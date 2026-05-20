https://sarabic.ae/20260520/نائبة-بالبرلمان-الأوروبي-تعلن-توصّل-الاتحاد-الأوروبي-والولايات-المتحدة-إلى-اتفاقية-تجارية-1113554396.html
نائبة بالبرلمان الأوروبي تعلن توصّل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتفاقية تجارية
نائبة بالبرلمان الأوروبي تعلن توصّل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتفاقية تجارية
سبوتنيك عربي
أعلنت النائبة في البرلمان الأوروبي، جيلجانا زوفكو، كبيرة مفاوضي كتلة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، عن توصّل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى... 20.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-20T01:42+0000
2026-05-20T01:42+0000
2026-05-20T01:44+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101071203_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25d249a3b36322cf66b4c7a485d96434.jpg
وكتبت جيلجانا زوفكو في منشور على منصة "إكس" عقب المحادثات التجارية بين الجانبين : "لقد توصلنا إلى اتفاق... وأنا فخورة بأن أقول إن أوروبا تمكنت من تجنب تصعيد مدمر للتوترات التجارية عبر الأطلسي، وحمت الشركات الأوروبية والاستثمارات وملايين الوظائف على جانبي المحيط الأطلسي."كان ممثلو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقدوا، أمس الثلاثاء، محادثات بشأن التنظيم التشريعي للاتفاقية التجارية بين الجانبين، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وبحسب التقارير، من المتوقع أن يُعقد الاجتماع في ستراسبورغ بفرنسا، ولم يُحدد موعد بدايته بعد. ولفت تلك التقارير إلى أن الجولة السابقة من المحادثات بين الطرفين، انتهت في 7 مايو/ أيار الجاري.وصرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينهو، أمس الاثنين، بأن المفوضية "تعتقد أنه يمكن إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي بين بروكسل وواشنطن، في أعقاب محادثات 19 مايو (الجاري)".ووفقا للتقارير، أعربت جيلغانا زوفكو، كبيرة مفاوضي كتلة حزب "الشعب" الأوروبي في البرلمان الأوروبي، النائبة في البرلمان الأوروبي، عن تفاؤلها بشأن "التوصل إلى نتيجة مثمرة للجولة الجديدة من المحادثات".وفي 27 يوليو عام 2025، توصلت فون دير لاين وترامب، إلى اتفاقية تجارية تقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي تقريبًا إلى الولايات المتحدة. كما التزم الاتحاد الأوروبي بشراء ما قيمته 750 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال والوقود النووي والأسلحة من الولايات المتحدة بحلول عام 2028، وما لا يقل عن 40 مليار دولار من الرقائق الأمريكية لمراكز بياناته.
https://sarabic.ae/20260518/الاتحاد-الأوروبي-يرفض-مناقشة-ترشيح-كالاس-كمفاوضة-مع-روسيا-1113510137.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101071203_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf9eb19358b7740945ec772f202e162e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
نائبة بالبرلمان الأوروبي تعلن توصّل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتفاقية تجارية
01:42 GMT 20.05.2026 (تم التحديث: 01:44 GMT 20.05.2026)
أعلنت النائبة في البرلمان الأوروبي، جيلجانا زوفكو، كبيرة مفاوضي كتلة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، عن توصّل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتفاقية تجارية.
وكتبت جيلجانا زوفكو في منشور على منصة "إكس" عقب المحادثات التجارية بين الجانبين : "لقد توصلنا إلى اتفاق... وأنا فخورة بأن أقول إن أوروبا تمكنت من تجنب تصعيد مدمر للتوترات التجارية عبر الأطلسي، وحمت الشركات الأوروبية والاستثمارات وملايين الوظائف على جانبي المحيط الأطلسي."
كان ممثلو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقدوا، أمس الثلاثاء، محادثات بشأن التنظيم التشريعي للاتفاقية التجارية بين الجانبين، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وبحسب التقارير، من المتوقع أن يُعقد الاجتماع في ستراسبورغ بفرنسا، ولم يُحدد موعد بدايته بعد
. ولفت تلك التقارير إلى أن الجولة السابقة من المحادثات بين الطرفين، انتهت في 7 مايو/ أيار الجاري.
وصرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينهو، أمس الاثنين، بأن المفوضية "تعتقد أنه يمكن إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي بين بروكسل وواشنطن، في أعقاب محادثات 19 مايو (الجاري)".
ووفقا للتقارير، أعربت جيلغانا زوفكو، كبيرة مفاوضي كتلة حزب "الشعب" الأوروبي في البرلمان الأوروبي، النائبة في البرلمان الأوروبي، عن تفاؤلها بشأن "التوصل إلى نتيجة مثمرة للجولة الجديدة من المحادثات".
وفي أوائل مايو الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ووافق على منحها مهلة حتى 4 يوليو/ تموز المقبل، لضمان وفاء بروكسل بالتزاماتها بموجب الاتفاق التجاري لعام 2025 بين الجانبين.
وفي 27 يوليو عام 2025، توصلت فون دير لاين وترامب، إلى اتفاقية تجارية تقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي تقريبًا إلى الولايات المتحدة. كما التزم الاتحاد الأوروبي بشراء ما قيمته 750 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال والوقود النووي والأسلحة من الولايات المتحدة بحلول عام 2028، وما لا يقل عن 40 مليار دولار من الرقائق الأمريكية لمراكز بياناته.