مسؤول فلسطيني: الخان الأحمر بوابة القدس الشرقية وإسرائيل توظف الدم الفلسطيني للدعاية الانتخابية

قال أمير داوود، رئيس دائرة النشر والتوثيق بـ"هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، إن موضوع الخان الأحمر ليس جديدا، إذ تحاول إسرائيل تهجير سكانه منذ فترة طويلة،...

2026-05-20T18:46+0000

وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الموقف الدولي وموقف المحكمة الجنائية الدولية تحديدا هما ما حالا دون تنفيذ القرار آنذاك، رغم موافقة المحكمة الإسرائيلية على الهدم والتهجير، حيث قررت حكومة إسرائيل لأسباب سياسية تأجيل الهدم والمماطلة فيه منذ ذلك الوقت وحتى اللحظة، ليبقى الملف مادة لابتزاز الفلسطينيين.وأضاف داوود أن إسرائيل دخلت الآن في المزاج الانتخابي، وتعتبر الأرض والدم الفلسطينيين مادة للدعاية الانتخابية وفق العقلية الاحتلالية، ولذلك يتم التلويح مجددا بهدم الخان الأحمر، مؤكدا أن "الاحتلال لم يترك خطا أحمر إلا وتجاوزه، وبما أن الخان الأحمر كان يعتبر دائمًا من الخطوط الحمراء، فإنه لا يستبعد أن يقوم بإنفاذ عملية الهدم في أي وقت".وشدد داوود على أنه لا يمكن استبعاد نية الهدم لدى إسرائيل، لا سيما وأنها قامت بتهجير أكثر من 80 تجمعا بدويا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وحتى هذه اللحظة، وبالتالي يمكن النظر إلى تجمع الخان الأحمر كأي تجمع بدوي آخر يجري التنكيل به وتهجيره قسريا بما يرتقي لمستوى جرائم الحرب في تصنيف القانون الدولي.ويرى داوود أن ما تمارسه حكومة نتنياهو اليوم بلطجة بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم، وهو ما يفرض ضغطا جديدا على المجتمع الدولي للتدخل العاجل وفرض عقوبات جدية على إسرائيل لإجبارها على التراجع وردعها عن سلوكها في الأراضي الفلسطينية.واعتبر سموتريتش، في تصريحات له، أن "أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الحكومة ووزير الدفاع وعدد من المسؤولين الإسرائيليين تمثل إعلان حرب"، وفق وصفه. وحمّل السلطة الفلسطينية مسؤولية التصعيد، قائلاً إنها "بدأت الحرب"، مؤكدًا أن إسرائيل سترد على ذلك، مضيفا أنه "ماضٍ في خطط توسيع وبناء المستوطنات في الضفة الغربية"، معتبرًا أن مشروع الاستيطان لن يكون قابلاً للإلغاء، على حد تعبيره.كما تحدث عما وصفه بـ"تغيير جذري" في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن صلاحياته كوزير للمال وضمن مهامه في وزارة الأمن ستتيح له استهداف ما وصفه بالأهداف الاقتصادية وغيرها.وأعلن سموتريتش أنه وقّع على قرار يتعلق بإخلاء فوري لقرية الخان الأحمر الفلسطينية في الضفة الغربية، مؤكدًا أن هذه الخطوات "مجرد بداية"، بحسب تصريحاته.الأمم المتحدة: تهجير 40 ألف فلسطيني في الضفة منذ 2025سموتريتش: الحرب يجب أن تنتهي بتغيير حدود إسرائيل في لبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

