا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وحتى هذه اللحظة، وبالتالي يمكن النظر إلى تجمع الخان الأحمر كأي تجمع بدوي آخر يجري التنكيل به وتهجيره قسريا بما يرتقي لمستوى جرائم الحرب في تصنيف القانون الدولي.
ويرى داوود أن ما تمارسه حكومة نتنياهو اليوم بلطجة بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم، وهو ما يفرض ضغطا جديدا على المجتمع الدولي للتدخل العاجل وفرض عقوبات جدية على إسرائيل لإجبارها على التراجع وردعها عن سلوكها في الأراضي الفلسطينية.

من جانب أخر قال وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه "تلقى إخطارًا بصدور أمر اعتقال بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية"، واصفًا القرار "بأنه موجّه ضد إسرائيل وحقوقها التاريخية"، على حد تعبيره.

واعتبر سموتريتش، في تصريحات له، أن "أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الحكومة ووزير الدفاع وعدد من المسؤولين الإسرائيليين تمثل إعلان حرب"، وفق وصفه. وحمّل السلطة الفلسطينية مسؤولية التصعيد، قائلاً إنها "بدأت الحرب"، مؤكدًا أن إسرائيل سترد على ذلك، مضيفا أنه "ماضٍ في خطط توسيع وبناء المستوطنات في الضفة الغربية"، معتبرًا أن مشروع الاستيطان لن يكون قابلاً للإلغاء، على حد تعبيره.
كما تحدث عما وصفه بـ"تغيير جذري" في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن صلاحياته كوزير للمال وضمن مهامه في وزارة الأمن ستتيح له استهداف ما وصفه بالأهداف الاقتصادية وغيرها.
وأعلن سموتريتش أنه وقّع على قرار يتعلق بإخلاء فوري لقرية الخان الأحمر الفلسطينية في الضفة الغربية، مؤكدًا أن هذه الخطوات "مجرد بداية"، بحسب تصريحاته.
