بوتين يلتقي مع شي جين بينغ لبحث العلاقات الثنائية
نائبة بالبرلمان الأوروبي تعلن توصّل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتفاقية تجارية
مجلس الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2026
أعلنت النائبة في البرلمان الأوروبي، جيلجانا زوفكو، كبيرة مفاوضي كتلة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، عن توصّل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتفاقية تجارية.
وكتبت جيلجانا زوفكو في منشور على منصة "إكس" عقب المحادثات التجارية بين الجانبين : "لقد توصلنا إلى اتفاق... وأنا فخورة بأن أقول إن أوروبا تمكنت من تجنب تصعيد مدمر للتوترات التجارية عبر الأطلسي، وحمت الشركات الأوروبية والاستثمارات وملايين الوظائف على جانبي المحيط الأطلسي."
كان ممثلو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقدوا، أمس الثلاثاء، محادثات بشأن التنظيم التشريعي للاتفاقية التجارية بين الجانبين، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وبحسب التقارير، من المتوقع أن يُعقد الاجتماع في ستراسبورغ بفرنسا، ولم يُحدد موعد بدايته بعد. ولفت تلك التقارير إلى أن الجولة السابقة من المحادثات بين الطرفين، انتهت في 7 مايو/ أيار الجاري.
الاتحاد الأوروبي يرفض مناقشة ترشيح كالاس كمفاوضة مع روسيا
18 مايو, 13:42 GMT
وصرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينهو، أمس الاثنين، بأن المفوضية "تعتقد أنه يمكن إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي بين بروكسل وواشنطن، في أعقاب محادثات 19 مايو (الجاري)".
ووفقا للتقارير، أعربت جيلغانا زوفكو، كبيرة مفاوضي كتلة حزب "الشعب" الأوروبي في البرلمان الأوروبي، النائبة في البرلمان الأوروبي، عن تفاؤلها بشأن "التوصل إلى نتيجة مثمرة للجولة الجديدة من المحادثات".
وفي أوائل مايو الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ووافق على منحها مهلة حتى 4 يوليو/ تموز المقبل، لضمان وفاء بروكسل بالتزاماتها بموجب الاتفاق التجاري لعام 2025 بين الجانبين.
وفي 27 يوليو عام 2025، توصلت فون دير لاين وترامب، إلى اتفاقية تجارية تقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي تقريبًا إلى الولايات المتحدة. كما التزم الاتحاد الأوروبي بشراء ما قيمته 750 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال والوقود النووي والأسلحة من الولايات المتحدة بحلول عام 2028، وما لا يقل عن 40 مليار دولار من الرقائق الأمريكية لمراكز بياناته.
