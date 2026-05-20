نائبة بالبرلمان الأوروبي تعلن توصّل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتفاقية تجارية

أعلنت النائبة في البرلمان الأوروبي، جيلجانا زوفكو، كبيرة مفاوضي كتلة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، عن توصّل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى... 20.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-20T01:42+0000

وكتبت جيلجانا زوفكو في منشور على منصة "إكس" عقب المحادثات التجارية بين الجانبين : "لقد توصلنا إلى اتفاق... وأنا فخورة بأن أقول إن أوروبا تمكنت من تجنب تصعيد مدمر للتوترات التجارية عبر الأطلسي، وحمت الشركات الأوروبية والاستثمارات وملايين الوظائف على جانبي المحيط الأطلسي."كان ممثلو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقدوا، أمس الثلاثاء، محادثات بشأن التنظيم التشريعي للاتفاقية التجارية بين الجانبين، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وبحسب التقارير، من المتوقع أن يُعقد الاجتماع في ستراسبورغ بفرنسا، ولم يُحدد موعد بدايته بعد. ولفت تلك التقارير إلى أن الجولة السابقة من المحادثات بين الطرفين، انتهت في 7 مايو/ أيار الجاري.وصرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينهو، أمس الاثنين، بأن المفوضية "تعتقد أنه يمكن إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي بين بروكسل وواشنطن، في أعقاب محادثات 19 مايو (الجاري)".ووفقا للتقارير، أعربت جيلغانا زوفكو، كبيرة مفاوضي كتلة حزب "الشعب" الأوروبي في البرلمان الأوروبي، النائبة في البرلمان الأوروبي، عن تفاؤلها بشأن "التوصل إلى نتيجة مثمرة للجولة الجديدة من المحادثات".وفي 27 يوليو عام 2025، توصلت فون دير لاين وترامب، إلى اتفاقية تجارية تقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي تقريبًا إلى الولايات المتحدة. كما التزم الاتحاد الأوروبي بشراء ما قيمته 750 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال والوقود النووي والأسلحة من الولايات المتحدة بحلول عام 2028، وما لا يقل عن 40 مليار دولار من الرقائق الأمريكية لمراكز بياناته.

