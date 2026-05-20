بوتين يلتقي مع شي جين بينغ لبحث العلاقات الثنائية
مصر تؤكد ضرورة دعم المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني لوقف التصعيد في المنطقة
استعرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الجهود التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد في المنطقة بالتعاون مع شركاء بلاده الإقليميين والدوليين. 20.05.2026, سبوتنيك عربي
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairsوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي إيفيت كوبر وزيرة خارجية المملكة المتحدة خلال زيارته إلى لندن
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي إيفيت كوبر وزيرة خارجية المملكة المتحدة خلال زيارته إلى لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2026
استعرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الجهود التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد في المنطقة بالتعاون مع شركاء بلاده الإقليميين والدوليين.
وخلال لقائه إيفيت كوبر، وزيرة خارجية المملكة المتحدة، خلال زيارته إلى لندن، أكد عبد العاطي "موقف مصر الثابت الداعي إلى إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي والمفاوضات كسبيل وحيد للتعامل مع الأزمة الراهنة"، مشددًا على "ضرورة دعم المسار التفاوضي الأمريكي – الإيراني، لوقف التصعيد وبما يعزز الأمن الإقليمي ويحقق الاستقرار في المنطقة"، بحسب بيان للخارجية المصرية.
وأشار عبد العاطي إلى "الانعكاسات الاقتصادية الوخيمة لاستمرار التوتر"، منوّهًا بضرورة ضمان حرية الملاحة بالممرات المائية الدولية كركيزة لاستقرار الاقتصاد العالمي وحركة التجارة.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
عراقجي: العودة إلى الحرب ستجلب مزيدا من المفاجآت لخصوم إيران
أمس, 23:58 GMT
كما جدد وزير الخارجية المصري التأكيد على "تضامن مصر الكامل مع دول الخليج الشقيقة في مواجهة أية ممارسات تستهدف المساس بأمنها واستقرارها".

ووفقا لبيان الخارجية المصرية، "اتفق وزيرا الخارجية على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط مصر بالمملكة المتحدة، والعمل بشكل مشترك لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، أعرب عن اعتقاده بـ"رغبة" إيران في التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أنه "في الوقت ذاته لدى واشنطن جميع الخيارات عند التعامل مع طهران، بما في ذلك إعادة إطلاق الحملة العسكرية"، وفق تعبيره.
وقال فانس، في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض، يوم أمس الثلاثاء: "أعتقد أن إيران تريد التوصل لاتفاق، وطهران أدركت أن تصنيع سلاح نووي هو خط أحمر لواشنطن".
يغادر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، على اليمين، اجتماع مجلس الأمن، 24 سبتمبر 2024، في مقر الأمم المتحدة. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
روسيا: موسكو مستعدة لتسهيل حل النزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران
أمس, 20:40 GMT
كذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "قد تشن هجومًا جديدًا على إيران يوم الجمعة المقبل أو خلال الأيام التالية"، على حد قوله.
وقال ترامب للصحفيين: "الولايات المتحدة قد تشن هجمات على إيران في أقرب وقت ممكن. يوم الجمعة أو في مطلع الأسبوع المقبل.. حسنًا، أعني خلال يومين أو ثلاثة أيام، ربما الجمعة أو السبت أو الأحد، أو ربما مطلع الأسبوع المقبل، خلال فترة زمنية محدودة، لأننا لا نستطيع السماح لهم بامتلاك سلاح نووي جديد".
وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الاثنين، أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران غدًا الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية"
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات .
