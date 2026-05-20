هل تنفجر الأوضاع في الصومال بعد خلاف الحكومة والمعارضة حول ولاية الرئيس؟ محلل سياسي يجيب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260520/هل-تنفجر-الأوضاع-في-الصومال-بعد-خلاف-الحكومة-والمعارضة-حول-ولاية-الرئيس؟-محلل-سياسي-يجيب-1113588005.html
هل تنفجر الأوضاع في الصومال بعد خلاف الحكومة والمعارضة حول ولاية الرئيس؟ محلل سياسي يجيب
هل تنفجر الأوضاع في الصومال بعد خلاف الحكومة والمعارضة حول ولاية الرئيس؟ محلل سياسي يجيب
سبوتنيك عربي
دخلت الأزمة الصومالية منحى جديدا من الخلافات بين الحكومة والمعارضة، لكن هذه المرة تتعلق بشرعية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي تقول المعارضة إنه رئيس سابق... 20.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-20T15:09+0000
2026-05-20T15:09+0000
حصري
الصومال
العالم العربي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/04/1084702052_0:0:3503:1970_1920x0_80_0_0_d0c658fddd203c59e008870dcf543f98.jpg
ترى المعارضة أن الرئيس لم يعد حاكما من الناحية الدستورية، وأنها لم توافق على التعديلات التي طرحتها الحكومة بتمديد فترة الرئاسة إلى 5 سنوات. وهناك بالفعل منحنى خطير يسير الصومال نحوه، ويشكل تهديدا مباشرا لأركان الدولة في ظل الشحن السياسي الحالي، الذي يجعل الانفجار أكثر يسرا وسهولة، لذا يتطلب الأمر مزيدا من الحكمة السياسية لمنع دخول البلاد في هذا الطريق المظلم.وكان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، وقّع، في مارس/آذار 2026، على نسخة الدستور الجديد للبلاد، معتبرا أن الخطوة من شأنها تعزيز مؤسسات الدولة ودفع مستقبل الصومال الديمقراطي.وينص الدستور الجديد على انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان، مقابل انتخاب أعضاء البرلمان مباشرة من الشعب، فيما يتولى الرئيس تعيين رئيس الوزراء مع منح البرلمان صلاحية مساءلته وإقالته.كما يحدد الدستور رئاسة البلاد بولايتين كحد أقصى، ويشترط ألا يقل عمر الرئيس عن 40 عاما، وأن يكون صوماليا بالميلاد، إلى جانب حظر حمل الجنسية المزدوجة أو الزواج من أجنبية بالنسبة لكبار المسؤولين أثناء توليهم مناصبهم.السياسة الصوماليةيقول المحلل السياسي الصومالي عمر محمد، إن ولاية الرئيس حسن شيخ محمود انتهت بحسب الدستور في 15 مايو/أيار الجاري، وهذا الأمر ليس غريبا في الصومال منذ العام 2009، ولا يعني فراغا سياسيا، فقد يتم التمديد حتى يتم انتخاب الرئيس الجديد.وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "صحيح أن ولاية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود انتهت في 15 مايو 2026، وأن المعارضة اعتبرته منذ ذلك اليوم رئيسا سابقا أو رئيسا انتهت ولايته، وهذا ليس بدعا في السياسة الصومالية، وخاصة في العقدين الماضيين، إذ إن الرؤساء الذين تعاقبوا على إدارة هذا البلد منذ 2009 مددوا فترة ولايتهم بتوافق سياسي أو غيره".واستطرد: "أما الرئيس فقال أمام حشد جماهيري، في يوم انتهاء الولاية، إن الفترة الدستورية لمؤسسات الدولة الصومالية تنتهي في 15 مايو 2027، وإن الحكومة قد بدأت بالإجراءات الانتخابية المباشرة الممهدة لانتخاب الرئيس في ذلك اليوم، الأمر الذي رفضته المعارضة واعتبرته تهديدا للاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، وتزامن خطاب الرئيس مع إخفاق جهود وساطة دولية لإيجاد مخرج توافقي لهذه الأزمة".اضطرابات أمنيةوفيما يتعلق بتحركات حركة الشباب في ظل الظروف السياسية الحالية، يقول المحلل السياسي: "لا شك أن كل تنازع أو اختلاف داخل القوى السياسية تعتبره الحركة فرصة ثمينة قد تسهل لها وضع خطط أو تنفيذها ضد الحكومة الفيدرالية، علاوة على ذلك فإن الخلاف السياسي إذا استمر ولم يتم احتواؤه فسيؤدي إلى اضطرابات أمنية تهدد الشعب الصومالي، الأمر الذي لا يعتبر مكسبا لأي طرف".وطالب محمد بضرورة تعزيز جهود الوساطة المحلية وتنسيقها مع الجهود الإقليمية والدولية لضمان مخرج آمن من هذا المأزق السياسي، مؤكدا أن هذا المخرج لن يأتي إلا بالتنازل وعدم التمسك بالمواقف، تغليبا للمصلحة العامة في البلاد.وأعلنت الحكومة الصومالية دخول البلاد مرحلة انتقالية نحو نظام ديمقراطي يقوم على المشاركة الشعبية المباشرة، مؤكدة التزامها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وفق الدستور والقوانين الوطنية.وقالت وزارة الإعلام الصومالية، في بيان الجمعة الماضية، إن الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتنفيذ انتخابات مباشرة بنظام "صوت واحد لكل شخص"، بما يضمن للمواطنين ممارسة حقوقهم الدستورية في التصويت والترشح، مشيرة إلى أن الصومال دخل مرحلة جديدة نحو ترسيخ النظام الديمقراطي القائم على المشاركة الشعبية المباشرة.وأضاف البيان أن الحكومة تواصل عقد مشاورات دورية مع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومختلف فئات المجتمع الصومالي، بهدف الاستماع إلى آرائهم وتوصياتهم بشأن الانتخابات المقبلة، مؤكدة أن الاستحقاق الانتخابي سيُجرى "بحرية ونزاهة وشفافية" وفقا للدستور والقوانين الوطنية والبرنامج السياسي للحكومة، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا".وأشار البيان إلى أن الحكومة أجرت خلال الأيام الماضية لقاءات مع عدد من أعضاء المعارضة تناولت قضايا متعلقة بالعملية الانتخابية، من بينها حق المواطنين في التصويت والترشح والآراء المطروحة بشأن آليات تنفيذ الانتخابات.
https://sarabic.ae/20260512/هل-ينزلق-الصومال-إلى-مربع-الفوضى-بعد-تجدد-الصراع-بين-الحكومة-الفيدرالية-والمعارضة؟-1113359451.html
https://sarabic.ae/20260516/الصومال-يعلن-الانتقال-إلى-الديمقراطية-المباشرة-وتمهيد-الطريق-لانتخابات-صوت-واحد-لكل-مواطن-1113463789.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/04/1084702052_742:0:3473:2048_1920x0_80_0_0_9d681abcf126f6802b5b721319c00ab6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, الصومال, العالم العربي, العالم
حصري, الصومال, العالم العربي, العالم

هل تنفجر الأوضاع في الصومال بعد خلاف الحكومة والمعارضة حول ولاية الرئيس؟ محلل سياسي يجيب

15:09 GMT 20.05.2026
© AP Photo / Farah Abdi Warsamehاحتجاجات في العاصمة الصومالية مقديشو رفضا للاتفاق بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي
احتجاجات في العاصمة الصومالية مقديشو رفضا للاتفاق بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2026
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
دخلت الأزمة الصومالية منحى جديدا من الخلافات بين الحكومة والمعارضة، لكن هذه المرة تتعلق بشرعية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي تقول المعارضة إنه رئيس سابق بعد انتهاء ولايته بحسب الدستور في منتصف مايو/أيار الجاري، في الوقت نفسه أعلن الرئيس أن الولاية تنتهي في منتصف مايو/أيار من العام القادم 2027.
ترى المعارضة أن الرئيس لم يعد حاكما من الناحية الدستورية، وأنها لم توافق على التعديلات التي طرحتها الحكومة بتمديد فترة الرئاسة إلى 5 سنوات. وهناك بالفعل منحنى خطير يسير الصومال نحوه، ويشكل تهديدا مباشرا لأركان الدولة في ظل الشحن السياسي الحالي، الذي يجعل الانفجار أكثر يسرا وسهولة، لذا يتطلب الأمر مزيدا من الحكمة السياسية لمنع دخول البلاد في هذا الطريق المظلم.
وكان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، وقّع، في مارس/آذار 2026، على نسخة الدستور الجديد للبلاد، معتبرا أن الخطوة من شأنها تعزيز مؤسسات الدولة ودفع مستقبل الصومال الديمقراطي.
وينص الدستور الجديد على انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان، مقابل انتخاب أعضاء البرلمان مباشرة من الشعب، فيما يتولى الرئيس تعيين رئيس الوزراء مع منح البرلمان صلاحية مساءلته وإقالته.
كما يحدد الدستور رئاسة البلاد بولايتين كحد أقصى، ويشترط ألا يقل عمر الرئيس عن 40 عاما، وأن يكون صوماليا بالميلاد، إلى جانب حظر حمل الجنسية المزدوجة أو الزواج من أجنبية بالنسبة لكبار المسؤولين أثناء توليهم مناصبهم.
شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2026
هل ينزلق الصومال إلى "مربع الفوضى" بعد تجدد الصراع بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة؟
12 مايو, 19:32 GMT

السياسة الصومالية

يقول المحلل السياسي الصومالي عمر محمد، إن ولاية الرئيس حسن شيخ محمود انتهت بحسب الدستور في 15 مايو/أيار الجاري، وهذا الأمر ليس غريبا في الصومال منذ العام 2009، ولا يعني فراغا سياسيا، فقد يتم التمديد حتى يتم انتخاب الرئيس الجديد.
وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "صحيح أن ولاية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود انتهت في 15 مايو 2026، وأن المعارضة اعتبرته منذ ذلك اليوم رئيسا سابقا أو رئيسا انتهت ولايته، وهذا ليس بدعا في السياسة الصومالية، وخاصة في العقدين الماضيين، إذ إن الرؤساء الذين تعاقبوا على إدارة هذا البلد منذ 2009 مددوا فترة ولايتهم بتوافق سياسي أو غيره".

وتابع محمد: "الجديد في هذه المرحلة عدم اعتراف الرئيس بنهاية فترة رئاسته استنادا إلى التعديلات الدستورية المختلف عليها، والتي تمت في مارس 2026، حيث تنص هذه التعديلات على أن فترة حكم الرئيس والمؤسسات التشريعية والتنفيذية 5 سنوات، وهو ما صرح به الرئيس خلال خطابه بمناسبة اليوم الوطني للشباب الصومالي في 15 مايو 2026 أمام حشد من الشباب الصومالي".

واستطرد: "أما الرئيس فقال أمام حشد جماهيري، في يوم انتهاء الولاية، إن الفترة الدستورية لمؤسسات الدولة الصومالية تنتهي في 15 مايو 2027، وإن الحكومة قد بدأت بالإجراءات الانتخابية المباشرة الممهدة لانتخاب الرئيس في ذلك اليوم، الأمر الذي رفضته المعارضة واعتبرته تهديدا للاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، وتزامن خطاب الرئيس مع إخفاق جهود وساطة دولية لإيجاد مخرج توافقي لهذه الأزمة".

اضطرابات أمنية

وفيما يتعلق بتحركات حركة الشباب في ظل الظروف السياسية الحالية، يقول المحلل السياسي: "لا شك أن كل تنازع أو اختلاف داخل القوى السياسية تعتبره الحركة فرصة ثمينة قد تسهل لها وضع خطط أو تنفيذها ضد الحكومة الفيدرالية، علاوة على ذلك فإن الخلاف السياسي إذا استمر ولم يتم احتواؤه فسيؤدي إلى اضطرابات أمنية تهدد الشعب الصومالي، الأمر الذي لا يعتبر مكسبا لأي طرف".
عاصمة الصومال مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2026
الصومال يعلن الانتقال إلى الديمقراطية المباشرة وتمهيد الطريق لانتخابات "صوت واحد لكل مواطن"
16 مايو, 06:06 GMT
وطالب محمد بضرورة تعزيز جهود الوساطة المحلية وتنسيقها مع الجهود الإقليمية والدولية لضمان مخرج آمن من هذا المأزق السياسي، مؤكدا أن هذا المخرج لن يأتي إلا بالتنازل وعدم التمسك بالمواقف، تغليبا للمصلحة العامة في البلاد.
وأعلنت الحكومة الصومالية دخول البلاد مرحلة انتقالية نحو نظام ديمقراطي يقوم على المشاركة الشعبية المباشرة، مؤكدة التزامها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وفق الدستور والقوانين الوطنية.
وقالت وزارة الإعلام الصومالية، في بيان الجمعة الماضية، إن الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتنفيذ انتخابات مباشرة بنظام "صوت واحد لكل شخص"، بما يضمن للمواطنين ممارسة حقوقهم الدستورية في التصويت والترشح، مشيرة إلى أن الصومال دخل مرحلة جديدة نحو ترسيخ النظام الديمقراطي القائم على المشاركة الشعبية المباشرة.
وأضاف البيان أن الحكومة تواصل عقد مشاورات دورية مع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومختلف فئات المجتمع الصومالي، بهدف الاستماع إلى آرائهم وتوصياتهم بشأن الانتخابات المقبلة، مؤكدة أن الاستحقاق الانتخابي سيُجرى "بحرية ونزاهة وشفافية" وفقا للدستور والقوانين الوطنية والبرنامج السياسي للحكومة، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا".
وأشار البيان إلى أن الحكومة أجرت خلال الأيام الماضية لقاءات مع عدد من أعضاء المعارضة تناولت قضايا متعلقة بالعملية الانتخابية، من بينها حق المواطنين في التصويت والترشح والآراء المطروحة بشأن آليات تنفيذ الانتخابات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала