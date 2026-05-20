https://sarabic.ae/20260520/مصر-تؤكد-ضرورة-دعم-المسار-التفاوضي-الأمريكي-الإيراني-لوقف-التصعيد-في-المنطقة-1113562772.html

مصر تؤكد ضرورة دعم المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني لوقف التصعيد في المنطقة

مصر تؤكد ضرورة دعم المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني لوقف التصعيد في المنطقة

سبوتنيك عربي

استعرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الجهود التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد في المنطقة بالتعاون مع شركاء بلاده الإقليميين والدوليين. 20.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-20T05:35+0000

2026-05-20T05:35+0000

2026-05-20T05:35+0000

مصر

أخبار مصر الآن

بريطانيا

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/14/1113560797_0:383:1200:1058_1920x0_80_0_0_0ac87120425bd1404ce3f1cb6e7cef11.jpg

وخلال لقائه إيفيت كوبر، وزيرة خارجية المملكة المتحدة، خلال زيارته إلى لندن، أكد عبد العاطي "موقف مصر الثابت الداعي إلى إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي والمفاوضات كسبيل وحيد للتعامل مع الأزمة الراهنة"، مشددًا على "ضرورة دعم المسار التفاوضي الأمريكي – الإيراني، لوقف التصعيد وبما يعزز الأمن الإقليمي ويحقق الاستقرار في المنطقة"، بحسب بيان للخارجية المصرية.وأشار عبد العاطي إلى "الانعكاسات الاقتصادية الوخيمة لاستمرار التوتر"، منوّهًا بضرورة ضمان حرية الملاحة بالممرات المائية الدولية كركيزة لاستقرار الاقتصاد العالمي وحركة التجارة.كما جدد وزير الخارجية المصري التأكيد على "تضامن مصر الكامل مع دول الخليج الشقيقة في مواجهة أية ممارسات تستهدف المساس بأمنها واستقرارها".وكان جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، أعرب عن اعتقاده بـ"رغبة" إيران في التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أنه "في الوقت ذاته لدى واشنطن جميع الخيارات عند التعامل مع طهران، بما في ذلك إعادة إطلاق الحملة العسكرية"، وفق تعبيره.وقال فانس، في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض، يوم أمس الثلاثاء: "أعتقد أن إيران تريد التوصل لاتفاق، وطهران أدركت أن تصنيع سلاح نووي هو خط أحمر لواشنطن".كذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "قد تشن هجومًا جديدًا على إيران يوم الجمعة المقبل أو خلال الأيام التالية"، على حد قوله.وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الاثنين، أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران غدًا الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية"وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات .

https://sarabic.ae/20260519/عراقجي-العودة-إلى-الحرب-ستجلب-مزيدًا-من-المفاجآت-لخصوم-إيران-1113554012.html

https://sarabic.ae/20260519/روسيا-موسكو-مستعدة-لتسهيل-حل-النزاع-بين-الولايات-المتحدة-وإسرائيل-وإيران-1113552619.html

مصر

بريطانيا

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, بريطانيا, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي